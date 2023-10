Martedì 10 Ottobre 2023, 00:00

Dall’Ucraina a Israele il mondo brucia come nei tempi bui del Novecento. Papa Francesco ha parlato di una terza guerra mondiale “a pezzetti” e sembra ormai una profezia che si sta avverando. Ma chiediamoci: c’è un legame tra questi “pezzetti”? C’è un filo rosso che lega la brutale invasione delle terre di Kiev e quella sorta di Pearl Harbour subita da Israele da parte di Hamas? Il link più evidente è rappresentato dall’Iran. Sostenitore di Putin, e fornitore seriale di droni per l’esercito russo, il regime di Teheran è stato anche il mandante e la vera “mente” dei terroristi di Hamas. D’altra parte è da tempo evidente, come Mosca, attraverso lo spietato “controllo” della Siria, sia fortemente intenzionata a sostituire la presenza americana in Medio Oriente, obiettivo agevolato a suo tempo dall’incerto atteggiamento di Obama. Ma, al di là di tali acclarate “convergenze”, non si può non osservare come le parole usate da Mosca nel commentare le stragi di Hamas siano state assai flebili, limitandosi ad auspicare un generico “cessate il fuoco”. La qual cosa (a “fuoco” già esploso) è sembrata più che altro un’intimazione a Israele a non reagire agli attacchi. Teheran, Mosca: sembra di poter dire che si stia delineando un’ “intesa cordiale” tra le autocrazie per determinare una “destabilizzazione geopolitica” del mondo. In funzione antioccidentale e in particolare antiamericana. Da una parte si punta a spezzare i legami degli Usa con l’Europa. Fallita la guerra lampo contro Kiev, l’obiettivo è adesso quello di fare in modo che il conflitto diventi talmente lungo da fiaccare la resistenza dei governi e delle opinioni pubbliche europee, considerate (a torto?) l’anello debole. Sul versante mediorientale si punta invece a bloccare sul nascere l’importante politica di “appeasement” avviata, tramite la mediazione di Washington, tra Israele, Arabia Saudita e altri paesi del Nord Africa. In questo schema è decisivo additare i Paesi arabi come traditori della causa palestinese, che invece Teheran sostiene a spada tratta. Intendiamoci: non si tratta di una strategia concordata a tavolino, né tantomeno di un complotto: si tratta più semplicemente di oggettive collusioni di interesse e di potere. Le autocrazie ritengono, infatti, che la spinta propulsiva dell’Occidente e degli Usa sia in declino, e che sia dunque arrivato il momento giusto per invertire il destino del mondo. Questo è, del resto, letteralmente ciò che sostengono le loro propagande ufficiali, a cominciare da quella di Putin. Hanno ragione? Hanno torto? In ogni caso sarebbe suicida non rendersi conto del pericolo che correrebbero tutte le democrazie se tale destabilizzazione avesse successo. E, di conseguenza, della necessità che l’Occidente elabori una compiuta risposta. Attenzione però: essa, non può basarsi solo sull’esaltazione del ruolo della Nato e sull’implementazione della forza militare. Occorre piuttosto immaginare una nuova, lungimirante stagione politica. Forse è arrivato il momento, stante la paralisi dell’Onu, di mettere in campo una vera e propria “alleanza delle democrazie”, capace di diventare un significativo centro di gravità, promotore di un nuovo assetto multipolare del pianeta.

India, Medio Oriente, Africa: in tutte queste decisive aree del pianeta ci sono ancora le condizioni di dialogo, economico e politico, per contrastare l’egemonia che, attraverso i cosiddetti Brics, Pechino e Mosca vogliono imporre nel mondo. Ma bisogna agire in fretta, per non farsi cogliere impreparati come è capitato sia a Kiev che a Gerusalemme. Probabilmente le autocrazie puntano sulla rielezione di Trump per far conto su un rinnovato disimpegno isolazionistico degli Usa. Non possiamo perciò sapere cosa ci riserverà il futuro. Intanto, però, in luogo di farsi dividere tra la “vecchia” causa dell’Ucraina o quella “nuova” di Israele, sarebbe il caso di capire il profondo legame tra le due guerre: si tratta di un’unica grande sfida alle democrazie occidentali.

