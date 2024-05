Sabato 25 Maggio 2024, 00:05

Se il Cremlino lascia filtrare all’agenzia Reuters, attraverso cinque fonti anonime, che Putin in Ucraina «può combattere per tutto il tempo necessario, ma è anche pronto a un cessate il fuoco per congelare la guerra», la seconda opzione va valutata attentamente. Il presidente russo l’aveva già suggerita dopo l’incontro con Xi Jinping a Pechino. Aveva aggiunto che l’iniziativa di pace portata a Istanbul nel 2022, e rifiutata da Zelensky, era per lui sempre valida, e aveva assicurato che non aveva intenzione di conquistare la città di Kharkiv, rallentando di fatto l’offensiva. La risposta dell’Occidente però non è arrivata, cosa che ha reso necessario insistere con indiscrezioni fatte trapelare a una delle più autorevoli agenzie del mondo. Il problema di fondo resta il fatto che Mosca vuole chiudere un accordo mantenendo la terra ucraina finora conquistata (il 18% del Paese), un punto di partenza inaccettabile per Kiev.

Ma Putin ha ottime ragioni per cercare la pace. La prima è che gliel’ha chiesto il presidente cinese Xi Jinping, il quale ha bisogno di normalizzare i rapporti con l’Europa e gli Stati Uniti per riprendere ad esportare e a risollevare l’economia. Xi è l’unico amico rimasto a Putin e senza il suo aiuto la Russia crollerebbe: è difficile dirgli di no. La seconda è che stanno per arrivare a Kiev i 61 milioni di dollari di aiuti stanziati dagli Stati Uniti, con le armi di cui Zelensky ha bisogno. La controffensiva ucraina potrebbe riportare indietro l’esercito russo e far continuare la guerra ancora a lungo. Putin ha poi le prime vere difficoltà anche sul fronte interno. Le sanzioni occidentali cominciano ad avere effetti sull’economia e sul benessere delle persone. Lunedì l’Unione Europea si riunirà per decidere sull’utilizzo dei beni russi confiscati, e chi li possedeva non è tranquillo. Si parla di un’altra mobilitazione a livello nazionale, e gli uomini che possono farlo lasciano il Paese. Si dice anche che la popolarità di Putin stia calando e che i veterani che tornano dal fronte siano risentiti perché non trovano né assistenza né lavoro, un po’ come era accaduto negli Stati Uniti per i soldati reduci dal Vietnam e dall’Iraq.

Ci sono poi le elezioni europee dell’8 e 9 giugno, alle quali seguirà una conferenza di pace in Svizzera il cui esito conterà poco, visto che la Russia non è invitata. Proporre la pace adesso, anche se a condizioni per ora inaccettabili, è per Mosca un buon modo per dividere il fronte occidentale tra chi si fida di Putin e pensa che voglia davvero la fine del conflitto e chi crede che il suo sia solo un modo di prendere tempo. E’ quello che sospetta Zelensky, il quale mai e poi mai accetterà un accordo che lo costringa a cedere parti del territorio ucraino. La difesa dall’invasione russa è costata decine di migliaia di morti, villaggi e città sono stati rasi al suolo. Per firmare una pace così, tanto valeva farlo a Istanbul e risparmiarsi due anni di devastazioni e sofferenze.

Per questa ragione Putin ha chiesto ieri che non sia Zelensky a sedersi al tavolo della trattativa. Il mandato del presidente ucraino, ha ricordato, è scaduto il 20 maggio e si dovrebbe dunque eleggerne un altro al suo posto. Putin è invece appena stato rieletto ed è del tutto legittimato a discutere la pace. In visita ieri all’amico Aljaksandr Lukashenko in Bielorussia, il despota russo ha ribadito che i negoziati dovrebbero basarsi sulla «realtà del terreno» e «non su quello che vuole una parte». Anche lui ha lo stesso problema di Zelensky: non può cedere troppo territorio e deve tornare a Mosca con un trofeo abbastanza grande da poterlo vendere ai russi come una vittoria.

L’Occidente dovrebbe trovare una posizione comune e lanciare qualche segnale di risposta. Le trattative partono sempre con richieste molto alte, per poterle poi abbassare durante le discussioni. Putin ha bisogno della pace e la sta cercando, perché la guerra, come ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov, «non può durare all’infinito». Lo sa anche l’Europa e lo sa soprattutto il presidente americano Joe Biden: forse dovrebbe telefonare a Xi Jinping e al prossimo presidente della Commissione europea, per decidere insieme come uscire da questo incubo.