Mercoledì 14 Febbraio 2024, 00:00

È ormai prossima, a Bruxelles, la votazione per la designazione della città sede della neo istituita Autorità Europea Antiriciclaggio della quale, mai come oggi, è generalmente avvertita l’urgenza e la necessità.

Pochi giorni orsono si sono tenute le audizioni delle delegazioni dei 9 Paesi che hanno presentato la propria candidatura. La presentazione della delegazione italiana, che vede quale città candidata Roma, è stata estremamente apprezzata sia sotto il profilo della logistica che sotto il profilo tecnico. La palla passa ora alla politica. E sotto questo profilo confido che, al netto di qualsivoglia considerazione critica in ordine a specifiche responsabilità che qualcuno vorrebbe ascrivere al Governo italiano, e che rivestono natura squisitamente strumentale, la politica italiana, unita, voglia giocare al meglio e con convinzione questa partita. L’ho già sostenuto in altre circostanze, ma mi sento di ribadirlo con forza anche in questa occasione. Troppe volte siamo usciti sconfitti, senza meritarlo, nel labirinto di questi astrusi giochi di potere e troppe volte le nostre ragioni, in partite analoghe, non sono state ascoltate.

Per una volta credo invece si possa affermare, senza timore di essere smentiti, che l’Italia, e nella fattispecie Roma, sia la sede naturale di questa Authority. Si tratta di una scelta scolpita nella nostra storia recente, riconoscente nei confronti dei martiri che sull’altare della legalità hanno sacrificato la propria vita, rispettosa di un sistema e di un apparato, anche normativo, ed in continuo miglioramento, che quotidianamente persegue con determinazione e abnegazione la criminalità organizzata internazionale.

Aggiungo, con orgoglio, che l’Italia è il Paese che ha uno straordinario presidio di legalità nel Notariato, la categoria che rappresento, da sempre vigile e disponibile, accanto alle istituzioni, a fungere da baluardo rispetto alle infiltrazioni criminose. Infiltrazioni che non si possono combattere, tra l’altro, segnalando come sospetta qualunque operazione, così ingolfando il lavoro delle autorità a ciò preposte. La quantità delle segnalazioni non è di per sé indice di efficacia e di efficienza: è la qualità delle segnalazioni a segnare la differenza. E sotto questo profilo, ancora una volta, l’Italia è senza dubbio un’eccellenza. Se così è non permettiamo, questa volta, che siano esclusivamente gli equilibri di potere a decidere. Affermiamo, a testa alta, che questa è la nostra battaglia, la battaglia di un’Italia che si presenta compatta, coesa e quanto mai determinata. Un’Italia che combatte il malaffare dal basso: è la stessa popolazione che ha dichiarato questa guerra e le istituzioni l’hanno fatta propria riportando al centro lo Stato.

L’assegnazione a Roma dell’Autorità Europea Antiriciclaggio non sarebbe allora una semplice vittoria dell’Italia, ma una vittoria dell’Europa “unita”.

* Presidente del Consiglio nazionale del notariato