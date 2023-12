Domenica 17 Dicembre 2023, 23:43

Festa e controfesta, Atreju o Tiburtina Studios, “orgoglio italiano” versus “l’Europa che vogliamo”, Giorgia da una parte, Elly dall’altra. Due Italie che antropologicamente non potranno mai incontrarsi, come qualcuno ha provato a sostenere rispolverando vecchi e banali stereotipi?

Più semplicemente due storie politiche legittimamente diverse e democraticamente alternative, senza che da queste differenze si possano ricavare linee di discriminazione in chiave moralistica. Soprattutto, in questa fase storica, due diverse condizioni politiche e psicologiche, fotografate alla perfezione dagli appuntamenti romani svoltisi quasi in simultanea.

Briosa l’aria che si è respirata ad Atreju, una kermesse che ancora risente dello spirito giovanilistico e goliardico con cui è nata nel lontano 1998.

Qualcosa a metà tra il seminario accademico e il congresso di partito l’incontro promosso dal Pd. La Meloni, dinnanzi al suo gruppo dirigente, ha rivendicato il successo di una storia personale e collettiva segnata, nelle sue parole, da coerenza ideologica, impegno militante e spirito di sacrificio.

La Schlein, chiamando a raccolta tutti i vecchi maggiorenti del Pd, ha puntato ad accreditarsi come la legittima continuatrice di una storia che, per ragioni più ideologiche che generazionali, in grande parte ancora non è la sua.

La destra, saldamente al potere e ben stretta intorno alla sua leader, si è goduta gli onori che esso comporta, anche in termini di relazioni e visibilità, senza nascondersi (almeno così si spera) le responsabilità che ne derivano: se si promette senza realizzare prima o poi se ne paga il conto.

La sinistra, all’opposizione non essendoci abituata e come spesso nella sua storia recente alle prese con tensioni interne legate alla stabilità della leadership, ha dimostrato di star vivendo al momento un senso di frustrazione più forte dei propositi di rivincita elettorale.

La Meloni, dopo Berlusconi, ha federato l’intero centrodestra. La Schlein, prima di allearsi organicamente con il M5S, deve ancora federare tutto il suo partito intorno a sé. La manifestazione di Fratelli d’Italia è stata criticata come una simbolica prova di forza, anche a danno dei propri alleati: la destra ministeriale che esibisce, non senza qualche arroganza, le auto blu simbolo di un potere mai posseduto in questa misura. Ma è una lettura semplicistica di sapore vagamente polemico-qualunquista. È stata piuttosto il racconto di come, nel giro di pochi anni, è cambiata una comunità politica essendo nel frattempo cambiato il mondo.

Nei diversi incontri si sono dunque sentiti richiami – scontati e talvolta roboanti, ma sinceri e non necessariamente banali – alle “radici che non gelano”, alla grandezza di un passato nazionale da restaurare e ai valori della tradizione. Si è citato Tolkien, immancabile, per ricordare come solo grazie alla passione militante e allo spirito di gruppo si possano sfuggire le lusinghe maligne del potere. Si è parlato del conservatorismo come nuovo orizzonte ideologico di una destra che ha rotto per sempre col nostalgismo mussoliniano.

Ma accanto a tutto questo, finita ormai per sempre l’epoca di una marginalità che a suo modo era anche rassicurante, sono emersi altri elementi, che confermano quanto sia culturalmente miope – ammesso sia politicamente efficace – voler inchiodare un partito che ormai veleggia intorno al 30 per centro dei consensi alla formula, più vaga che esplicativa, del populismo a sfondo inevitabilmente autoritario e antimoderno. Costruirsi mediaticamente una destra di comodo – sempre brutta, sporca e cattiva – non aiuterà la sinistra a sconfiggerla.

L’invito a Elon Musk – un gran colpo mediatico, comunque la si voglia girare – è stato ad esempio un modo, scelto da questa destra in modo spiazzante, per confrontarsi con il campione, pittoresco ma affatto banale, di un capitalismo globalizzato, ipermodernista e faustiano che può anche fare paura ma con il quale la politica di ogni colore, se qualcosa vuole ancora contare, deve fare i conti. Avere come interlocutore uno come Musk non significa essere fuori dal mondo, ma stare nel mondo, anche quando esso può non piacere.

Gli insegnamenti che sembrerebbe averne tratto una destra spesso accusata di reazionarismo retorico sono, a giudicare dalle reazioni all’incontro, almeno due. Da un lato, che la tradizione senza cambiamento si traduce in immobilismo, diventa culto del passato senza alcuna visione del futuro. Dall’altro che più forte della realtà immaginaria offerta dalla letteratura fantastica sembrano essere, ai giorni nostri, gli universi concreti costruiti da un immaginario tecnologico sempre più sfrenato.

Quanto alla presenza ad Atreju, accanto a Musk, di altre personalità, dal socialista albanese Rama al premier conservatore britannico Sunak, per finire con il leader dei nazional-conservatori spagnoli Abascal, essa non rappresenta solo una trama di alleanze dettata da opportunismo o ragioni tattiche, ma la conferma che nella politica odierna la dimensione geopolitica globale è quella decisiva e determinante in termini di strategie, valori e obiettivi.

Tra pandemia, crisi energetica, emergenza ambientale, movimenti migratori globali e nuovi conflitti armati, la politica interna è divenuta una variabile dipendente e subordinata di quella internazionale. I retroscena sulle diatribe quotidiane tra Renzi, Conte, Salvini, Calenda, la stessa Meloni ecc., e tra i rispettivi partiti, suonano divertenti, ma sono ormai soltanto colore giornalistico: le partite vere si giocano su un altro piano, su altri temi e con altri attori.

Dalla destra patriottica di Giorgia Meloni - priva, per ragioni storiche, di accreditamenti nelle cancellerie e di relazioni oltre confine se non con forze politiche giudicate reiette e ininfluenti - ci si aspettavano scelte autarchiche, di chiusura entro i propri sacri confini per mancanza di interlocutori interessati e autorevoli. La drammatica congiuntura storica nella quale s’è trovata a governare, l’ha invece spinta a un attivismo diplomatico-negoziale inaspettato, che ha favorito nella sua destra giudicata provinciale se non impresentabile revisioni e relazioni largamente impreviste nel segno di un sano realismo.

Lo si è visto con la scelta di sostenere l’Ucraina e di mollare al suo destino l’imperialismo russo-putinista. Con la chiusura opposta al seducente soft power mercantilista cinese. Con l’adesione senza ambiguità all’euro-atlantismo, sino a guadagnarsi l’apprezzamento di Biden. Con la proposta di nuove forme di partneriato strategico da costruire con i Paesi dell’area mediterranea. Infine, con i rapporti con i vertici dell’Unione Europea e con gli altri Stati membri, segnati anche da tensioni e contrasti, ma sempre mantenendo la negoziazione tra i differenti interessi statual-nazionali entro il perimetro simbolico-istituzionale dell’Unione.

Nel suo intervento conclusivo ad Atreju la Meloni ha anzi rivendicato l’europeismo come un’aspirazione storica della destra italiana, purché declinato nella forma politica secondo lei corretta: il disegno di un’integrazione cooperativa di nazioni libere e sovrane opposto alla visione di un super Stato accentratore dominato dalle burocrazie di Bruxelles. Non un attacco subdolo all’Europa e ai suoi valori, come hanno subito chiosato i suoi critici. Ma, per dirla con Elly Schlein, «l’Europa che vogliamo», vista da destra invece che da sinistra. Tra sei mesi vedremo quanti elettori italiani (ed europei) la pensano allo stesso modo.

