Lunedì 27 Maggio 2024, 00:01

La domanda “per chi voteranno i cittadini europei​​​​ (a partire dagli italiani) alle prossime consultazioni europee?” ne contiene una più insidiosa: “quanti cittadini andranno al voto nei diversi Stati?”. Si riuscirà a superare la soglia simbolica del cinquanta per cento? Le elezioni sono una procedura legale. Se si rispettano le forme, ogni risultato vale, anche se a recarsi alle urne fosse la metà della metà degli aventi diritto. Ma la legittimità del risultato, nel senso di chi rappresenta che cosa e quanto, è un’altra cosa. Se in molti non votano, governano e comandano i pochi che lo fanno, questo è scontato. Ma lo spirito democratico, al di là dei formalismi, comincia a vacillare.

E’ il problema del nostro tempo, che va acuendosi da un’elezione all’altra. In tutte le democrazie, anche quelle di più antica tradizione, va scemando la partecipazione elettorale: un trend storico e, a guardare i grafici che lo riassumono, irreversibile. Il problema è che alle discussioni sulle cause del fenomeno, non sempre certe e chiare anche agli occhi degli studiosi, si aggiunge ahimé la vaghezza delle proposte su come invertire la tendenza.

Bisogna rimotivare i cittadini. Già, ma come? Basta, come qualcuno pensa, una campagna cosiddetta di sensibilizzazione? E l’astensionismo è davvero solo apatia, pigrizia e disinteresse per la vita pubblica, ovvero un fenomeno legato al disagio economico, alla marginalità territoriale e ai bassi livelli di istruzione (tre cose che spesso in effetti coincidono)? Trattare l’astensionismo come una colpa di cui vergognarsi, o come un segno di sottosviluppo politico-intellettuale, non aiuta a contrastarlo.

La verità è che il non-voto, da chiunque espresso, è un voto. Vale a dire una scelta, un’opinione, un giudizio. Non è solo, genericamente, una forma di protesta (se lo è ha comunque un fondo razionale, non è un comportamento unicamente istintivo). E’ una preferenza che non si indirizza verso un partito, ma contro tutti i partiti. Nella sua radicale negatività è comunque un atto politico, che merita di essere interpretato come tale e non liquidato come una forma di cattiva educazione o di scarso civismo. Quelli che votano in una logica di scambio e per convenienza personale, o perché ottusamente legati ad una causa ideologica, non è detto che siano cittadini migliori di quelli che, una tantum o sempre, restano a casa.

Si non-vota, come sappiamo, per tante ragioni. Ad esempio, perché l’offerta che viene presentata al cittadino-elettore non è giudicata convincente o consona alle proprie aspettative, cosa che accade sempre più spesso. D’altro canto, se mi portano in un ristorante i cui piatti – tutti – non mi aggradano come gusto perché dovrei mangiare per forza? Meglio saltare il pasto.

Prendiamo ad esempio proprio la campagna elettorale in corso per le europee. Sicuri che i partiti stiano facendo propaganda sulle questioni che interessano realmente i loro elettorati potenziali o effettivi? Se la posta in gioco è il futuro dell’Europa – la sua identità politico-spirituale, la sua sicurezza anche in termini militari, la sua collocazione geopolitica in un mondo che appare sempre più conflittuale e fuori controllo – ha senso mettere al centro della discussione tematiche e polemiche esclusivamente nazionali o interne?

Detto diversamente, sono i cittadini che sentono poco l’Europa, col rischio che non vadano massicciamente alle urne, o sono i partiti e i candidati che non sanno raccontarla? L’accusa più inutile che si può fare ai cosiddetti populismi è di assecondare troppo gli umori popolari e di cavalcare le ansie della gente. In realtà, dovrebbero farlo tutti i partiti. La differenza semmai sono le ricette e soluzioni che si offrono a tali umori e ansie, non il fatto di prendere sul serio ciò che le persone sentono, pensano e desiderano.

Si non-vota inoltre se passa l’idea, non del tutto immotivata ai giorni nostri, che il consenso accordato a questo o quel partito rischia di essere solo un inutile esercizio di sovranità individuale. Voto per contare qualcosa, non per un atto di presenza o per abitudine. Sono ancora io che decide chi decide? Chi sono quelli che detengono nelle loro mani il reale potere di scelta e condizionamento sui destini collettivi? Non c’è bisogno di essere complottisti per porsi simili interrogativi: basta osservare la deriva oligarchica di molte democrazie contemporanee e la loro crescente debolezza nei confronti dei poteri indiretti extrapolitici.

Si decide di non-votare, ancora, perché qualcosa si è rotto nel legame di fiducia con chi dovrebbe rappresentarci e agire politicamente per nostro conto e nel nostro interesse. La fiducia è un sentimento impalpabile ma fondamentale: c’è o non c’è. Se viene meno è perché qualcuno l’ha tradita. Promettere senza fare. Fare cose diverse da quelle promesse. Non fare o far finta di fare. In questi diversi atteggiamenti, egualmente negativi, c’è tutto il dramma della politica contemporanea, segnata da un crescente distacco emotivo da quella che è la sua base necessaria di consenso. La politica debole, o incapace di assumersi le sue responsabilità, accresce l’antipolitica che a sua volta indebolisce vieppiù la politica: il classico circolo vizioso.

C’è poi un non-voto – forse la sua espressione oggi più insidiosa – che nasce dall’assuefazione e dalla ripetitività. L’astensionismo è basso, dunque il voto assume il valore di un rito collettivo moralmente quasi obbligatorio, quando una democrazia nasce o rinasce: la scena finale del fortunato film di Paola Cortellesi lo spiega bene. Ma l’effervescenza democratica non è eterna. Noi oggi abbiamo un problema di routine. La democrazia è data per scontata e acquisita. Ma senza motivo dal momento che è invece una costruzione della storia per molti versi eccezionale e unica, oltreché per definizione estremamente fragile. Dovremmo rendercene conto proprio ora che le democrazie sono, su scala globale, sempre più sotto attacco.

Ciò detto attenti, come accennato, a non demonizzare l’astensionismo dandogli la colpa delle fibrillazioni che attraversano molti sistemi politici. Nelle democrazie liberali, diversamente che nei regimi totalitari, la politica non è (per fortuna) una dimensione totale e inglobante. Non interessarsi alla lotta politica non è sinonimo di ignoranza: è una forma di libertà, persino salutare in certe condizioni. Senza contare che la partecipazione elettorale non coincide con la partecipazione politica tout court. Tra i giovani questa distinzione si va facendo sempre più chiara: ci sono oggi forme di impegno pubblico, modalità di mobilitazione collettiva, che sempre meno coincidono con la competizione tra partiti e con gli strumenti d’azione-comunicazione tipici di questi ultimi.

Insomma, c’è sicuramente una soglia, difficile da quantizzare, oltre la quale il non-voto, che in sé è un fenomeno per molti versi fisiologico e normale, può diventare un segnale di allarme. Ma il pericolo non è rappresentato dal comportamento in sé, quanto dalle cause che lo determinano. Se negli affari il cliente ha sempre ragione, in democrazia la ragione sta sempre dalla parte dei cittadini. Date loro buone ragioni per vestirsi, uscire di casa, fare la fila e depositare un pezzo di carta in uno scatolone e vedrete che torneranno a farlo se non tutti certamente la grande maggioranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA