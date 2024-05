Venerdì 24 Maggio 2024, 00:45

È auspicabile che la riunione del G7 finanziario che inizia oggi a Stresa e che prepara anche il G7 dei Capi di Stato e di Governo di giugno assuma una posizione chiara sulla pur complessa questione dell’impiego dei beni russi nell’Unione - principalmente attività finanziarie - che sono stati congelati. Il Congresso americano ha approvato una legge che confisca gli asset della Russia depositati negli Usa e ne prevede la destinazione a favore della resistenza dell'Ucraina. Il Consiglio europeo ha, invece, adottato la decisione di impiegare solo gli interessi relativi ai depositi russi allocati presso depositari centrali e banche europei da impiegare, tenendo conto comunque di ciò che potrà essere necessario per eventuali controversie e per l'operatività degli istituti coinvolti, per il 90 per cento a favore della difesa ucraina e, per il 10, per la ricostruzione del Paese. Una decisione finale su questa materia non potrà non essere di competenza del G7, non essendo sufficiente solo una posizione europea, se a questa si arriverà conclusivamente. Sono in ballo, infatti, non facili questioni di diritto internazionale, pubblico e privato, di economia e finanza e, non certo per ultima, di strategia politica che è l’aspetto nel quale l’Unione europea, per la verità, appare arrancare.

L’impiego dei soli interessi dovrebbe consentire l'utilizzabilità di somme complessive intorno ai 20 miliardi - anche se si oscilla nel considerare i fondi complessivi, e si citano 300 miliardi di dollari, o solo quelli, la maggior parte, depositati in Europa. L’amministrazione americana ha proposto di anticipare queste somme innanzitutto da parte dei Paesi del G7, in attesa del completamento delle procedure per lo “scongelamento” degli interessi. La posizione degli Usa sulla “confisca” di tutti gli asset depositati costituirebbe il primo caso di decisioni della specie riguardanti Paesi non belligeranti e non al termine del conflitto quando, con la riparazione dei danni causati dalla guerra, forme di “confisca” sono state adottate in chiave appunto riparatoria - sanzionatoria. Contro una tale misura certamente sarebbero aperte vertenze nei diversi fori internazionali dove si “combatterebbe” tra internazionalisti delle opposte parti per un tempo indefinito. Al fondo, comunque, non si potrebbe negare il contrasto con i principi del diritto internazionale e con la tutela dell’affidamento e del corretto adempimento degli obblighi assunti a favore del depositante. Vi è poi il rischio che scelte azzardate possano riflettersi sull’affidabilità dell’Unione nelle relazioni finanziarie e, per questa via, sulla moneta unica, cosa che ha mostrato di temere anche la Bce. Meno azzardato appare l’impiego degli interessi, anche se la proprietà russa riguarda ovviamente sia il bene sia gli interessi che il bene frutta e se lesione vi è nel primo caso, nel secondo non scompare, anche se resta di minore rilevanza. Ancora più attenuata è l’ipotesi, pure formulata, di considerare gli interessi come collaterale, a garanzia di emissioni di titoli da parte dell'Ucraina, da collocare per trarne le risorse per la resistenza. Ma questa alternativa, come l’ipotesi di considerare gli interessi in questione a garanzia di finanziamenti concessi da banche europee, comunque presuppone la piena disponibilità degli interessi, cioè la loro sottrazione al “proprietario” russo che avvicina l’operazione a una confisca la quale non ha adeguati precedenti e non è “coperta” da una esplicita normativa o da principi generali del diritto. Allora, se ne deve trarre la conclusione di abbandonare il progetto? No. Al punto in cui siamo, esso ha assunto una configurazione ultrattiva relativamente alla posizione nei confronti del conflitto in corso, per cui il messaggio che si darebbe con l’abbandono dell’iniziativa sarebbe traumatizzante. Allora, bisognerà concentrarsi sull’alternativa minore, quella dell'impiego degli interessi, ma da assistere con una garanzia secondaria dell’Unione: diversamente, chi, pur sapendo dell’utilizzo dei predetti interessi come collaterale, comprerebbe obbligazioni ucraine se questa fosse la scelta finale, sapendo del non solido fondamento di tale impiego? Bisognerà, in ogni caso, considerare i “pro” e i “contra” della scelta. Poi occorrerà fare ciò che finora, dall’irrogazione delle prime sanzioni in poi, non è stato fatto. Studiare tutte le possibili reazioni che la Russia potrà attivare e predisporre le contromisure, a differenza di quanto finora si è fatto comportandosi come chi ritiene che alla propria azione non segua, come invece è naturale ed è stato dimostrato in questi anni, una reazione. In più, una decisione in cui si trascura il diritto internazionale e tutte le altre norme e principi citati, non può vivere a se stante. Proprio la sua azzardata straordinarietà richiede che sia accompagnata finalmente da un’azione europea, quanto meno per la sospensione delle ostilità. E' importante il contributo che la presidenza italiana nelle diverse formazioni del G7 potrà dare. Mentre si continua a discutere in Italia del risultato della missione del Fondo monetario internazionale che si conclude con proposte facilissime da scrivere in una torre d'avorio, ma che fanno a pugni con le realtà e il diritto - si pensi all’avanzo primario del 3 per cento da raggiungere in due anni che comporterebbe una manovra di 60 miliardi e all’annullamento dei bonus del 110 per cento già riconosciuti nel 2022 e nel 2023 - una riflessione, invece, sulle scelte da adottare per i beni russi con il coinvolgimento di esperti di livello di diversa estrazione professionale sarebbe sicuramente importante.

