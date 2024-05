Domenica 26 Maggio 2024, 00:05

Si avvicinano le elezioni europee e si iniziano a delineare gli scenari della futura agenda dell’Unione. I temi rilevanti non mancano. Tra di essi emergono, sotto il profilo finanziario, quelli relativi alla regolamentazione dei settori-cardine sui quali si è basata la costruzione dell’Europa economica in questi ultimi anni: il sistema bancario e il mercato finanziario. Le normative di riferimento hanno proceduto, senza coordinamento, ognuna per conto proprio. Gli interessi e gli egoismi di singoli paesi, poi, hanno fatto il resto. Il risultato è che ci troviamo oggi in un sistema squilibrato, nel quale il finanziamento delle imprese è inefficiente e dipende ancora principalmente dalle banche.

Quanto al credito bancario, occorre ricordare che, dopo la crisi del primo decennio del secolo, l’Europa si è preoccupata quasi esclusivamente di rendere il sistema più solido e concorrenziale. Per ottenere questo obiettivo, visto che in USA la crisi era partita proprio dalle banche di maggiori dimensioni, si è preferito evitare che diventassero troppo grandi, sposando la vecchia teoria, secondo cui la realtà locale dovrebbe garantire il miglior trattamento dei risparmiatori. Il risultato è stato quello di creare una cesura tra le dimensioni dell’attività economica e la disponibilità di credito bancario. Con la conseguenza non desiderata che il settore si presenta oggi inadeguato rispetto alla necessità finanziarie delle imprese.

Avere regolato l’attività dell’aziende di credito con esclusivo riferimento alle singole realtà nazionali ha comportato la conseguenza di averne ritardato la modernizzazione, che, pur indispensabile, è assai costosa e per questo motivo spesso è preclusa alle banche di minori dimensioni. L’insufficienza della circolazione transnazionale dei capitali ha, inoltre, limitato il credito disponibile per le imprese. Senza, tra l’altro, tener conto che il sistema industriale si trova su un crinale reso difficile dal dover affrontare una concorrenza che si misura nei mercati mondiali e di necessitare di risorse per far fronte ai nuovi compiti posti a loro carico, come, solo per citare un esempio, quello della salvaguardia ambientale.

A questi problemi si uniscono quelli, di non minore rilevanza, che limitano la funzionalità dei mercati dei capitali. A distanza di ben dieci anni da quando venne lanciata la Capital Markets Union, siamo ancora lontani dalla loro unificazione.

La realtà europea non è omogenea: alcuni paesi producono grande quantità di risparmio, mentre altri, che sostanzialmente non ne dispongono, creano e distribuiscono prodotti finanziari, andando a caccia del risparmio altrui. Si può quindi comprendere perché sia stato così difficile trovare un compromesso in grado di soddisfare tutti: sia di chi si muove nell’ottica di tutelare il più possibile gli investitori, sia di chi preferisce liberalizzare al massimo i mercati. Una simile situazione ha portato, nel tempo, ad un forte contrasto tra gli uni e gli altri. I primi hanno reso più controllata la produzione e la distribuzione dei prodotti finanziari, mentre gli altri si sono spesso comportati in modo disinvolto, per accrescere il rendimento dei prodotti e conquistare i risparmi altrui.

Per rimediare a questa realtà bifronte, l’Europa ha ricalibrato la sua intera legislazione in materia, ma è stata ben attenta a non imporla violentemente e ha consentito che ogni paese potesse apportarvi gli aggiustamenti convenienti per il proprio mercato interno. La conseguenza negativa di questo approccio è stata, ed è tutt’oggi, quella che ciascuno Stato è rimasto libero di svolgere gli interventi di controllo e vigilanza secondo i criteri che più gli aggradano. A differenza di quanto accade per il sistema bancario, dove la BCE prescrive ed applica disposizioni obbligatorie e vincolanti finalizzate alla omogenizzazione della vigilanza in tutta Europa. In mancanza di regole strette come quelle del sistema bancario, i mercati finanziari sono andati ognuno per conto proprio, ciascuno cercando di attrarre capitali con il canto delle Sirene che prospettano maggiori guadagni grazie a più blandi controlli.

Però finalmente qualcosa sembra muoversi: la presidente della Bce, Lagarde, ha chiesto una rapida realizzazione dell’unificazione del mercato dei capitali, soprattutto per incrementare il finanziamento delle piccole e medie imprese ed accrescere lo stagnante tenore di vita degli europei.

La buona notizia è che, anche se la prossima legislatura di Bruxelles si dovesse muovere con lentezza, qualcosa sta già accadendo, sia a livello nazionale, sia europeo. L’Italia ha approvato, pochi mesi fa, una legge sui mercati finanziari, con l’intento di renderli più attrattivi e facilitare la capitalizzazione delle imprese. E proprio in questi giorni, anche l’Esma, l’autorità dei mercati finanziari europei, che raggruppa tutte quelle nazionali, come la nostra Consob, ha pubblicato un decalogo di possibili misure con lo stesso obiettivo. L’aspetto più importante del documento consiste nell’aver sottolineato la circostanza che lo sviluppo economico europeo dipenderà direttamente dall’esistenza di un mercato finanziario moderno ed efficiente. Un primo passo, ma fondamentale.