Mercoledì 5 Aprile 2023, 00:00

Si potrebbe definire la carica degli ex-presidenti. Pier Ferdinando Casini e Marcello Pera hanno infatti simultaneamente lanciato, in questi giorni, due messaggi carichi di cruciali significati politici e istituzionali. Pera ha invitato con forza la classe politica a smetterla con “inutili e dannose” baruffe identitarie sul passato, concentrandosi piuttosto sulle riforme necessarie per garantire al Paese un futuro di trasparente stabilità. Dal canto suo Casini ha proposto a maggioranza e opposizione un armistizio, “un grande patto” per concordare una comune governance del Pnrr. Con parole assai severe Casini ha ammonito tutti a non sprecare una preziosa occasione (ancor più grande del mitico piano Marshall) per rifondare l’Italia. Due appassionati gridi d’allarme e, insieme, due “consigli istituzionali” che centro destra e centrosinistra commetterebbero un grave errore a non raccogliere.

È abbastanza evidente come Giorgia Meloni sia già consapevole della posta in gioco. Prova ne sia la dichiarata volontà di raggiungere tutti gli obbiettivi del Piano nonostante alcune esplicite perplessità della Lega. Ma prova ne siano, soprattutto, le stabili interlocuzioni con il Capo dello Stato e con Paolo Gentiloni. È noto, per altro, il suo rapporto di fiducia e di stima con Mario Draghi. La partita vede poi come protagonisti anche Fitto e Giorgetti, due ministri certamente affidabili.

Si spera perciò che, presto, l’intera coalizione di governo mostri di trovarsi in sintonia con la maturità che il momento storico richiede.

Più incerta è, invece, l’attuale postura del centro-sinistra. Elly Schlein e Giuseppe Conte, si sa, tengono molto a conservare l’immagine di una dura opposizione a quello che definiscono il governo “più di destra” della storia. Eppure, in un’Italia che entrasse in un’era di declino, anche destra e sinistra diventerebbero concetti imperscrutabili. Sapranno dunque rendersi conto che un “patto istituzionale” sul Pnrr non sarebbe certo un favore fatto al governo ma una doverosa responsabilità da assumere a nome dell’Italia? E’ auspicabile che l’amato movimentismo non bendi, su questo punto, gli occhi di Schlein.

Ma c’è di più: se la carica degli ex presidenti trovasse ascolto si potrebbe determinare una svolta storica. Da sempre, infatti, salvo rare eccezioni, il marchio distintivo della politica italiana è stato lo “scontro identitario” non già la sfida sulla concretezza progettuale. In altri termini, le bandiere ideologiche sono sempre state più importanti del realismo di governo e della collaborazione istituzionale. Non dimentichiamoci che la Prima Repubblica nacque con la gabbia del fattore K, cioè l’impossibilità dell’opposizione comunista di accedere al governo, per ragioni ideologiche internazionali. Del resto, persino a guerra fredda quasi finita, fu la bandiera della “diversità”, cioè un motivo puramente identitario, ad essere sventolata dall’opposizione come il proprio asset strategico.

La stessa storia è continuata perfino nella Seconda Repubblica, tempo nel quale l’Italia avrebbe dovuto avvicinarsi alle più evolute democrazie occidentali. Niente da fare. La guerra civile identitaria tra berlusconismo e antiberlusconismo ha dominato per quasi un ventennio richiamando in servizio, come accade pure oggi, i fantasmi del fascismo e dell’antifascismo. Solo nei periodi storici occupati dai governi tecnici, da Ciampi a Monti a Draghi, i partiti hanno accettato di firmare armistizi, relegando lo scontro identitario in secondo piano. Una volta finiti quegli esperimenti, però, il gioco è tornato sempre alla casella di partenza. Sarà anche per questo che gli italiani hanno, nel tempo, maturato una sempre più estesa sfiducia nei partiti?

Ecco perché se oggi, all’interno di una “normale” alternanza politica (finalmente riconquistata) maggioranza e opposizione si mostrassero davvero capaci di dar vita a un “patto istituzionale” sul futuro dell’Italia, ciò cambierebbe davvero la storia.

Due, si sa, sono i principali dossier di una siffatta virtuosa collaborazione: il sostegno alla libertà dell’Ucraina fino a che sarà necessario e, appunto, il fattivo rispetto di tempi e obiettivi del Pnrr. Se poi si trovasse anche il modo di raggiungere un’intesa, sia pure di massima, sulle riforme istituzionali, la politica italiana arriverebbe a un passo dal proprio definitivo riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA