Lunedì 24 Aprile 2023, 23:54

Il 25 aprile è la festa meno condivisa di tutte, e questo è un dato di fatto che va accettato per quello che è. La dimostrazione che la memoria può essere variamente vissuta e interpretata, senza fare tante lagne ideologiche sull’antifascismo come canone obbligato e riconoscendo che la democrazia c’è, è forte e nessuno neanche lontanamente si mette in testa di volerla mettere in discussione o limitarla, la si può rintracciare nelle diverse modalità in cui il giorno della Liberazione viene affrontato.

E sono tutti legittimi - evviva la laicità e la pluralità degli approcci! - i punti di vista praticati in queste ore. C’è chi come il ministro Nordio sostiene che, «se fosse per me, farei del 25 aprile una festa europea perché la Resistenza non fu un fenomeno soltanto italiano e perché la sconfitta del nazifascismo è un elemento che tuttora deve unificare l’Europa». C’è chi sceglie le Fosse Ardeatine, ed è il caso di Antonio Tajani. Chi va in piazza a sostegno della Resistenza ucraina, perché i nuovi partigiani sono quelli che si oppongono all’invasione russa. Chi, come i massimi vertici istituzionali, la celebrano all’Altare della patria come sintesi del patriottismo. Chi la festeggia semplicemente lavorando (e anche questo è un modo di onorarla). Chi, con sprezzo del ridicolo, è pronto a gridare insieme all’Anpi «ora e sempre Resistenza» come se ci fosse qualche pericolo di regime di ritorno.

Chi, come la destra meloniana, cerca di inserire il 25 aprile del ‘45 nel solco dell’Italia proiettata in avanti e ha un approccio pragmatico alla storia, nel senso che insiste sulle cose da fare e che vanno fatte per la crescita economica del Paese - si è più liberi quanto più si è forti sui conti pubblici, sul Pil, sulle prospettive di crescita - invece di mimare vecchie divisioni che non interessano più la stragrande maggioranza dei cittadini. Chi ne fa una ricorrenza post-novecentesca e chi, al contrario, si attarda a usarla politicamente contro l’avversario, con tutto il carico che questo comporta in termini di semplificazioni, strumentalizzazioni, rimozioni e a volte mistificazioni - siamo sicuri che siano stati i partigiani e non anzitutto gli Alleati a liberare l’Italia? Certo che no - che rischiano di inficiare la comprensione della realtà.

E’ dal ‘48 che il 25 aprile non è catalogabile come «memoria condivisa» degli italiani. E da questo punto di vista la festa della Liberazione ha poco da spartire con la festa del Primo Maggio, in cui ci si ritrovano da sempre un po’ tutti nel riconoscimento del lavoro come valore e come mezzo di emancipazione civile ed economica, o con la festa del 2 giugno che è la celebrazione del «patriottismo repubblicano» a cui tengono tutti. Celebrare la Liberazione – stabilito chi aveva ragione e chi torto in quel frangente - ha senso soltanto se serve per capire che cosa era l’Italia di allora, nelle sue mille contraddizione e mille sfumature di grigio. Non merita perciò il 25 aprile di essere ridotto, come spesso è accaduto anche di recente, al festival del Bene contro il Male perché questo non fa onore a un Paese laico che laicamente, per lo più, si sta approcciando a questa ricorrenza.

Nel 1995, all’alba della Seconda Repubblica e nel cinquantesimo della Liberazione, uscì un libro intervista di Pasquale Chessa a Renzo De Felice in cui il maggiore storico del nostro fascismo in un passaggio diceva: «Le contrapposte vulgate, resistenziale e neofascista, hanno fino a oggi impedito, per la loro natura ontologicamente ideologica, l’analisi della evoluzione storica». Proprio così, e poi s’è innestato su questo un altro errore: quello di pretendere che il 25 aprile debba essere per forza per tutti la stessa cosa. Occorre accettare che ciascuno celebri il suo 25 aprile con la propria identità e con la propria storia, e non in ossequio a una impossibile memoria omologata. Se quest’anno è così, è la riprova di un passo in avanti nella comprensione di noi stessi e della nostra vicenda nazionale. Non serve, se non a intossicare il clima e a distrarsi da questioni più urgenti e più sentite dalla pubblica opinione, fare l’analisi del sangue di quanto tasso di antifascismo c’è (e poi chi decide la dose accettabile?) in ognuno di quelli che celebrano il 25 aprile, visto che lo stanno celebrando tutti perché tutti credono pienamente nel valore della democrazia. Non c’è dubbio che l’aspetto divisivo del 25 aprile fa parte del tessuto dell’Italia. Quando Berlusconi disse che per lui andava ribattezzato come Festa della Libertà, inclusiva della Liberazione, la sinistra gli andò addosso. Quando sempre il Cavaliere pronunciò il celebre discorso di Onna, sfoggiando al collo il fazzoletto partigiano della Brigata Maiella, qualcuno a destra non gradì. E che cosa dire del trattamento cui furono sottoposti Umberto Bossi o il padre di Letizia Moratti (un partigiano!) quando si azzardarono a mettere il naso nelle piazze milanesi della celebrazione del 25 aprile, per dire che la Resistenza non apparteneva soltanto alla sinistra? E’ stata, e continua ad essere, così poco festa condivisa questa ricorrenza che soltanto per due anni è stata vissuta in maniera unitaria: nel ‘46 e nel ‘47. Una volta che De Gasperi, a cui si deve l’istituzionalizzazione della festa, estromise i comunisti dal governo e poi li sconfisse nelle elezioni del ‘48, cominciarono le manifestazioni diverse e opposte. La Dc puntò sulla Resistenza come sacrificio morale dell’intera nazione e sulla necessità di una riconciliazione nazionale (ma c’era la Guerra Fredda), mentre il Pci si appropriò del 25 aprile come simbolo di una lotta infinita contro inesistenti pericoli di ritorno al fascismo sotto sotto favoriti - nella distorsione della propaganda - dai democristiani.

Una sospensione delle ostilità del passato, in nome delle diversità del presente, è ciò che sarebbe fisiologico in un Paese maturo. E un 25 aprile non escludente e non esclusiva proprietà di qualcuno, ma legittimato in tutte le sue sfumature e in tutte le sue interpretazioni anche revisioniste perché guai ad avere paraocchi, è quello che meglio si adatta a un’Italia che vuole sentirsi viva perché lo è.