Con l’intelligenza artificiale sono a rischio 218 mila posti nel pubblico impiego. Il dato è emerso in questi termini nella prima giornata del Forum Pa, l’evento nel quale ogni anno si discute del futuro della pubblica amministrazione in Italia. Messa così la notizia è decisamente di impatto. Ma alquanto esagerata. Il posto nel pubblico impiego è definito “fisso” perché di fatto non ammette licenziamento. Nemmeno se la mansione di un dipendente può essere sostituita con un algoritmo.

Se il dibattito sull’uso dell’Intelligenza artificiale deve basarsi su quanti posti di lavoro si perderanno, si parte decisamente con il piede sbagliato. Solo in Italia l’innovazione tecnologica è costantemente vissuta come una minaccia. Una sorta di approccio neo luddista che vive costantemente nella paura dell’innovazione. Negli altri Paesi, da quelli anglosassoni e a quelli Europei, si discute razionalmente di Intelligenza artificiale. E soprattutto si investe. Il dibattito dominato dalla paura rischia di creare resistenze ad un cambiamento che, invece, può apportare enormi benefici agli utenti dei servizi pubblici e agli stessi dipendenti. Facciamo qualche esempio. All’Inps, fino a poco tempo fa, un certo numero di lavoratori doveva dedicarsi ad un’operazione routinaria e noiosa: smistare le Pec, i messaggi di posta elettronica, che arrivavano all’Istituto al funzionario giusto per dare una risposta. Questa operazione è stata affidata all’Intelligenza artificiale, liberando 40 mila ore di lavoro.

Chi smistava le Pec ovviamente non è stato licenziato, è stato indirizzato su altri compiti meno di routine. All’Agenzia delle Entrate gli algoritmi sono utilizzati con sempre più efficacia per la lotta all’evasione, ma è stato saggiamente previsto che dietro ogni decisione debba sempre esserci un uomo.

Cosa significa? Che uomo e macchina non sono e non vanno messi in contrasto, la rivoluzione dell’Intelligenza artificiale deve essere progettata per non lasciare indietro nessuno. A partire dal Pubblico impiego dove lavorano, vale la pena ricordarlo, medici, insegnanti, poliziotti, militari, infermieri. Di fatto l’ossatura dello Stato, che non può essere sostituita dalle macchine, ma deve essere messa in condizioni di sfruttarne tutte le potenzialità. Secondo un recente studio pubblicato da Ambrosetti e Microsoft, l’Intelligenza artificiale è in grado aumentare il valore aggiunto in Italia di 312 miliardi di euro, liberando oltre 5 miliardi di ore di lavoro. Significherebbe un enorme balzo della produttività, i cui bassi valori sono uno dei mali endemici dell’economia italiana. Questo non significa che i rischi non esistono. L’Intelligenza artificiale basa le sue risposte sul calcolo delle probabilità applicato ad una mole enorme di dati. Può sbagliare, avere quelle che in gergo si chiamano “allucinazioni”, persino dei pregiudizi. Per questo l’uomo resta centrale. Può essere sostituito nelle funzioni fungibili, ma ce ne saranno sempre di più in cui l’intervento umano sarà essenziale, infungibile. È in questa direzione che bisogna guardare.

Torniamo alla Pubblica amministrazione. Sempre secondo lo studio di Ambrosetti e Microsoft, l’aumento della produttività grazie all’Intelligenza artificiale supererebbe il 23 per cento, liberando 532 milioni di ore di lavoro. Significa che le amministrazioni dello Stato potranno fornire servizi più rapidi ed efficaci, e saranno chiamate, come tutti i settori economici, ad una profonda trasformazione della loro organizzazione. Qui sta la sfida. I 532 milioni di ore liberate non devono essere considerate un “esubero”, ma un dividendo dell’intelligenza artificiale da redistribuire ai cittadini e allo stesso personale. Magari usando quel tempo per formare i dipendenti all’uso delle nuove tecnologie al servizio degli utenti. Nei prossimi anni, ha ricordato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, andranno in pensione oltre un milione di dipendenti pubblici. Ne entreranno altrettanti. È un’occasione storica per modernizzare senza traumi il personale pubblico e accelerare l’avvento di un’Intelligenza artificiale che sia realmente al servizio dei cittadini. Senza farsi bloccare dalla paura del cambiamento.

