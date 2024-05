Sabato 1 Giugno 2024, 00:45

Le nuove tecnologie possono migliorare la produttività, creare nuovi mercati e promuovere la crescita economica, Tuttavia, assieme a queste straordinarie opportunità emergono anche rischi significativi, tra cui la non remota possibilità di perdere posti di lavoro e le crescenti minacce alla sicurezza informatica. C’è una forte proiezione al futuro – non priva di prudenza – nelle prime Considerazioni Finali del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. L'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale può trasformare profondamente il modo in cui operano le imprese, ha scandito ieri il numero uno di Palazzo Koch. Ma a quale costo? I rischi li ha indicati lo stesso Panetta laddove ha osservato che la progressiva automazione potrebbe eliminare numerose professioni tradizionali, sottolineando la necessità di un approccio bilanciato per affrontare queste sfide. Anche per questa ragione, la chiave di volta, secondo il governatore, sta nell'investire nel capitale umano, un tema che potrebbe apparire quasi un ossimoro se accostato alla sfera digitale. Fatto sta che per Panetta in un mondo che cambia rapidamente, è fondamentale investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei lavoratori. Solo così, insomma, potremo mitigare gli effetti negativi dell'automazione e trasformare le sfide in opportunità di crescita.

Occorre, però, trovare una risposta compiuta all’interrogativo cruciale: come possiamo conciliare l'adozione delle nuove tecnologie con la tutela del capitale umano? La ricetta che si può delineare dal testo del governatore pare avere due traiettorie parallele: da un lato, bisogna abbracciare l'innovazione per rimanere competitivi a livello globale; dall'altro, dobbiamo proteggere e valorizzare i lavoratori, assicurandoci che nessuno venga lasciato indietro. Il governatore ha proposto una soluzione ovvero un forte impegno da parte delle istituzioni pubbliche e private per sviluppare programmi di riqualificazione e aggiornamento professionale. programmi necessari per preparare i lavoratori alle nuove sfide del mercato del lavoro digitale, garantendo una transizione equilibrata e inclusiva.

Le nuove tecnologie non devono essere viste come una minaccia, ma come un'opportunità per costruire un futuro più prospero e inclusivo. Tuttavia, questo futuro sarà possibile solo se metteremo le persone al centro del cambiamento. L'innovazione tecnologica deve diventare un motore di progresso per tutti, e non solo per pochi. Il messaggio del governatore è chiaro: dobbiamo riflettere su come navigare in questo mare di cambiamenti, trovando un equilibrio tra tecnologia e capitale umano. La sfida è grande, ma con una visione chiara e una volontà collettiva, possiamo costruire un domani in cui la tecnologia e il lavoro umano coesistano in armonia, generando benessere e sicurezza per l'intera società. Il futuro va guardato con occhi aperti e mente lucida. Solo attraverso l'integrazione dell'innovazione tecnologica con politiche attive per il lavoro e l'istruzione potremo garantire un progresso sostenibile e inclusivo. La strada è tracciata: ora tocca a noi percorrerla con coraggio e determinazione.

