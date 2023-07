Giovedì 20 Luglio 2023, 00:31

Probabilmente non serve ricorrere alla (banale) frase fatta sui guelfi e ghibellini: Ma i contesti della celebrazione dell’anniversario dell’assassinio del giudice Borsellino e della sua scorta lasciano un po’ l’amaro in bocca. Perchè siamo un Paese in cui sembra impossibile non essere capaci di essere uniti nell’apprezzamento e nella valorizzazione delle capacità umane e professionali che abbiamo riconosciuto nella persona di quel giudice eroe. Troppe persone hanno scelto un approccio partigiano. E ci rifiutiamo di pensare che si tratti di scelta politica, perché vogliamo continuare a credere che prima o poi riscopriremo che la politica è una cosa seria, non una zuffa fra opposte tifoserie.

Chi ha guardato con obiettività il trentennio che ci separa dagli assassini di Falcone, Borsellino e delle loro scorte ha potuto verificare che la mafia non ha vinto affatto, né con gli agguati mortali, né con le stragi terroristiche a cui ricorse. Molti capi mafiosi di grande rilievo sono stati catturati, la capacità di spadroneggiare con la violenza si è ridotta, e ancora, è proprio il caso di dirlo, la lotta va avanti senza sosta da parte degli apparati dello Stato. Un quadro di insieme che dovrebbe portarci a ripetere con costanza che tutti i caduti nella lotta alla criminalità organizzata, dal generale dalla Chiesa ai magistrati, agli uomini delle forze dell’ordine, non sono morti invano.

Invece siamo ancora qui a preferire le “leggende nere” che sembrano fare più audience: complotti, trattative Stato-mafia, intrecci segreti inconfessabili, trame in cui uomini politici si alleano alla criminalità organizzata, anche a quella stragista, per instaurare regimi corrotti. Roba buona per film e serie televisive che facciano spettacolo, non narrazioni responsabili per far crescere in un Paese la coscienza della lotta che un sistema democratico conduce contro le deviazioni malavitose.

Nessuno che sia dotato di senso della realtà e di responsabilità verso la pubblica opinione può vendere la favola di un contesto in cui i buoni e i cattivi siano divisi nettamente in due fazioni diverse e non comunicanti, in cui non ci siano cedimenti e mal funzionamenti nelle strutture del sistema giudiziario, repressivo e politico, in cui il confronto con le devianze criminali possa essere vinto una volta per sempre sradicandole. Tuttavia i profeti dell’antimafia “militante, e chi si bea di dipingere tutto sotto i colori della corruzione, della perdita ampia del senso morale, della solitaria lotta di pochi “buoni” contro una generalità di “cattivi”, scrive la trama di una narrazione che finisce a vantaggio di una certa aura di invincibilità del “male”: un modo di vedere le cose più diffuso di quanto si ritenga e che non serve certo a motivare alla lotta contro di esso.

Anche in questi casi, anzi soprattutto in questi casi bisognerebbe guardarsi dalla seduzione a giocare agli eroi puri e solitari, soprattutto quando lo si fa appropriandosi della memoria di eroi veri, proclamandosene interpreti unici accreditati, se non addirittura eredi certificati. L’esempio di Falcone e Borsellino che si batterono con l’azione e non con i proclami e le comparsate contro le attività della mafia (quelle concrete e penalmente documentabili in processi, non quelle fumose e generiche che si possono ridurre a “storytelling” e sospetti generalizzati) va considerato un patrimonio della nostra nazione, non un totem di parte.

Abbiamo bisogno più che mai di ritrovare narrazioni unificanti, un senso comune che ci consenta di condividere valori ed ideali, sentimenti di appartenenza, certo critica e vigile, ad un “sistema” democratico, rifiutando di immiserirci nelle logiche del sospetto verso tutti, della diffidenza verso chi non fa parte del mondo di riferimento che ciascuno si sceglie. Chi sacrifica la propria vita come hanno fatto Falcone e Borsellino, che abbiamo celebrato, ma anche tanti altri, magari anche in forme meno supreme e drammatiche, lo ha fatto perché credeva in una collettività, in una comunità di destini. Vogliamo chiamarla patria, nazione, paese o in altro modo, ha importanza relativa. Quello che importa è riconoscerla nel suo valore di appartenenza ad una solidarietà comune che non deve lasciare spazio alla sopraffazione e agli egoismi.