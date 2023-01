Venerdì 6 Gennaio 2023, 00:07

Il 2023 come anno di Roma, di preparazione al Giubileo, di sprint per aggiudicarsi l’Expo 2030, ma anche come occasione per uscire da un equivoco. Chiamato autonomia. L’anno appena cominciato diventi la stagione della verità su una riforma chiaramente manifestatasi finora come un regresso che il sistema Italia non può permettersi e che non vuole sperimentare già conoscendone gli effetti malati. L’ingombro politico-propagandistico dell’autonomia, dell’autonomia, tema comunemente non sentito e anzi temuto dal corpo del Paese, rischia di togliere energia, concentrazione, fattività a una nazione che ha di fronte a sé sfide importanti, interne ed esterne, economiche e sociali, da affrontare e superare e non può distrarsi a causa di temi fuorvianti che vanno contro l’interesse generale. E soprattutto: ai nostri competitor internazionali fa molto gioco, e dunque a noi non conviene, un’Italia impigliata in una discussione fuori tempo sulla nostra natura unitaria e incerta su quale assetto darsi: come se l’unico possibile format di una nazione forte non sia quello di sentirsi tale sulla base dell’unità territoriale e del vincolo di comune appartenenza. Senza fughe localistiche che finirebbero per non avvantaggiare neppure quei territori che egoisticamente le sbandierano.

Queste semplici constatazioni le fanno tutti - ma senza gridarle tutti con la sincerità che servirebbe - nel mondo politico; in ogni sfera istituzionale; nella macchina dello Stato che corre il pericolo di ingripparsi per effetto della sabbia di un regionalismo malinteso e peggio concepito; nei partiti di sinistra (che però non hanno la forza, il coraggio e neppure le carte del tutto in regola per fare una lotta popolare e di buon senso e quella contro l’autonomia lo è al massimo grado) e nei partiti della maggioranza di centro-destra. Dei quali due su tre sono culturalmente e strategicamente contrari a una riforma ispirata da convenienze parziali e territoriali, quelle del Nord, e che finirebbe per danneggiare l’unità del Paese e la coesione che dà forza a una nazione.

L’ossequio alla concretezza, che in politica come insegnava Benedetto Croce è la massima virtù morale, oltre al rispetto del principio di verità, deve spingere la parte migliore, e non è poca, dell’Italia a levare dal campo l’imbroglio dell’autonomia che infragilisce lo Stato e dunque il destino di una comunità che ha bisogno di trovarsi su obiettivi condivisi e non divisivi o addirittura negazionisti rispetto a ciò che siamo dal 1861. E’ il momento, ora più che mai, della spinta e non delle zavorre. Dell’energia e non dell’oppio dei popoli, a cominciare da quello usato per anestetizzare la gente delle valli padane a colpi di slogan devoluzionari slegati dalla realtà e dal realismo che è il vero cibo sano per la sopravvivenza e per il rilancio in grande stile.

Il coraggio di dire basta con le fumisterie è la lezione che serve, l’opposto - ossia cincischiare intorno a una riforma-pericolo e a una riforma-pasticcio denunciandola in maniera corale come tale specie per l’Italia Centrale che va esaltata e non depressa nelle sue potenzialità - significa sottostimare la portata debilitante del fondamentalismo federalista. La storia d’Italia ha bisogno di essere riscritta o almeno riconsiderata in diversi suoi passaggi - anche quello riguardante la Resistenza - ma quello del Risorgimento come mito fondativo della nazione va considerato intoccabile o almeno non aggredibile tramite nostalgie pre-unitarie o fantapolitiche che lasciano il tempo che trovano.

Semmai, urge una riflessione severa sul 2001, quando il governo di centrosinistra in scadenza per accarezzare l’elettorato leghista riformò il Titolo V della Costituzione consegnando frettolosamente alle Regioni una primazia su varie materie che non sempre gli enti locali hanno saputo maneggiare. Ulteriori cessioni di competenze - si pensi alla scuola, architrave di ciò che tutti siamo e luogo di reciproco riconoscimento - finirebbero per aggravare un processo che viceversa andrebbe corretto. Lo Stato arlecchino è il contrario di uno Stato forte. La cacofonia dei regionalismi e la confusione dei poteri, il tira e molla tra centro e periferie, verrebbero aggravati e peserebbero molto negativamente sullo sviluppo di un Paese che ha la chance, nella ridefinizione in corso di tutti gli assetti europei e mondiali, di dire di più e meglio la sua.

Perequazione dovrebbe essere la parola cardine ma proprio la perequazione è il concetto che si vuole disconoscere in questo ridisegno volutamente squilibrato della struttura nazionale che risponde a logiche politicistiche e non a una visione costruttiva in cui dovrebbe starci indiscutibilmente un perno chiamato Capitale che fa da guida e da sintesi delle esigenze delle varie aree dell’Italia. Il fatto che nel centrodestra di governo, non tutto purtroppo ma certamente nelle sue massime dirigenze e forme di rappresentazione, venga riconosciuta ogni giorno di più la pericolosità dell’autonomia è la novità portata dal nuovo anno. Quella su cui occorre insistere e non mancano le buone ragioni per farlo. L’Italia iper-regionalistica dove comandano in troppi rischia di essere l’Italia dove non comanda più nessuno e senza comando non c’è storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA