Martedì 28 Maggio 2024, 00:24

C’è un orizzonte cruciale di cui quasi nessuno parla in questi ultimi giorni di campagna elettorale: “la rivoluzione della qualità”. Da tempo numerosi analisti (da ultimo Francesco Giavazzi sul “Corriere della sera”) insistono nel denunciare come il primo vero handicap dell’Italia, causa di ogni nostra “defaillance” economica, risieda nella declinante qualità del capitale umano.

Se questo è vero, due grandi questioni dovrebbero allora diventare il chiodo fisso di ogni governo e di ogni partito. Innanzitutto una grande revisione delle politiche scolastiche universitarie e della ricerca. In secondo luogo, una significativa svolta sul tema dell’informazione pubblica.

Sul primo scenario, a parte qualche iniziativa solitaria di questo o quel ministro, non è stato finora mai messo in campo alcun grande progetto all’altezza delle sfide del futuro. Probabilmente perché pochi hanno il coraggio di opporsi allo strapotere sindacale che, da sempre, difende un assurdo egualitarismo, livellatore verso il basso sia di insegnanti che di studenti. Sul secondo punto, tanto per fare un solo esempio, siamo ancora costretti ad assistere a programmi centrati sull’apertura di pacchi regalo! Verrebbe voglia di dire “ridateci Bernabei”, la cui Rai fu vettore di crescita per tutta la cultura del Paese. Quella delle élites come quella del popolo. Invece i partiti bisticciano sui conduttori di destra o di sinistra, senza accorgersi che il vero problema è diventato la mediocrità dei programmi!

Diciamolo allora con chiarezza: per “salvare” l’Italia si deve aprire un’era nella quale la ricerca della qualità si possa diffondere come una sorta di imperativo categorico di tutta la Nazione. Scuola e informazione: ma anche produzione, servizi, amministrazione, città, turismo, immigrazione. In sostanza, la parola qualità dovrebbe diventare una sorta di carta d’identità nazionale. Gli italiani non sono giapponesi o cinesi: ma di fronte a obiettivi chiari sanno mobilitarsi anche loro. Del resto, ognuno di noi sa di vivere in uno strano Paese nel quale costi altissimi - del lavoro come dei servizi - si tengono per mano con prestazioni di scarso livello. Ogni cittadino, ogni giorno, soffre di questa irritante anomalia. Siamo pigri, ma il genio, si sa, non ci manca. Al contrario, è proprio su questo nostro invidiabile capitale umano che, paradossalmente, abbiamo smesso di investire. Non sarà facile invertire la rotta: perché ormai, in tanti campi, occupiamo posizioni di coda. E poi, perché occorre rovesciare le mentalità consolidate che ci hanno fin qui impedito di puntare davvero sul merito e sul talento. Ricordiamoci, però, che anche nel dopoguerra l’Italia si assegnò compiti che sembravano proibitivi per un Paese sconfitto e prostrato. Ma, nel giro di dieci anni, diventammo una potenza economica mondiale.

L’interrogativo che sempre più ci incalzerà sarà il seguente: come mantenere il carattere universale della tutela sociale (e dunque l’efficacia del Welfare) riuscendo, nel contempo, a innalzare la qualità e l’efficienza dei servizi. Tutto si tiene intorno a tale enigma. Ebbene, da che mondo è mondo, le comunità umane non hanno trovato altro strumento per far crescere la qualità, di qualsiasi sistema, che far ricorso alla concorrenza. Intendiamoci, non si tratta di privatizzare la scuola, la sanità o la Rai. Si può, però, costruire un “sistema misto” nel quale cittadini e famiglie abbiano piena libertà di scelta tra una pluralità competitiva di offerte, private e statali. Il che vuol dire (all’opposto della privatizzazione) immettere nel sistema pubblico, anche un’offerta privata di servizi, ovviamente regolata dallo Stato. Si determinerebbe così un pieno coinvolgimento di imprese, cooperative, terzo settore, genitori, associazioni di cittadini, nella gestione dei servizi, accrescendo la responsabilità di tutti verso il “bene comune”. Oggi accade esattamente l’opposto: tutti noi ci sentiamo sudditi di uno Stato-padrone nei confronti del quale sappiamo solo lamentarci, raramente assumendo l’onere di un’opera positiva.

In buona sostanza, quella che è stata chiamata l’era della “Grande Contrazione” pretende un radicale salto del pensiero. Anche perché la crisi ha scompaginato ogni visione consolidata: in un colpo solo sia il keynesismo che il liberismo sono finiti negli archivi. Siamo entrati nell’era della seconda globalizzazione. E la rivoluzione della qualità sembra l’unico vero passepartout per viverla da protagonisti producendo innovazione in ogni campo. Se così non fosse le economie europee si andrebbero appannando come vetro di fronte al gelo. C’è da dubitare che la politica italiana sappia davvero predisporsi a tale rivoluzione. Eppure i nostri padri latini ci hanno insegnato che “nihil difficile volenti”. Ecco, questo motto dovrebbe diventare la bandiera di un popolo che volesse tornare ad aver fiducia nel futuro.

