Lunedì 24 Aprile 2023, 00:09

Com’è diversa l’Italia vista da lontano. Al Festival du Livre di Parigi, finito ieri con uno straordinario successo di pubblico, l’Italia è stata “pays invité, con un ampio padiglione riservato ai suoi editori e autori. Decine di dibattiti e presentazioni di libri (ma anche spettacoli, mostre e proiezioni) dedicati alla cultura del Bel Paese, svoltisi in diversi luoghi della capitale e molto affollati. Insomma, una preziosa vetrina internazionale, una bella occasione di confronto col mondo intellettuale francese.

L’ultima presenza italiana ufficiale a questa rassegna era stata nel marzo 2002. Ma all’epoca - con Berlusconi a Palazzo Chigi - non era finita benissimo. La delegazione governativa, accolta da manifestazioni di protesta e dall’ostilità del ministro francese della cultura, la socialista Catherine Tasca, mandò all’aria la cerimonia di inaugurazione e se ne tornò a casa offesa. Il pregiudizio allora dominante - con il Cavaliere Silvio vissuto anche all’estero come l’avatar del Cavaliere Benito, dunque come una minaccia alla libertà - era che cultura e destra politica fossero come in natura il leone e la iena: avversari mortali.

Ventuno anni dopo, col centrodestra di nuovo al governo dell’Italia, il clima è stato tutt’altro, segno che il maturare degli umori politici collettivi e i radicali cambi nella scena sociale nel frattempo intervenuti a qualcosa sono serviti, almeno in Francia.

Stavolta non ci sono state polemiche dettate dai pregiudizi o da contrapposizioni ideologiche pretestuose e anacronistiche. Il ministro italiano della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha amichevolmente incontrato la sua omologa d’oltre Alpe, Rima Abdul-Malak, per parlare di come stringere relazioni culturali tra le due nazioni ancora più intense. Il primo esempio, il prossimo giugno, sarà la grande mostra che al Louvre ospiterà i capolavori provenienti da Capodimonte all’interno della rassegna “Napoli a Parigi”.

Quanto alle discussioni che hanno avuto come protagonisti gli oltre sessanta autori italiani invitati al Festival - scrittori, poeti e saggisti tra di loro assai diversi per sensibilità culturale e, va da sé, simpatie politiche - non si sono sentite opinioni inutilmente polemiche. Nessun unanimismo, ovvio, ma nemmeno l’anti-italianismo militante e ideologicamente a senso unico che spesso è andato di moda in certi settori della cultura italiana. Naturale la diversità d’idee e visioni, scontati i giudizi difformi sull’attualità storico-politica (il governo Meloni, la guerra russo-ucraina…): ma gli insulti in pubblico spacciati per dissenso intellettuale pagato per di più dallo Stato sono parsi un ricordo del passato. Insomma, a Parigi l’Italia s’è messa in vetrina, con la sua complessa e articolata produzione culturale, e sembra aver fatto un gran bella figura.

Ma poi c’è l’Italia come la vedono gli italiani entro i suoi confini. Anzi, come la rappresentano e la raccontano agli italiani quelli che, per mestiere, dovrebbero interpretarne umori e sentimenti profondi. Una nazione divisa e lacerata, ferma al suo passato più remoto, incapace di trovare, pur nelle differenze, momenti collettivi di comunione.

Stiamo parlando delle polemiche - ricorrenti, immancabili, anche se diverse nei contenuti a seconda delle congiunture - sul 25 aprile e la liberazione. La festa di tutti che non riesce ad esserlo perché alcuni la rifiutano o perché alcuni la vorrebbero solo per sé? E’ la destra incapace di liberarsi dei suoi fantasmi illiberali o è la sinistra che usa questa ricorrenza come sua estrema risorsa identitaria tutte le volte che si trova all’opposizione?

La sinistra chiede alla destra, dopo ottanta anni di pratica democratica che ne hanno giocoforza cambiato il segno ideologico originariamente nostalgico, professioni quotidiani di antifascismo. La destra, sentendosi sempre sotto esame ad opera di chi usa l’antifascismo con uno spirito pedagogico che sconfina spesso nell’intolleranza, pensa di cavarsela raccontando in modo goffo una storia di quegli anni che si vorrebbe alternativa e libera dalle ideologie. Il risultato è lo psicodramma politico-mediatico di questi giorni.

La destra minaccia la Costituzione antifascista? Quanto è liberale un antifascismo che pretende l’unanimismo e si erge a religione civile sottratta al giudizio della storia? Si punta dal governo a riabilitare il fascismo a danno di chi l’ha coraggiosamente combattuto? Dobbiamo nuovamente temere per le nostre libertà democratiche?

Nessuna di queste domande per fortuna sembra scuotere nel profondo la società italiana, più attaccata ai valori della libertà e della democrazia, a destra come a sinistra, di quanto pensi chi evidentemente non la conosce. Le preoccupazioni collettive sono altre, non certo quelle legate al pericolo che non esiste di un fascismo redivivo o di un antifascismo da utilizzare come unica bussola per la vita civile pena la messa al bando dalla scena pubblica.

Il che non toglie che esista in Italia un problema di interpretazione in chiave unitaria della storia nazionale, che ne colga l’unitarietà di fondo pur nelle fratture dolorose che l’hanno segnata, lasciando dunque perdere la ricerca di una impossibile memoria condivisa sui fatti del passato, ma sono questioni che non si risolvono facendo titoli allarmistici a nove colonne o discussioni da bar nei talk show.

A Parigi, visto che da lì siamo partiti, la loro liberazione da un pezzo l’hanno consegnata alla storia in forma didatticamente solenne. All’interno del celebre Hôtel national des Invalides non c’è solo la tomba di Napoleone: c’è anche un museo dedicato alla “France libre” che combatté contro i nazisti e i collaborazionisti di Vichy. Vi si celebrano i “compagnons de la liberation” che presero le armi al fianco del generale de Gaulle. Si racconta con migliaia di documenti e cimeli come pochi francesi combattendo per la libertà restituirono la dignità a un’intera nazione. E’ storia comune, che solo le frange lunatiche mettono in discussione e che nessuno rivendica a sé contro gli altri, mentre nelle piazze i francesi di oggi democraticamente litigano e si dividono. Ma sul loro futuro non sul passato.