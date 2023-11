Lunedì 6 Novembre 2023, 23:56

È naturale chiedersi se, con le decisioni adottate domenica dal consiglio di amministrazione di Tim, ci si avvii verso un’auspicabile fase di innovazione in un contesto di stabilità ponendo al primo posto i progressi da conseguire nei mercati, anziché la perenne ridiscussione degli assetti di “governance” e delle misure strettamente finanziarie, dopo un venticinquennio tormentato di passaggi di proprietà iniziati con quella che fu definita la madre di tutte le privatizzazioni, nel 1997, riguardante la Stet, che era un vero gioiello, con la fusione con Sip e la creazione di Telecom. Un’operazione conclusa in un quadro di regole carenti - che alcuni inquadrano nelle misure necessarie per partecipare alla prima fase dell’Unione monetaria ed economica - ancora oggi ricordata ironicamente per la costituzione del “nocciolino” di azionisti che diede modo alla Fiat di governare l’impresa con lo 0,6 per cento del capitale. Seguirono le vicende dell’Opa di Colaninno, poi la Pirelli con Tronchetti Provera, quindi la spagnola Telefonica, per poi arrivare alla francese Vivendi, oggi azionista di maggioranza relativa con il 23,75 per cento. L’operazione, per la quale si prevede la sottoscrizione di un accordo l’8 novembre, e il “closing” nel 2024, segna il ritorno dello Stato nel settore con la partecipazione del 20 per cento alla società che acquisirà, secondo l’offerta avanzata da Kkr e accolta dal consiglio di Tim a larga maggioranza, l’infrastruttura di rete, a cui si prevede altresì che potrà aderire, con un 10-15, per cento pure F2i e forse potrebbero partecipare anche Fondazioni di origine bancarie.

Con la vendità della rete, Tim incasserebbe 19 miliardi circa a cui vanno aggiunti altri 3 miliardi in dipendenza dell’avverarsi di alcune condizioni. In sostanza, a regime vi saranno due società, una concentrata sui servizi, dunque sulla necessità di mantenere il passo con gli avanzamenti della digitalizzazione e svolgere un’azione propulsiva nel contesto della transizione tecnologica, l’altra con la gestione della rete, un impegno non meno importante. Lo Stato acquisirà, inoltre, anche per la sensibilità dei dati che gestisce, il 100 per cento della società dei cavi, Sparkle. Insomma, nell’infrastruttura ritorna lo Stato, ma in una posizione minoritaria, a fronte di Kkr che avrà il 65 per cento: tuttavia, unitamente agli altri soggetti sopra indicati, è in condizioni di presidiare decisioni straordinarie bisognose di “quorum” particolari. Ad ogni buon fine esiste pur sempre, a tutela ulteriore dell’interesse pubblico, il “golden power”, a maggior ragione essendo il principale azionista un fondo di importante livello e, come tale, tenuto alle regole sulle partecipazioni che concernono organismi della specie. <HS9>Insomma, con la riserva di qualche ulteriore approfondimento sulle tecnicalità negoziali, tutto bene? Al punto in cui si era arrivati forse era difficile imboccare altre strade, dopo che da circa tre anni era in discussione, spesso con vaniloqui, il futuro di Tim che, ovviamente, si intreccia con i temi dell’accennata transizione digitale e della competitività internazionale. Ma l’opposizione netta di Vivendi all’operazione, verosimilmente messa in conto, con il preavviso di azioni giudiziarie, a cominciare dalla promozione di un procedimento cautelare (art.700 del c.p.c.) per sospendere l’operazione, profila un futuro prossimo in cui si potranno incrociare le lame degli opposti schieramenti legali. Tim ha deciso sulla scorta di numerosi e autorevoli pareri di giuristi che hanno escluso la necessità di convocare un’assemblea straordinaria o anche solo ordinaria in funzione consultiva, e - sembra - dello steso Comitato per le parti correlate. Da Vivendi, al contrario, si annuncia un insieme di pareri giuridici che sarebbero di pari livello e sosterrebbero la tesi opposta. Si aggiunge, poi, nell’area vertenziale, anche il fondo Merlyn che, nei giorni scorsi, ha presentato a Tim un piano che prevede il mantenimento della rete in capo a quest’ultima e, invece, la vendita del servizio commerciale. Merlyn contesta che sull’operazione conclusa con Kkr non sono stati sentiti gli azionisti, di cui il fondo fa parte. Il “punctum dolens” è costituito dall’essere o no la vendita della rete un mutamento dell’oggetto sociale di Tim. I pareri rilasciati a quest’ultima escludono che vi sia una tale modifica (dunque, può decidere il consiglio) anche perché poi Tim potrà utilizzare in affitto l’infrastruttura; a conclusioni opposte arrivano i francesi. La disputa è di alto livello. Si tratta, però, di capire se essa è attivata per arrivare poi a una composizione adeguata oppure se Vivendi è determinata ad andare fino in fondo - “Fiat iustitia et pereat mundus” - correndo la relativa alea. Intanto, fermandoci per ora a un passo prima, il progetto dovrà chiarire quale sarà il numero degli organici che da Tim saranno trasferiti alla società di rete, quali le condizioni e lo status normativo ed economico. In più è da chiarire la prospettiva degli investimenti di cui la rete avrà bisogno proprio per quel che si è detto su transizione e su competitività. Quali saranno, insomma, gli impegni, anche per evitare che si rinnovino piani di pura finanza? La via è stata imboccata, ma bisognerà essere in grado di superare gli ostacoli e rassicurare, cosa non facile. Il peggio che potrebbe però accadere sarebbe un lungo impantanarsi in raffinate dispute giuridiche. Sarebbe un danno per tutti.

