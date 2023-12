Mercoledì 13 Dicembre 2023, 00:00

Dagli “Animal spirits” di Keynes alla “Bella addormentata” di Charles Perrault: si potrebbe forse descrivere così, con queste due immagini, il nostro Paese; o perlomeno, così sembra fotografarlo l’ultimo rapporto del Censis. Il paese del miracolo italiano nel secondo dopoguerra, esempio mondiale di operosità, ottimismo, artigianato di qualità e di piccola imprenditorialità, è stato infatti descritto nei giorni scorsi come una nazione di “sonnambuli”, cittadini “ciechi dinanzi ai presagi” e caratterizzati da “insipienza di fronte ai cupi presagi”; rassegnati, quindi, verso un futuro sempre più nero. Che cosa è successo in questi anni? Ma, soprattutto, è davvero questa l’immagine realistica e che si merita il nostro paese? Probabilmente, a nessuno di noi verrebbe mai in mente di definirsi “sonnambulo”, per tralasciare le anche meno onorevoli espressioni usate dal Censis.

Pessimisti forse sì, ma chi non lo sarebbe almeno un po’, dopo pandemia, guerre, crisi climatiche e tassi d’inflazione a due cifre? Per il resto, è con un malcelato fastidio che prendiamo atto di questa descrizione, che assomiglia tanto a uno di quei ritratti sarcastici talvolta dedicati a noi da certa stampa estera. Eppure, la lettura del Censis è basata proprio su risposte fornite dagli stessi italiani. Forse, allora, meglio astrarre un po’. Descriverci come “una nazione sonnambula” ci farebbe meno disonore e, forse, sarebbe anche più corretto.

Perché in effetti del sonnambulismo nel nostro paese lo si osserva: ma non è certo un fenomeno recente. Dal punto di vista economico, possiamo farlo risalire a diversi decenni fa. Più precisamente, alla fine degli anni d’oro del boom economico, cioè all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso, quando la crisi petrolifera e l’inflazione cominciarono a mettere in discussione il nostro modello di sviluppo e tenore di vita. In quegli anni, la classe dirigente del nostro paese, in particolare quella politica, poteva scegliere tra diverse opzioni. Ai due antipodi c’erano, da un lato, la riforma strutturale del paese, a costo di sacrifici immediati che però ci avrebbero liberato dai rami più secchi della nostra industria (pubblica e privata) e forse nuovamente stimolato la celebre microimprenditorialità distrettuale; dall’altro lato, la somministrazione di un anestetico per farci dimenticare i nostri problemi.

Sappiamo tutti come andò a finire. La droga che addormentò il paese fu il debito pubblico, che esplose tra gli anni ’70 e ’80, che forse salvò qualche carriera e qualche azienda, ma che traghettò il paese da un periodo di crescita vivace a uno, in cui ancora navighiamo, di stagnazione perenne.

I riflessi condizionati di quel periodo ci sono ancora: imprenditori che invece di rischiare preferiscono attaccarsi alla gonna del settore pubblico, politici che vedono nel ricorso al debito l’unica possibilità di intervento. Non si può fare di tutta l’erba un fascio, sia chiaro. E gli ultimi anni, soprattutto dal governo Draghi in poi, ci hanno visto rialzare la testa, crescere a buoni ritmi, migliorare il tasso di occupazione a livelli record, provare a mettere un freno alla crescita del debito pubblico.

Quello che stupisce maggiormente, nella lettura che il Censis fa della nazione, è che questo pessimismo venga considerato strutturale ed endemico, quando gli italiani, presi singolarmente, è invece evidente che si diano da fare. Dal punto di vista dei diritti civili, per esempio, la mentalità sembra essere cambiata tantissimo: la società è molto più aperta e coraggiosa di come alcuni brutti fatti di cronaca la descrivono. Paradossalmente, anche l’osservazione che sempre più giovani vanno all’estero è in realtà la prova che l’iniziativa non manca, che la voglia di migliorare c’è e ci caratterizza.

Come uscire quindi da questa situazione e come provare a invertire la rotta? Il legislatore dovrà fare la sua parte: come ogni buon anestesista, dovrebbe innanzitutto risvegliare la nazione, riducendo gradualmente la medicina che così abbondantemente ci ha somministrato in passato. E il resto sarà responsabilità nostra: il futuro di ognuno di noi non è scritto nei tarocchi di una fattucchiera, non è nascosto dietro la patina argentata di “Gratta e vinci” e nemmeno, per quanto utile e interessante, in un rapporto del Censis.

Il futuro, del singolo cittadino e dell’intera nazione, è scritto nelle battaglie che ogni giorno ognuno di noi si impegna a superare: quelle di un imprenditore che vuole tradurre il suo sogno in vita e lavoro, quelle del giovane che deve capire come cambiare il proprio metodo di studio per superare un benedetto esame universitario, o quelle del bambino che deve imparare a maneggiare la penna per poter cominciare a scrivere la propria storia.