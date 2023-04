Venerdì 7 Aprile 2023, 00:22

Nonostante i segnali siano più d’uno, è forse presto per dire se l’Italia corra o meno rischi di stagflazione, una combinazione di inflazione alta e di economia stagnante. Anche perché il quadro economico in Europa, benché non proprio brillante, è diverso da quello che, per esempio, interessa gli Stati Uniti. E’ comunque un fatto che i dati del quarto trimestre dello scorso anno segnalano il crollo del 3,7% del potere d’acquisto del salario congiuntamente con la riduzione del tasso di risparmio (-2%), in presenza di un’inflazione che a marzo era scesa al 7,7% ma il carrello della spesa attestato al 12,7%. Le difficoltà indotte dall’aumento dei prezzi come conseguenza dell’incremento dei costi dell’energia e di perduranti problemi nelle catene delle forniture, hanno indotto ampie fasce di popolazione a ridurre la propensione al risparmio o addirittura a erodere la liquidità giacente nei conti correnti presso le banche. Di fronte alle conseguenze sugli acquisti provocate da un’inflazione persistente, possono quindi apparire discutibili la contestazioni a una politica monetaria, come quella perseguita dalla Bce, che mira a contrastare l’inflazione. Nemmeno è facile però muovere osservazioni contro chi evidenzia gli effetti collaterali di una linea monetaria rigoristica (non rigorosa, che è cosa ben diversa) che si manifestano sul fronte dei prestiti e dell’aumento delle sofferenze con conseguenze negative per il sostegno di famiglie e imprese: in ultima analisi, con un minore apporto alla crescita già incerta. Allora si pone un problema di misura: giusto mantenere la stabilità dei prezzi, che è il cuore del mandato conferito alla Bce, ma a condizione che non vengano trascurati i problemi della crescita e quelli della stabilità finanziaria. Pena lo squilibrio che i cittadini stanno vivendo sulla loro pelle in questi mesi.

Le recenti crisi bancarie dimostrano l’importanza della stabilità finanziaria. Quella che finora è clamorosamente mancata è un’azione prudente di bilanciamento, così come in generale la Bce è stata al di sotto delle legittime aspettative sul fronte della questione-prezzi, nel contrasto sia dei rischi di deflazione prima, sia dell’inflazione poi. Naturalmente non è solo la politica monetaria che, a partire dalla riunione del Consiglio direttivo del 4 maggio, deve fare la propria parte, anzitutto evitando il “danno emergente” di un ulteriore aumento dei tassi di riferimento che, però, già viene richiesto dai falchi del Nord. E’ sperabile che questa volta, di fronte all’evidenza dei fatti, posizioni ben argomentate e responsabili come quelle di Fabio Panetta e di Ignazio Visco riscuotano più ampi consensi rispetto al passato.

Vi sono, più in generale, però un ruolo che spetta all’Unione Europea e ovviamente quello che compete all’Italia. Permane infatti una questione nazionale salariale e dei redditi individuali che le circostanze sopra richiamate rilanciano. E’ una questione che immediatamente chiama in ballo i temi della produttività, della competitività e dell’innovazione. Per quanto la si voglia eludere, magari anche per incomprensione della sua importanza, sarebbe il momento, mentre il governo prepara il nuovo Documento di economia e finanza(Def), di promuovere un “patto” tra imprese, sindacati e governo stesso. Questione salariale e questione imprenditoriale costituiscono un unicum che esige il superamento di temporeggiamenti o di aspettative esclusivamente volte al versante europeo. Certo, incombe la questione del futuro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E’ un problema certamente prioritario che bisogna risolvere con urgenza, senza rinunciare a un euro dei fondi europei del Recovery Plan che, sommati alle risorse complementari italiane, nonché ai fondi strutturali e a quelli di coesione, possono mobilitare fino a 300 miliardi. E’ una prova capitale per la credibilità italiana e per i prevedibili effetti dell’impiego delle risorse del Piano sulla crescita e sulle condizioni economiche e sociali del Paese. Le riforme strutturali connesse non possono attendere, è l’Italia che va anzitutto salvaguardata. Insomma, la diminuzione del potere d’acquisto segnala problemi contingenti e strutturali che richiedono interventi decisi in nome di una coesione nazionale.