Mercoledì 30 Agosto 2023, 00:06

Nelle sconfinate praterie del web il carattere prorompente delle trasformazioni tecnologiche spiazza costantemente i legislatori, che sono in affanno nell’introdurre regole per contemperare la libertà di mercato e la tutela dei diritti degli Stati e dei cittadini. La fiscalità è uno dei nervi scoperti di questa perenne rincorsa del diritto verso la produzione di una disciplina equa, considerato il fatto che la tassazione è tradizionalmente ancorata alla presenza fisica in uno Stato, mentre molte imprese digitali hanno utenti e clienti in un Paese in cui non dispongono di alcuna presenza commerciale fisica ma generano utili dall’interazione con quegli utenti e clienti.

Di qui discende l’anomalia riguardante i giganti della Rete, che incamerano ingenti ricavi erogando servizi in molti Stati, tra cui l’Italia, ma poi versano le relative tasse negli Stati d’origine o in paradisi fiscali a condizioni decisamente agevolate. Gli utili derivanti dalle attività digitali non vengono tassati in una giurisdizione di mercato, cioè nel Paese in cui si trovano i consumatori, ma nel luogo di residenza delle società.

Da molti anni, sia su base internazionale che nazionale, si registrano tentativi di redistribuire il gettito fiscale su base territoriale, individuando un punto di equilibrio tra la sacrosanta libertà di iniziativa economica delle grandi imprese digitali e la sovranità (anche fiscale) degli Stati.

Nelle scorse settimane è stato approvato a Montecitorio il disegno di legge delega del Governo contenente la riforma fiscale. In quel testo è contenuto anche un ordine del giorno presentato dal Movimento 5Stelle e condiviso dall’esecutivo, che prevede l’introduzione della digital tax, cioè una modalità di imposizione fiscale che mira a far pagare le tasse in Italia anche alle multinazionali del web come Google, Amazon e Meta. Il Governo ha 24 mesi per emanare i decreti attuativi. Si tratta indubbiamente di un traguardo significativo perché evidenzia che la ridefinizione delle regole sulla tassazione in ambito digitale non è una battaglia di parte ma è nell’interesse nazionale, tanto che su quell’ordine del giorno pentastellato si è registrata una sostanziale unanimità.

Il Governo, cioè, raccogliendo l’input grillino, «dovrà garantire la piena ed effettiva tassazione dei ricavi conseguiti sul territorio nazionale per tutte le imprese appartenenti a gruppi multinazionali e nazionali non aventi una stabile organizzazione sul territorio nazionale, anche valutando l’opportunità di rafforzare il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate». Due considerazioni appaiono doverose. La prima è che nel nostro Paese esiste già dal 2019 un’imposta sui servizi digitali, che si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura di alcuni servizi. In particolare, il tributo è dovuto da imprese o gruppi di imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia.

I risultati di tale iniziativa possono considerarsi alquanto modesti: nelle casse del fisco, in tre anni, tra il 2020 e il 2022, è entrata una cifra inferiore al miliardo di euro. Considerati i ricavi stellari che i giganti della Rete registrano abitualmente, è facile comprendere quanto sia indispensabile riprendere in mano il dossier, mettendo al centro l’equità fiscale e gli interessi di Stati e cittadini. La seconda è che l’Italia è uno dei trenta Stati che ha deciso di introdurre una normativa di questo tipo, nell’attesa della definizione, su base internazionale, di un regime fiscale più equo nell’ambito dell’economia digitale. Nell’ottobre 2021, dopo laboriosi negoziati condotti da Ocse e G20, si è arrivati a un accordo, gradito anche all’Ue, che prevede una redistribuzione del gettito fiscale per obbligare i gruppi multinazionali con almeno 20 miliardi di euro di fatturato e una redditività superiore al 10%, principalmente in ambito tecnologico, a versare i tributi nei Paesi di mercato, nei quali generano utili con le loro attività.

La piena operatività di questo accordo era prevista per la fine del 2023, ma proprio il mese scorso l’Ocse ha annunciato il rinvio di un anno. Dunque l’equità fiscale nell’economia del web rimane per ora un miraggio e allora meglio che gli Stati facciano la loro parte, senza intenti punitivi ma adeguando le legislazioni alle trasformazioni indotte dalla digitalizzazione.