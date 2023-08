Domenica 6 Agosto 2023, 23:58

Non è una panacea perché avrebbe un termine di vigenze, e occorre fare attenzione all’antitrust. Tuttavia il protocollo anti-inflazione (da non denominare calmiere, sostantivo da economia di guerra) su cui il governo, con il ministro Adolfo Urso, sta insistendo per affrontare il problema del cosiddetto carrello della spesa ha una sua validità, soprattutto se si considera la limitatezza delle leve a disposizione del governo stesso in questa fase e l’implicito intento di non esporsi ad accuse di dirigismo. Da un lato rispettare sostanzialmente il mercato, dall’altro valorizzare l’intervento pubblico è un bilanciamento non facile, ma con un protocollo come quello proposto, che si fonda sull’autonoma determinazione delle parti, e solo su di una “moral suasion” del ministro per l’interesse generale, il soppesamento delle rispettive posizioni coinvolte nella formazione dei prezzi dei beni di largo consumo si potrebbe dire riuscito.

Ora sta alle categorie interessate decidere. E’ facile per ciascuna di esse chiamare in ballo il ruolo delle altre parti: dalla distribuzione alla produzione, alle materie prime. Ed e’ possibile che in questo modo non si forzi la realtà perché si tratta effettivamente di una catena che determina il prezzo finale. Ma, proprio perché tale, non esistono responsabilità - se vogliamo usare questo sostantivo - esclusive di un solo anello di tale concatenazione.

Il fatto è che a mali straordinari bisogna convincersi che si deve rispondere con misure straordinarie, assolutamente limitate nel tempo per le quali ognuno faccia la propria parte. Se il carrello della spesa presenta un’inflazione di oltre il 10 per cento, ancorché in leggera diminuzione, tutti i soggetti privati e pubblici, direttamente o indirettamente coinvolti, sono chiamati a fare la propria parte, mentre si pone una questione anche dei salari e dell’occupazione. È in questa spesa che l’inflazione mostra il proprio volto come l’imposta iniqua dei meno abbienti. Certo, vi sono i problemi strutturali e, ancor prima, quelli indotti oggi dalla politica monetaria restrittiva, mentre qualche luce si accende sull’ipotesi che il livello dei tassi di riferimento fissati dalla Bce abbia raggiunto un picco da cui si dovrebbe solo scendere, proprio mentre il prossimo Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, sostiene che la Bce deve essere prudente e valorizzare la persistenza dei tassi a un dato livello piuttosto che salire ancora. Quanto ai temi strutturali, sono in prima linea le riforme che accompagnano il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche i problemi della produttività, dell’innovazione, dell’export. Ecco, allora, che se alle categorie interessate si offre un quadro di certezze - non certo in una logica di “do ut des”, ma come finalità della politica economica e di finanza pubblica - voler restare fuori da un accordo per l’accennato protocollo non sarebbe agevolmente spiegabile.

In altre epoche, sia pure in un ben differente contesto istituzionale, misure straordinarie per fronteggiare i riflessi negativi di fenomeni a cui il Paese era estraneo, ma subiva - il primo choc petrolifero dei primi anni Settanta - misure straordinarie furono adottate con la partecipazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti. Non uno scaricabarile, dunque, pur nella consapevolezza che alcune posizioni, come quella della possibile riduzione dei margini nei bilanci industriali, possono avere un qualche fondamento, ma un concorso in cui ciascuna parte rinuncia a qualcosa per un trimestre. La linea del Governo e le certezze che deve offrire assicurano che si tratta di un impegno straordinario per l’Italia. Sarebbe, se riuscisse, un esito positivo di un piccolo caso di concertazione il quale, di per sé , costituirebbe un bel segnale e accentuerebbe l’impegno dell’Esecutivo nel procedere sulla strada delle riforme e di progettare una prossima efficace legge di bilancio. Un accordo circoscritto, ma con effetti ultrattivi.