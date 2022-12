Martedì 13 Dicembre 2022, 00:04

La lingua italiana non confonde “spazio” e “luogo”. Con il primo si indica qualcosa di ampio ed allo stesso tempo di identico in ogni suo punto ed in ogni sua parte. Ad esempio: la zona superiore di un triangolo non è fatta di uno spazio qualitativamente diverso da quello della zona inferiore. O ancora: in un magazzino vuoto posso collocare un oggetto in un qualsiasi punto. Al contrario, una stanza ben arredata e vissuta non è uno spazio, ma un luogo. Le varie zone di quella stanza non si somigliano affatto. Un medesimo oggetto stona se collocato in un punto di quella stanza ed invece la abbellisce, la arricchisce se collocato in un altro punto.

La differenza tra spazio e luogo è pian piano tornata di moda nelle scienze sociali, non escluse politologia ed economia. La analisi delle crisi del processo di globalizzazione, verificatesi a ripetizione dagli inizi XXI secolo, ha visto un impiego massiccio di questa coppia di opposti e riconosce una rivincita del luogo sullo spazio.

Nell’ultimo numero di “Foreign Affairs” compare un saggio di R. Foroohar il cui sottotitolo in italiano suona più o meno: “tutta la economia è locale”. V.E. Parsi, ben noto ai lettori del Messaggero, aveva fatto della critica alla assolutizzazione dello spazio rispetto al luogo uno dei fili conduttori del suo penultimo libro: Titanic.

Intendere le battute d’arresto conosciute dalla globalizzazione in questi due ultimi decenni (ammesso e non concesso che di vere battute d’arresto si tratti) come rivincita del luogo sullo spazio dipende dal fatto che per un certo periodo le politiche e le idee della modernità avanzata erano state dominate da una corrente originariamente minoritaria del pensiero liberale (in genere definita “neoliberalismo”) secondo la quale capitali, siti produttivi, lavoro, consumi, commerci potevano de-localizzarsi senza alcun vincolo reciproco in cerca delle occasioni volta per volta più favorevoli, ovunque esse si presentassero. Capitali, produzione, lavoro, consumi, commerci potevano andare in direzioni indipendenti le une dalle altre, qualche altro meccanismo, i prezzi o il welfare ad esempio, avrebbe provveduto a risistemare le cose. Se in un determinato luogo un tipo di lavoro spariva, un altro tipo di lavoro sarebbe comparso a sostituirlo. Che in porzioni diverse dello spazio economico le condizioni politiche e culturali fossero diverse e persino opposte non contava. La dinamica di una economia tutta spazi e niente luoghi avrebbe spianato le differenze.

Non è andata così. O meglio: fino ad un certo punto è andata così, ma oltre una certa soglia non è andata più così. I luoghi non si sono lasciati spianare sino a trasformarsi in spazi indifferenti ed omogenei. I volti e i corpi non hanno accettato di lasciarsi sostituire dalle maschere e dai ruoli. Il divergere illimitato di capitali, lavoro, produzione, consumi, ecc. ha cominciato ad incontrare resistenze sempre più forti. A quel punto ci si è ricordati che i padri del liberalismo come John Locke, Adam Smith o Alexis De Toqueville avevano spiegato chiaramente che tanto il mercato quanto la democrazia non potevano vivere ovunque indifferentemente. Al contrario, mercato e democrazia avevano bisogno di un particolare terreno di coltura (anche morale e religioso). Questo terreno poteva essere inclusivo ed espansivo non perché indeterminato, ma proprio perché determinato. Mercato e democrazia potevano sì espandersi ed includere, ma a partire da luoghi nei quali alimentare le proprie radici. La amara scoperta (in realtà una ri-scoperta) di questi anni è stata che democrazia e mercato muoiono se vengono sradicati da luoghi e lasciati vagare in spazi indeterminati e sciapi. Un po’ come la fisica contemporanea, anche le scienze sociali hanno dovuto (ri)scoprire che la vita sociale non si svolge su di uno spazio omogeneo ed indifferente. Come lo spazio della fisica (in ciascuna delle sue dimensioni) è deformato da concentrazioni che generano attrazioni e repulsioni, così la vita sociale (in ciascuna delle sue dimensioni) si svolge in spazi pesantemente deformati da luoghi. Luoghi assolutamente non equivalenti l’uno rispetto all’altro, luoghi che prima di essere porzioni di spazio sono concentrazioni di istituzioni diverse e di diverse tipologie di attori.

Riflettere sulla rivincita del luogo sullo spazio aiuta a comprendere qualcosa delle controspinte sovraniste e populiste che hanno segnato le nostre società negli ultimi lustri. Sovranismo e populismo traggono la propria forza dal presentarsi come reazioni alla pretesa di annullare i luoghi a favore degli spazi. Il sovranismo, illudendosi di tornare allo stato (come spazio politicamente chiuso ed autosufficiente: questo significa sovranità), sogna di accorciare e di rimpicciolire gli spazi orizzontali. Dal canto suo, il populismo, illudendosi di sostituire la relazione rappresentante-rappresentato con la immedesimazione emotiva tra popolo e capo, sogna di accorciare e di rimpicciolire gli spazi verticali. Di illusioni si tratta, però, e di inganni. Nulla lo mostra meglio di processi politici come (a sinistra) il cammino del britannico Starmer, che ha abbandonato l’estremismo inconcludente ed autolesionista di Corbyn e ora sta muovendo verso un recupero del New Labour di Blair, o, nel campo politico opposto, del cammino con cui Meloni sta spostando il centro-destra italiano dal Papeete verso la “agenda Draghi”. Le alternative riconoscono che anche la democrazia ha un centro e, restando alternative, si spostano più vicino a quel centro: a quel “luogo”.

Se negli spazi indeterminati il luogo muore di asfissìa, il luogo muore invece di soffocamento quando è stretto dai confini angusti del sovranismo o schiacciato sotto la pressione del populismo.

È altrove che va cercato il punto medio tra asfissìa e soffocamento dei luoghi, un punto medio in cui i luoghi assumono forme adeguate ai nostri tempi. Alcuni di questi luoghi li conosciamo già: le global cities e le loro reti (integrate da reti di città medie). Oggi è nelle città che almeno in parte tornano ad integrarsi capitali, lavori, commerci, produzioni di beni e di conoscenze, consumi. Sono le città che generano le dinamiche di attrazione e di repulsione proprie delle società aperte. E ciò è vero anche nelle condizioni peggiori: è nelle città russe, cinesi e iraniane che oggi si ha la forza ed il coraggio di opporsi alle autocrazie oppressive. Le città e le loro reti solo luoghi che hanno la forza di abitare e deformare gli spazi e di resistere al dissolversi in essi. Le città sono luogo e generano luoghi. La Città (la civitas, non la polis, e di questo una Roma non assopita dovrebbe godere!) non è oggetto che possa essere riposto nello scatolone dello stato. Le città, invece, si rivelano sempre più spesso come istituzioni cardine delle repubbliche (forma di ordine politico opposta allo stato, come insegna la nostra Costituzione) e come istituzioni cardine di altri costrutti post-statuali ancora più larghi ed in fase di continua e feconda sperimentazione. Di questi costrutti post-statuali l’Unione Europea è il prototipo più avanzato, soprattutto ogni volta che conserva e sviluppa i propri caratteri originali. Esattamente per questa ragione è importante comprendere ed esigere che l’Ue assuma un ruolo maggiore nella gestione dei confini, una volta geloso monopolio degli stati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA