Un’esclusione quasi automatica rinunciandosi anche ad opportuni approfondimenti: non si è neppure discusso sul livello dei tassi di riferimento nella riunione del Consiglio direttivo della Bce di giovedì perché, stando alle dichiarazioni della presidente Christine Lagarde, vi è stato subito consenso sul carattere prematuro di una riduzione del costo del denaro. I banchieri centrali evidentemente preferiscono discutere e argomentare a distanza, come è accaduto a dicembre fino agli ultimi giorni precedenti il prescritto periodo di “massimo riserbo” prima del Direttivo con opinioni a volte vaghe, a volte contrastanti, fino alle giravolte comunicazionali della stessa Lagarde. E’ vero: non si prevedeva un taglio, nonostante qualche aspettativa alimentata proprio da alcune di queste dichiarazioni. Ma ciò è diverso dall’incertezza e dalla mancanza di orientamenti. Ancora una volta la comunicazione e con essa la trasparenza manifesta le sue gravi carenze. E’ sufficiente leggere il comunicato conclusivo della riunione in cui, per l’ennesima volta si ripetono frasi fatte sui dati, sulla possibilità che la Bce intervenga se necessario, sui fattori che alimentano la discesa dell’inflazione, ma anche sulla difficoltà della crescita alla quale concorrono pure gli alti tassi d’interesse, come viene pure menzionato. Ma non è solo questo, pur fondamentale, l’aspetto criticabile. Esiste anche un problema di contenuti. Se l’inflazione nell’area è ormai sotto il 3 per cento, se il rischio, di questo passo, è la recessione, con la Germania che già è in tale situazione tecnicamente, se si è consapevoli delle restrizioni che conseguono nella concessione del credito da parte delle banche ordinarie, ciò va bilanciato con i rischi che possono materializzarsi con la crisi del Mar Rosso e con i conflitti in atto, ma non può portare a un blocco secco del taglio e alla procrastinazione anche del solo parlarne per verificare, in aggiunta, ad aprile con i dati Eurostat, se si sia innescato un processo vizioso salari-inflazione. Quando si è fatta salire l’inflazione senza politiche di contrasto e, tanto meno, di anticipo, si sosteneva dalla Bce, gravemente sbagliando, che l’aumento dei prezzi era transitorio; intanto passavano i mesi e contraddittoriamente si ribadiva la presunta transitorietà. Bisognava solo attendere, si diceva. Con le conseguenze che poi abbiamo patito “in corpore vili”; ora, nuovamente si dice di attendere. I presupposti per abbassare i tassi forse ci sarebbero, ma si deve verificare se saranno confermati nei prossimi mesi e quale sarà l’andamento dei salari, si sostiene. Ciò potrebbe portare a decidere in materia all’inizio dell’estate con il rischio di incorrere in un errore uguale e contrario a quello commesso con i prezzi in aumento. Procrastinare per avere conferme potrebbe spostare “sine die” una decisione. E’, questa, comunque una modalità per reintrodurre, nella sostanza, la “forward guidance” che si è detto da tempo essere stata abbandonata, mentre la dipendenza dai dati è sempre quella dai dati che verranno, non da quella dei dati disponibili nel momento in cui si tiene la seduta del Direttivo in cui si evita, per di più, pure di discutere. Proprio perché le condizioni vanno migliorando, ora sarebbe quanto mai opportuno lanciare la proposta di un raccordo tra politica monetaria, politica economica e di finanza pubblica, politica dei redditi, soprattutto se, a quest’ultimo riguardo, si ha preoccupazione per i salari, anche se poi si ipotizza che saranno riassorbiti dai profitti. Continua, insomma, la serie dei ritardi, delle irresolutezze e dell’inadeguata comunicazione e trasparenza. Le conseguenze, in ultima analisi, ricadono sull’economia e sulle famiglie, mentre una diversa conduzione della politica monetaria potrebbe essere uno strumento anche per spingere - al limite anche con previsioni ad hoc e con “premi e sanzioni” - i sistemi bancari a sostenere meglio la crescita. In un importante discorso tenuto ieri dal Governatore Fabio Panetta è stato, tra l’altro, affrontato, con la nota competenza ed esperienza il tema del rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro. Si potrebbe anche aggiungere che una ben più adeguata conduzione della politica monetaria, di cui sarebbe necessaria una revisione, potrebbe senz’altro giovare a tale rafforzamento.