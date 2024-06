Sabato 8 Giugno 2024, 00:09

Il presidente americano Joe Biden sta usando il suo viaggio in Europa per convincere gli alleati a continuare a sostenere con forza l’Ucraina, ma dietro alle sue parole, e ai luoghi dove le ha pronunciate, si scorge tutta la preoccupazione per le prossime elezioni di novembre, un appuntamento che può non solo rimandarlo a casa, ma cambiare gli stessi equilibri del mondo.

Nel commemorare i caduti dello sbarco in Normandia, Biden ha lanciato due messaggi: ha detto a Putin che, come nel 1944, per la libertà dell’Europa vale la pena di combattere, e ha detto ai leader europei che è impensabile arrendersi ai bulli e piegare il capo ai dittatori. Ma quest’ultima parte del suo messaggio era rivolta anche e soprattutto agli elettori americani. Pure loro, nel ragionamento di Biden, hanno un bullo in casa che cerca di farsi eleggere e c’è già riuscito una volta, e che ha nel programma idee che lo avvicinano pericolosamente agli autocrati come Putin. Trump ha detto in passato che vuole mandare l’esercito contro i migranti e contro chi la pensa diversamente da lui manifestando nelle strade, ha minacciato un «pandemonio» e un «bagno di sangue», ha istigato alla ribellione, ha approvato chi ha dato l’assalto al Congresso, ha insultato i magistrati che lo stanno giudicando.

Quest’anno si voterà o si è votato in 50 paesi del mondo, considerando il voto per l’Unione Europea quello di un paese solo. Le forze antidemocratiche stanno avanzando quasi ovunque e perdere la battaglia di novembre sarebbe per l’America un grande passo indietro rispetto allo spirito dello sbarco in Normandia. C’è anche molta retorica, nelle parole di Biden, perché gli Stati Uniti non sempre hanno difeso la libertà e la democrazia: in Centro e Sud America le hanno spesso stroncate. Ma il sacrificio dei ragazzi che sono morti nel D-Day per liberare l’Europa resta come un ricordo indelebile, che ispira ancora oggi riconoscenza e commozione.

Biden ne ha approfittato per andare a Pointe du Hoc, lo sperone roccioso che 225 rangers americani scalarono nel 1944 per distruggere una micidiale postazione tedesca, e per fare da lì il suo discorso in difesa della libertà. Dallo stesso luogo, nel 1984, aveva parlato il presidente repubblicano Ronald Reagan: «Vale la pena – aveva detto - morire per il proprio Paese, e per la democrazia, perché è la forma di governo più profondamente onorevole mai concepita dall’uomo». Quelli come Reagan, ha in sostanza voluto sottolineare Biden, sono i repubblicani di cui l’America può essere fiera. Quelli sono avversari leali e affidabili. Non certo Trump, che nel 2018, durante una visita in Francia, rifiutò di andare al cimitero americano di Aisne-Marne definendo dei «perdenti» i soldati morti, frase smentita all’epoca dalla Casa Bianca, ma confermata poi dal capo del suo staff.

Trump ieri ha cercato di rimediare chiamando al telefono quattro veterani dall’aereo che lo portava in Arizona per la campagna presidenziale, ma questa mano della partita elettorale va a Biden, il quale ora spera che l’Europa, sull’onda dell’emozione per gli 80 anni del D-Day, lo segua nel suo sostegno a Zelensky. Il problema è che a Bruxelles in questo momento non si sa con chi parlare, in attesa dei nuovi equilibri che seguiranno le elezioni. I colloqui ci saranno per ora nel G7, ma con i leader dei singoli stati, come sta già avvenendo da un po’ di tempo.

Biden non riesce invece a fare un passo avanti per far tacere le armi a Gaza. Ha annunciato al mondo che esisteva un piano di pace israeliano, ma Netanyahu fa finta di niente e si comporta come ha sempre fatto con Biden: ignora i suoi appelli e continua la guerra, incurante delle minacce della Casa Bianca che con lui raramente si concretizzano. Mentre l’esercito israeliano colpiva ieri Gaza da terra, dal cielo e dal mare, Biden ha assicurato che Netanyahu su Rafah gli ha dato ascolto, evitando un assalto in forze. Due settimane fa aveva detto a Time qualcosa di più vicino alla verità: «Non ha tutti i torti chi pensa che il leader israeliano stia cercando di mantenere il potere attraverso la guerra». Ma anche Biden ha lo stesso problema: cerca di mantenere il potere continuando la guerra con Putin in difesa della libertà e contro i dittatori presenti e futuri, e favorendo la pace in Medio Oriente dove non vorrebbe più fornire a Israele le bombe che bombardano i civili di Gaza. Forse, per vedere la fine di tutto questo, bisognerà aspettare che la gente voti e che in Europa, in America, in Gran Bretagna e dovunque si andrà alle urne, le decisioni dei leader non vengano più prese solo per salvare il proprio posto.