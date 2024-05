Giovedì 23 Maggio 2024, 00:05

​​​Come gettare un fiammifero acceso in una Santabarbara. Al di là delle intenzioni, è purtroppo questo il deflagrante effetto provocato dall’annuncio di Irlanda, Norvegia e Spagna di riconoscere lo Stato palestinese. Ma quale Stato? E con quali confini? Guidato da chi? Bastano queste tre sole domande per capire come la sacrosanta, ma complessa, strategia di raggiungere il traguardo di “due popoli, due Stati” (cuore delle attuali discussioni tra Stati Uniti, Israele e Paesi arabi) di tutto ha bisogno meno che di unilaterali fughe in avanti, come quella proposta dalle tre nazioni europee. Come dar torto al ministro degli esteri di Parigi Stéphane Séjourné, quando ha reagito lapidariamente: «Ora non è il momento giusto». Ancora più lucida la risposta di Antonio Tajani: «L’Italia è favorevole a condizione che non sia guidato da Hamas che è un’organizzazione terroristica. Finché c’è Hamas non se ne può discutere». Non a caso mentre Israele richiama i tre ambasciatori, l’unica reazione entusiasta è arrivata dal gruppo terrorista.

Ma da dove nasce questa improvvida iniziativa? Perché si è scelto di alimentare ancor di più il fuoco della Santabarbara mediorientale? E’ molto probabile che il sentimento di fondo nasca dalla volontà di mettere in campo una sorta di “equidistanza politica e morale” tra le parti nel conflitto in corso a Gaza. Già il procuratore della Corte dell’Aia si era cimentato in tale esercizio geopolitico chiedendo un contemporaneo mandato di arresto per Netanyahu e i capi di Hamas. Ebbene, come si è visto, il risultato è stato solo quello di rendere meno autorevole e forte la pressione americana su Tel Aviv contro il temuto ingresso a Rafah. Ora non è difficile immaginare che l’iniziativa dei tre Paesi europei sortisca un analogo effetto negativo. Perché non è mai una buona idea diplomatica “isolare” Israele.

Il fatto è che, sul piano storico-politico, non è né possibile né giusto proclamare alcuna pilatesca equidistanza tra Hamas e Israele. Non a caso Biden e i Paesi arabi premono, in primis su Israele, ma anche sul vecchio Abu Mazen, perché in luogo dei terroristi di Hamas torni in campo l’Autorità palestinese. Ma fino a che ciò non sarà avvenuto, e finché durerà la guerra di Gaza, riconoscere sulla carta un astratto Stato palestinese significa “legittimare” Hamas e metterla sullo stesso piano di Israele. Cosa che, evidentemente, non è né storicamente né politicamente accettabile. Peraltro, l’orrenda strage del 7 ottobre non era affatto motivata dall’obiettivo di conquistare uno Stato palestinese, ma dalla inveterata ed esplicita volontà di distruggere il popolo ebraico.

Si potrebbe obiettare che, viceversa, sul piano morale, un’equidistanza è possibile, viste le infinite tracce di dolore causate dall’esercito israeliano a Gaza. Intendiamoci: nessuna nazione occidentale (e Israele lo è) può permettersi, per nessun motivo, di avere sulla propria coscienza trentamila morti. E Netanyahu dovrà certo, prima o poi, rispondere delle proprie scelte, errate nella strategia e poco accorte nella tattica. Ma attenzione, anche qui, a non commettere un grave errore di analisi. La violenza di Israele, fin dal ’48, è sempre nata “in risposta” ad aggressioni subite. Essa nasce dalla paura dell’annullamento, ripetutamente provata nel corso della sua storia: e, si badi, la violenza di chi ha paura può essere davvero cieca. Viceversa, la violenza di Hamas nasce dalla volontà di distruggere: e la violenza di chi vuole distruggere non è affatto cieca. E’ mirata. E’ determinata a cacciare gli ebrei “dal fiume al mare”. Come dal dopoguerra molti pensavano di fare e come, purtroppo, oggi si ripete nelle piazze occidentali. Israele può sbagliare ma non ha mai avuto l’intenzione di distruggere il popolo palestinese. Hamas, al contrario, sogna davvero il genocidio. Perciò, anche sul piano morale, ogni equidistanza suona fuori luogo.

In ogni caso, Irlanda, Spagna e Norvegia non sono un “tribunale morale”. Sono tre nazioni europee e la loro iniziativa non può che rivelarsi un boomerang per chi ha davvero a cuore la soluzione “due Stati, due popoli”. E anche per l’Europa. Infatti: data la presa di posizione trilaterale di Dublino, Oslo e Madrid, c’è da chiedersi cosa resta dell’Unione europea. Chi si ricorda dell’acronimo Pesc? Era l’idea, consolidata dal trattato di Amsterdam, di un’Europa protagonista di una comune politica estera e di sicurezza. Era un sogno, e negli ultimi tempi si era cominciato persino a ragionare di un esercito comune. Oggi si rovescia su questo percorso una tempesta di acqua gelida. Cosa può determinare, infatti, questa fuga “a tre” su una questione così importante per la geopolitica mondiale? Che credibilità può avere nel mondo un’Unione che si divide in modo così dissennato e imprevisto? La risposta a tali inquietanti interrogativi non può tardare ad arrivare. Perché, in attesa delle elezioni europee e di quelle americane, non si esagera a dire che è davvero in gioco il nostro futuro.

