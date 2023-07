Lunedì 24 Luglio 2023, 00:39

Ai padri nobili ci si rivolge, al netto degli omaggi rituali e delle manifestazioni d’affetto, soprattutto quando si ha bisogno di consigli utili. Quello di Romano Prodi ai dirigenti e militanti del Partito democratico, nel suo discorso dell’altro giorno a Cesena, dopo anni che non interveniva a un incontro o riunione ufficiale, è stato molto semplice, ammesso sia facile metterlo in pratica: tornare a parlare agli italiani. Nella lingua che essi comprendono, sui temi che sentono come impellenti, dei problemi che soffrono sulla loro pelle.

Quella di guidare un partito in fuga dalla realtà e lontano dalle preoccupazioni della gran massa dei cittadini è infatti l’accusa che al momento più pesa sulla leadership di Elly Schlein, anche se Prodi - intervenendo alla convention di “Energia popolare”, la corrente di minoranza che fa capo a Stefano Bonaccini e ai cosiddetti “riformisti” - ha garbatamente evitato qualunque tono polemico o personalistico nei confronti della neo-segretaria.

E’ un’accusa - quella rivolta a Elly Schlein di pensare e agire mossa da un eccesso d’astrattezza ideologica e di radicalismo verbale - che non nasce solo dalle ripetute sconfitte elettorali in tutte le più recenti consultazioni amministrative, che per definizione rappresentano il segno più immediato e tangibile di scollamento tra un partito e il suo elettorato.

Essa si radica piuttosto nel modo con cui ha interpretato il suo ruolo sin dal primo momento, nelle scelte organizzative che ha fatto, nelle parole d’ordine e nelle battaglie ideali con le quali ha deciso di caratterizzare il suo nuovo corso politico.

Più in generale è la sua visione della politica e della società - ipersemplificata e schematica, sganciata dalla storia, modellata sulle correnti culturali alla moda, poco interessata alle dinamiche conflittuali che nascono dai contrasti di natura economica e sociale, ossessionata dalla prospettiva identitaria in chiave soggettiva e micro-comunitaria - ciò che spiega la difficoltà a stabilire una connessione virtuosa con l’opinione pubblica, a partire proprio da quella che si può definire genericamente di sinistra.

Quest’ultima, dopo due decenni di politica al negativo nel segno dell’antiberlusconismo militante e, più di recente, di sostanziale subalternità alla demagogia anti-politica cavalcata dal M5S, scelte peraltro poco efficaci negli esiti come hanno mostrato le elezioni del 25 settembre 2022 con la vittoria della destra meloniana, se ha accolto con interesse l’arrivo di Elly Schlein alla guida del Pd, lo scorso febbraio, è perché sperava nell’avvio di una stagione politica finalmente nuova e possibilmente vincente.

Nuova di certo sul piano dell’immagine e del linguaggio, con una giovane donna al posto dei vecchi notabili che nemmeno Matteo Renzi era riuscito a scalzare. Ma soprattutto dal punto di vista del programma politico e delle linee d’azione, con la ripresa, adeguata ai tempi, delle storiche battaglie della sinistra in materia di lavoro e giustizia sociale. Battaglie tornate necessarie alla luce di una congiuntura sociale ed economica divenuta negli ultimi anni sempre più critica e fonte di crescenti diseguaglianze.

Ma le priorità - politiche, culturali - di Elly Schlein sono subito apparse altre, cosa che probabilmente ha contribuito a raffreddare non poco anche l’entusiasmo di molti dei suoi iniziali sostenitori. Sul piano dell’organizzazione di partito, ad esempio, con l’idea, in sé giusta, di depotenziare potentati territoriali e blocchi di potere personalistico vissuti dalla neo-segretaria come potenziali competitori interni, si è iniziato a disarticolare quel “partito degli amministratori locali” che per anni è stato il vero e unico punto di forza elettorale del Pd. Era una rete di consenso dal basso molto articolata e diffusa, che nasceva dal governo esercitato a livello regionale e municipale sulla base di un’interlocuzione diretta con le forze sociali ed economiche presenti sul territorio e in una chiave spesso pragmatica e post-ideologica. Come si pensa ora di sostituirlo? Con campagne d’opinione e mobilitazioni collettive guidate dall’alto e incentrate, per fare un esempio, sulla lotta al patriarcato dell’uomo bianco occidentale visto come matrice ideologica di ogni violenza e diseguaglianza di cui la storia è stata testimone? L’alternativa al radicamento territoriale del partito è il consenso che nasce dalla riscrittura strumentale e settaria del passato?

Ma gli aspetti critici della visione politica di Elly Schlein sono anche altri. I suoi ragionamenti e discorsi sembrano infatti riflettere una visione dell’Italia non come realtà territorialmente e culturalmente plurale, rispetto alla quale compito della politica è cercare di operare una sintesi per quanto possibile virtuosa tra i diversi interessi sociali ed economici in gioco, quanto un’immagine della medesima frammentata e incomponibile, come se fosse composta da minoranze auto-referenziali interessate unicamente al riconoscimento pubblico, da parte del potere politico, della loro specificità identitaria (etnica, sessuale, politico-ideologica, in senso lato valoriale e culturale).

Da questa visione astratta e decontestualizzata della realtà storica italiana deriva che se il Pd storico era l’amalgama, per quanto poco riuscito, di alcune antiche tradizioni culturali nazionali - comunismo in variante socialdemocratica, socialismo liberal-riformista, cattolicesimo democratico - il Pd a guida Schlein rischia di essere il collettore ideologico di tematiche la cui declinazione universale e globale, spesso drammatizzante e assertiva, si scontra con la difficoltà degli elettori a sentirle come dirimenti per loro. Pensiamo al tono catastrofista e ansiogeno, quasi da imminente fine del mondo, con cui la nuova leadership del Pd tende ad affrontare argomenti quali il cambiamento climatico, la transizione energetica o l’immigrazione, senza riuscire a prospettare per ognuno di essi soluzioni pragmatiche e fattibili ma facendo battaglie esistenziali e di civiltà.

Sembra poi esserci, nella sua visione del futuro quando parla di ambiente, di economia o di diritti sociali, un’idea del benessere collettivo sganciata dal lavoro produttivo, dallo sviluppo economico, dall’innovazione industriale, dal ruolo che l’impresa svolge nella creazione della ricchezza pubblica. In questo c’è una grande sintonia culturale col grillismo laddove quest’ultimo vede nelle tecnologie, a partire da quelle digitali, un sostituto funzionale del lavoro umano e dell’industrialismo della modernità: un processo i cui effetti negativi sul piano occupazionale andranno compensati da politiche distributive e assistenziali statali sempre più massicce (anche se resta da capire come potranno essere finanziate).

Tornare a parlare agli italiani dei loro problemi? Se quello sommariamente descritto è davvero il nuovo corso del Pd, quello espresso da Romano Prodi, lui stesso ne converrà, rischia di restare un generoso auspicio. Il consiglio – che rischia di restare inascoltato- di un autorevole saggio.

