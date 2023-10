Martedì 10 Ottobre 2023, 00:00

La vicenda che definiamo Apostolico è diversa dalla storica contrapposizione tra il governo che prende un provvedimento ed un giudice che lo disapplica. Anzi, per quanto è malintesa, può innescare un arretramento rispetto a regole democratiche oggi essenziali.

Parto dal provvedimento del giudice siciliano: questo esprime alcune considerazioni preliminari: il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, come specificano una direttiva europea ed un decreto legislativo nazionale. Quindi deduce che il trattenimento per ragioni di accertamento deve considerarsi misura eccezionale in quanto limitativa della libertà personale protetta dall’articolo 13 della Costituzione. Il giudice quindi richiama le decisioni della Corte europea che stabiliscono che il diritto del richiedente la protezione internazionale non può essere vanificato da un trattenimento che non abbia esaminato la sua necessità e la proporzionalità della limitazione che applica. Esamina la garanzia finanziaria prevista dalla normativa anche nazionale e nota che essa non è una misura alternativa al trattenimento, ma è un requisito amministrativo imposto al richiedente prima ancora di riconoscergli i diritti di protezione.

Infine, dopo altri passaggi meno essenziali, l’ordinanza nota che sulla base della giurisprudenza della Corte europea gli Stati membri debbono provvedere affinché le decisioni che regolano l’ingresso vengano prese entro un termine ragionevole. E ricorda che la direttiva europea sul punto stabilisce che se la decisione dello Stato nazionale non è stata presa entro quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato affinché la sua domanda possa essere esaminata conformemente alle altre. Da ciò quindi il giudice deduce che nessuna procedura di frontiera e quindi anche di trattenimento possa essere ammessa passate quattro settimane. La conclusione è la non convalida del provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento. È complicato discutere di un provvedimento giudiziario inserito in un procedimento che può annullarlo. Non si può dire che questo provvedimento è immotivato ed irragionevole. Nè che la sua opinabilità tecnica ne esclude la legittimità. Insomma il provvedimento potrà anche essere rivisto dalla Corte di cassazione. Esso resta oggi perfettamente legittimo e conseguente ad una individuata giurisprudenza ed a norme nazionali ed internazionali.

Vi é un diverso aspetto della vicenda, che la caratterizza. L’atteggiamento di pubblico dissenso rispetto a talune decisioni di questo Governo, manifestato dal magistrato in questione (non scriverò né dirò mai magistrata). Esso non riguarda il provvedimento. Può essere, ed in questo caso probabilmente lo sarà, occasione di intervento di tipo disciplinare nei confronti del magistrato. Ma iI provvedimento segue la sua sorte. Che é di essere valutato in sede giudiziaria, con gli strumenti e la logica del processo. Nel nostro sistema è il processo che condanna o assolve. Non è il giudice. Il giudice applica le regole del processo. In una democrazia nella quale è centrale il potere del Parlamento, il giudice, soggetto alla legge, decide applicando la legge. Può sbagliare. Per questo c’è il grado di giudizio ulteriore. Piuttosto alcuni atteggiamenti pubblici del magistrato in questione impediscono a chi non fa ragionamenti giuridici, ma è sensibile alla valutazione per così dire politica delle cose, di evitare il sospetto di partigianeria ostile al governo. La sorte del magistrato in questione non ci riguarda. In questa vicenda si va oltre la stessa esperienza di mani pulite. Perché si rischia di mettere sul terreno una questione che apparentemente non era stata posta fino ad ora. Quella del controllo giudiziario sugli atti applicativi della legge. Il rischio è di scivolare senza capirlo verso un modello di democrazia parlamentare fortemente limitata.