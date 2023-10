Martedì 31 Ottobre 2023, 00:33

Il tema di quest’anno della Giornata del Risparmio, che si celebra oggi, sottolinea le sfide di questa preziosissima risorsa per le nuove generazioni e richiama la consapevolezza delle scelte, l’educazione finanziaria, la responsabilità.

Sono, questi, un dover essere che riguarda ovviamente tutti, non solo i risparmiatori, ma anche, e innanzitutto, le Autorità monetarie e di Vigilanza, la legislazione nazionale ed europea, la scuola, le organizzazioni sociali, con la finalità, nei rispettivi campi di intervento, di assicurare al risparmio la tutela sancita dall’articolo 47 della Costituzione.

A monte, per tale protezione, stanno, in una collocazione cruciale, la politica monetaria e la politica economica e di finanza pubblica. Un ruolo fondamentale spetta ai banchieri e agli esponenti degli intermediari finanziari non bancari, alla loro professionalità ed eticità, alla sana e prudente gestione degli istituti.

Per il risparmio non si può richiamare il vecchio brocardo “caveat emptor”, cioè l’onere che incombe al contraente di tutelarsi in altri tipi di contratto.

La natura della risorsa comporta ben altro, in tema di trasparenza, correttezza, diligenza, onere della prova a carico dell’intermediario. Richiede altresì che si sviluppino l’alfabetizzazione finanziaria e la consapevolezza dell’uso responsabile del denaro.

Proteggere il risparmio significa, poi, utilizzarlo in impieghi adeguati con i ritorni sperati. La tutela in questione diventa più complessa al tempo dell’alta inflazione (ora in non rapida diminuzione) e della limitata crescita che ha indotto a ipotizzare il sopravvenire, nell’Eurozona, di una recessione, con i conseguenti impatti sul bilancio pubblico, in particolare sul debito e sul suo finanziamento.

Come effetto della pandemia, protrattosi anche dopo il suo superamento, il risparmio delle famiglie allocato nei depositi bancari aveva superato l’ammontare di 1.100 miliardi (complessivamente famiglie, imprese ed enti pari a oltre 2000 miliardi) per l’incertezza del futuro e l’accentuazione dell’esigenza precauzionale con la preferenza per la liquidità.

La situazione successivamente è cambiata in parte per la necessità, in presenza del forte aumento di prezzi, di attingere al risparmio per spese d’investimento e di consumo. Una indagine della Fabi di qualche tempo fa, limitatamente alle famiglie, stima una propensione di queste al risparmio, rispetto al reddito, del 12-13 per cento.

Un tempo le percentuali erano altissime, raffrontabili solo con quelle del Giappone. Insomma, il risparmio può aumentare perché, in una situazione di stabilità monetaria e finanziaria, si accetta la sfida di agire per le future generazioni facendo leva su di un’attitudine precauzionale e previdenziale o, al contrario - e questa è un’alternativa da cui si vorrebbe stare lontani - per gravi incertezze nella vita economica e sociale in particolare, per il timore del futuro, mentre pur crescono i bisogni del presente. Tutto ciò incide pesantemente sulle aspettative in generale.

L’obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di valorizzare il risparmio riuscendo a “ fissarlo”, come era solito dire ai tempi il Governatore Antonio Fazio, nell’economia del Paese. La risorsa è essenziale per la crescita, ma quest’ultima, a sua volta, è essenziale per meglio proteggere la prima.

Esige, però, “in primis”, l’apporto della politica monetaria che, comunque, in questa fase permane restrittiva, dopo il gravissimo errore compiuto dalla Bce nel non contrastare tempestivamente l’ascesa dell’inflazione, e di una finanza pubblica governata in maniera prudente, equilibrata, senza rinunciare, tuttavia, a un ruolo propulsivo dello sviluppo.

L’indagine Ipsos-Acri evidenzia il ritorno di un cauto ottimismo tra i risparmiatori e l’orientamento verso impieghi finanziari più sicuri, mentre viene ritenuta intaccata la fiducia nella politica degli alti tassi di interesse e viene rappresentato il bisogno di una maggiore competenza finanziaria, specie tra i giovani.

Oggi, nel convegno promosso dall’Acri, parleranno di questo tema il presidente dell’associazione Francesco Profumo, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Tutte le innovazioni che influiscono sul risparmio, non solo su quello bancario, si presume saranno affrontate: dalla digitalizzazione fino all’impiego dell’intelligenza artificiale, alle cripto-valute, all’euro digitale. Sarà importante una valutazione dello stato del settore bancario e delle prospettive delle Fondazioni di origine bancaria in una fase di limitatezza delle risorse dello Stato sociale.

Centrale dovrebbe essere l’impulso che può essere dato, sia pure in un contesto geopolitico difficilissimo - mentre si manifesta con la guerra un’ora buia, come ha detto Papa Francesco - per far crescere il risparmio e il suo investimento produttivo. L’indagine anzidetta ha confermato il ruolo sociale del risparmio.

Sarà anche l’occasione, essendo l’ultimo giorno del mandato di Visco al vertice di Via Nazionale, per un saluto non retorico che possa anche rammentare, in sintesi, i dodici anni del suo Governatorato, mentre si accinge a passare la mano al successore, Fabio Panetta. A questi, noto anche a livello internazionale per la non comune competenza e capacità, spetterà promuovere un rafforzamento della Banca, nella sua assoluta indipendenza, pur senza tralasciare i fondamentali elementi di continuità. Tra le altre, non trascurerà - ne siamo certi - la sfida del risparmio e della sua protezione.