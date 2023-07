Mercoledì 19 Luglio 2023, 00:03

Perché mai la “guerra dei trent’anni” tra magistratura e politica «non si conclude neanche dopo la morte di mio padre»? L’accorata domanda di Marina Berlusconi mette il dito su una delle piaghe più laceranti della recente storia italiana. Una prima risposta è semplice: il fatto è che la “guerra” è cominciata prima della scesa in campo del Cavaliere.

Il nome di Andreotti con la favola del bacio a Riina, quelli di Forlani e di Craxi, le immagini di Enzo Carra in schiavettoni, i ripetuti suicidi in carcere, stanno lì a dimostrarlo. Senza dimenticare il linciaggio cui venne sottoposto un galantuomo come Giovanni Conso, ministro della giustizia di Amato e Ciampi. Gli anni 92-93 segnarono l’inizio di un cruento scontro tra poteri dello Stato, vinto senza dubbio dalla magistratura con la scomparsa di quasi tutti i partiti. I magistrati vennero allora eletti “eroi” di una sorta di “nuova resistenza” (chi non ricorda il “resistere, resistere, resistere” del procuratore capo Borrelli?).

E così quella che fu chiamata, con infelice ossimoro, “rivoluzione giudiziaria” restò in servizio permanente effettivo anche nella Seconda Repubblica, elevando poi Berlusconi a nemico pubblico numero uno.

In sostanza, la storia italiana decretò, in quegli anni, il superamento del normale equilibrio dei poteri. Il giudiziario assunse un’acclarata supremazia sull’esecutivo e sul legislativo.

Ma cosa era accaduto davvero? All’inizio degli anni Novanta i magistrati, al pari di tutti i cittadini italiani, avevano sentito soffiare l’alito di un nuovo vento storico (il successo della Lega, la campagna referendaria di Segni) ed erano finalmente riusciti a intervenire sul potere, laddove prima si scontravano con insabbiamenti e omertà.

Oltretutto, la crisi della politica li aveva costretti, su tante materie, ad un’impropria opera di supplenza. Era perciò inevitabile che, sulle prime, si creasse intorno a loro un grande consenso popolare. Fu per tutti loro assai gratificante.

Ma da quel momento essi divennero anche prigionieri di un mito: quello che l’azione giudiziaria potesse davvero sostituirsi all’azione della politica. Eppure quegli “eroi” avrebbero dovuto sapere per primi che la magistratura non è un “contropotere”: è un ordine dello Stato. E che dunque il loro intervento “politico”, si badi anche laddove giustificato e alieno da forzature (e non fu sempre così) è estremamente delicato per le sorti di una democrazia. Alcuni di loro, invece, hanno finito per considerarsi agenti di una missione purificatrice, usando il diritto come strumento di una “causa politica”, esibendo per di più una vanità mediatica assai poco adatta a servitori dello Stato. Certamente assai distante dalla solitudine (questa sì davvero eroica) di Falcone e Borsellino.

Ciò che, gradualmente, ha finito per togliere loro la fiducia degli italiani che un tempo li avevano osannati. In definitiva, la “guerra dei trent’anni”, alterando l’equilibrio tra i poteri dello Stato, ha inquinato la dialettica democratica. Infatti, se in una democrazia si arriva al punto di doversi schierare pro o contro un’inchiesta giudiziaria (come accade di continuo) vuol dire che, nel sistema, si è creata una profonda ferita. Nessuna azione giudiziaria può mai diventare un “mito politico”.

Come se ne può uscire? Ogni vera guerra finisce solo con la sigla di una “pace giusta e duratura”. Forse è ora che ci si provi. Trent’anni dopo Tangentopoli il mondo della giustizia e quello della politica devono isolare ogni estremismo e siglare una “nuova intesa”.

Non mancano nella magistratura settori sensibili a questo orizzonte: ma se i loro dirigenti continuano a leggere la sacrosanta separazione della carriere come un attacco alla democrazia la pace non arriverà mai. Analogamente, nella politica (perfino nella sinistra) non mancano settori convinti da questa prospettiva. Se, invece, si continuerà ad “usare” ogni inchiesta come una clava contro gli avversari non si farà alcun passo avanti.

L’insieme della politica, esecutivo e legislativo, dovrebbero condividere le linee di una Grande Riforma, esibendo la determinazione di un’indispensabile azione di riequilibrio. E proponendo al Paese un discorso storico di alto respiro.

E’ un’utopia? Quasi certamente. Almeno a giudicare dalle polemiche di questi giorni. Eppure senza il coraggio di quest’utopia la guerra non finirà mai.