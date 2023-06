Lunedì 19 Giugno 2023, 00:26

Nella società dell’allarme permanente, del risentimento generalizzato e della comunicazione ormai definitivamente sganciata dall’informazione, per prendersi la scena e far parlare di sé basta davvero poco: un invito metaforico alla rivolta violenta, qualche insulto ben assortito ad amici e nemici, una spruzzata di catastrofismo in stile “moriremo/morirete tutti”, qualche proposta politica eclatante o scioccante di quelle che tanto non si realizzeranno mai.

Grillo, vecchio animale da palcoscenico e campione dell’antipolitica come professione, per non sbagliare è ricorso per il suo ritorno in pubblico all’intero repertorio del demagogismo ad uso di telecamera e agenzia stampa. In pochi minuti di discorso, comizio o spettacolo il confine è sempre incerto, ha sciorinato di tutto.

E dunque “togliamo il voto agli ottantenni”, che sarebbe una sorta di eutanasia civile degli elettori con poca aspettativa di vita; “mettetevi il passamontagna e create le brigate di cittadinanza”, giusto per alludere al terrorismo salvo smentita e chiarimento; “bisogna istituire il reddito di cittadinanza incondizionato”, qualunque cosa voglia dire e senza spiegare chi paga; “siate leader di voi stessi”, banalità in stile convention motivazionale d’azienda; “la prossima epidemia sarà quella della disoccupazione”, tanto per alimentare un clima di paura nel ricordo dell’epidemia quella vera; e, per finire, “andati tutti a quel paese”, un grande classico, il suo vero marchio di fabbrica ideologico.

E infatti, con questa escalation verbale, le prime pagine del giorno dopo sono state interamente per lui, col capo politico del M5S, organizzatore formale della manifestazione romana, ridotto al ruolo di comprimario. Il vantaggio, essendo la nostra anche la società dell’oblio e del clamore mediatico che su ogni evento dura al massimo quarantotto ore, è che in breve tutto questo sarà dimenticato. In attesa di altre polemiche su altri temi.

E pensare che tutto era nato per plausibili ragioni politiche. Per meglio dire, per concretizzare una duplice necessità di Conte. Mandare all’esterno un segnale di esistenza in vita dopo appuntamenti elettorali che hanno confermato il lento declinare dei consensi al suo partito. Tenere aperto un filo di dialogo con il Partito democratico in vista di un’alleanza che in prospettiva appare tanto necessaria quanto impossibile.

Nel senso che i vertici attuali dei due partiti la vorrebbero perché è l’unico modo che hanno per battere il centrodestra, ma al tempo stesso si teme che unendosi su una piattaforma radicale come quella scandita ieri dai grillini - pacifismo ideologico di matrice anti-occidentale, antiberlusconismo postumo, anti-capitalismo travestito da difesa dell’ambiente, pauperismo come via d’uscita dalla società dei consumi, giustizialismo - si finisca per spaventare più elettori di quelli che si riesce a convincere. Un bel rompicapo, soprattutto per il Pd.

La sortita di Grillo, come accennato, ha rovinato il bagno di folla che Conte aveva organizzato per sé. Soprattutto ha confermato che in quel mondo continua a vigere una sorta di diarchia tra il vecchio fondatore e il neo-segretario. Il primo ben deciso a incarnare il rivoluzionarismo delle origini e a svolgere il ruolo di coscienza critica o di guardiano morale del movimento fattosi per necessità partito. Il secondo che sta provando a costruire una forza di opposizione uscita delusa e frustrata dalla doppia prova del governo, resa debole dalle continue diaspore e non più in grado di muoversi trasversalmente come in passato sul fronte dello scontento sociale.



Chi dei due possa aspirare al comando effettivo, in questa lotta tra la legittimità sostanziale basata sui valori e la legalità delle procedure elettive, ancora non è chiaro. Una risposta forse la si può trovare nell’invito malizioso fatto da Grillo ai militanti: “Lavorate sui territori, raccogliete i progetti e poi mandateli a Conte, prima o poi li capirà. Ci mette il suo tempo, ma prima o poi li capirà”. Un modo per dire, un po’ alla Berlusconi, che al suo delfino odierno sembra ancora mancare il quid dell’intelligenza politica combinatoria posseduto da ogni vero leader. E fermo restando che la leadership del M5S Grillo la vorrebbe in realtà non individuale, ma collettiva, capillare, diffusa e orizzontale. Salvo lui, tutti dovrebbero contare lo stesso, cioè uno che è poi qualcosa di simile allo zero: un’utopia democraticista che sin qui è servita soprattutto per giustificare il suo ruolo da capo setta che non vuole mollare il potere.

Insomma, per il M5S doveva essere un riposizionamento politico in vista delle future scadenze elettorali, è stato invece uno psicodramma a uso interno. In tutto questo, sfugge l’atteggiamento effettivo che nei confronti della coppia Grillo-Conte intende tenere il Partito democratico. La sua segretaria non è andata alla manifestazione. È passata dalla manifestazione, come alcuni cronisti hanno maliziosamente scritto. Tipo “andiamo a sentire quel che dicono e poi decideremo cosa fare”. Al momento la cosa importante è non farsi scippare mediaticamente i temi sui quali anche lei ha deciso di investire. Per un’eventuale alleanza, come abbiamo detto, c’è tempo. Ben sapendo che la coperta del continuamente invocato campo largo è politicamente corta: se la si tira troppo verso la sinistra movimentista e radicale, come la Schlein in fondo vorrebbe per convinzione intima, alla sinistra liberale e riformista del Pd non resterebbero che tre strade: turarsi il naso per convenienza, dare battaglia per coerenza, fare fagotto per decenza.

Alternative al momento troppo dense di incognite per un partito che ancora non sembra aver metabolizzato l’ennesimo cambio al vertice, con una linea ondivaga su tanti temi dirimenti (dalla guerra alla giustizia) e soprattutto frustrato da un’inedita per esso lontananza dai luoghi del sottopotere. Dinnanzi a simili problemi, persino le beghe del M5S finiscono per sembrare quisquiglie.