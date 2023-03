Mercoledì 8 Marzo 2023, 00:31

Chi ama la retorica, in giornate come questa, avrà di che essere soddisfatto. O indignato, a seconda dei punti di vista. Per l’ennesimo anno, l’8 marzo sarà un florilegio di promesse e buoni propositi sull’uguaglianza di genere. Nonostante questo, le differenze tra uomini e donne, almeno in campo economico, permangono. A partire dalla differenza nelle retribuzioni. Perché? Le motivazioni possono essere diverse e complementari: le donne tendono a svolgere lavori dove mediamente (anche tra gli uomini) le retribuzioni sono più basse, come per esempio l’istruzione e la sanità; inoltre, anche quando sono occupate in settori meglio pagati, più difficilmente raggiungono posizioni di vertice. Per non parlare della pura, semplice e odiosa discriminazione vera e propria.

I dati, anche negli altri Paesi europei, non sono certo incoraggianti. Quelli italiani fanno eccezione, ma vanno letti con estrema cura. Nel nostro Paese, infatti, il differenziale salariale di genere (gender pay gap) è intorno al 4%, uno dei più bassi d’Europa. Immotivato, qualunque sia la sua dimensione: perché ci sono più donne laureate che uomini e i risultati scolastici, a qualunque livello, vedono primeggiare il genere femminile. Ma perlomeno limitato.

Tuttavia, questa apparente virtuosità del caso italiano si spiega facilmente col fatto che l’occupazione femminile è molto concentrata nel settore pubblico, per esempio nell’insegnamento, dove gli stipendi sono gioco forza più simili che nel settore privato. E dove, peraltro, non sono certo elevati. Le grandi differenze si vedono nel tempo dedicato alla cura della casa e della famiglia, spesso aggiuntivo rispetto a quello dedicato al lavoro e che ricade principalmente, ove non esclusivamente, sulle donne.

Cosa può fare la politica? Grandi e piccole cose, tutte utili. Per quanto riguarda le seconde, bisogna ammettere che non mancano: ad ogni nuova Legge di bilancio, e l’ultima non fa eccezione, si allarga la possibilità che i congedi per i figli vengano presi dal padre e non solo dalla madre.

Inoltre, poco più di un anno fa è stata approvata una legge per promuove l’uguaglianza di genere. Infine, ormai da tempo le quote di genere devono essere rispettate in un numero sempre maggiore di istituzioni.

Tuttavia, finché non per merito ma per anacronistico pregiudizio gli stipendi maschili saranno più elevati di quelli femminili, tanto la scelta se lavorare a tempo parziale o a tempo pieno (offerta di lavoro intensiva) quanto quella se lavorare o meno (offerta di lavoro estensiva) ricadranno sempre sulla stessa metà del cielo.

Quali sono invece le grandi cose che oggi mancano e di cui lo Stato si dovrebbe occupare? Per esempio, evitare che il costo di un asilo nido consumi oltre la metà dello stipendio della madre, disincentivando la partecipazione femminile al mondo del lavoro. Con la beffa oltre al danno: perché lavorare significa autonomia, possibilità di uscire da legami non soddisfacenti – se non addirittura pericolosi - emancipazione. Significa, guardando oltre, anche una pensione adeguata e indipendenza da anziani.

Proprio dalla politica arrivano comunque segnali incoraggianti. Per ora, sia chiaro, solo simbolici. Ma importanti. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, infatti, il Governo e i primi due partiti, uno di maggioranza e uno di opposizione, sono guidati da una donna. Guardando ai numeri, stiamo parlando di due movimenti che rappresentano circa il 50% del Paese. Un chiaro messaggio agli uomini e alle donne più giovani: l’elettorato italiano è finalmente pronto a non fare distinzioni di genere. L’impegno, per quei giovani e quelle giovani, sarà quello di far diventare la novità del 2023 un’abitudine che non fa più notizia.