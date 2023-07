Domenica 23 Luglio 2023, 00:02

“Per aspera ad aspera”. Entro il 31 agosto la nuova sfida della rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ottenuta, sia pure decurtata di 519 milioni, la terza rata del Piano, dunque per 18,5 miliardi, ora è importante, mentre la decurtazione non equivale a una somma perduta perché essa passa alla quarta rata, che non si offrano minimamente appigli perché si possa prevedere una richiesta di proroga del termine conclusivo del Piano del 30 giugno 2026, come invece pronostica l’agenzia di rating Standard & Poor’s sia per l’Italia, sia per la Spagna, senza, però, una base adeguata di motivazioni. Prima ancora, il non facile impegno della rimodulazione andrà affrontato con chiarezza e determinazione. Sarà del pari importante definire un cronoprogramma per i successivi adempimenti nell’anno in modo da potere incassare, ricevendo la quarta rata maggiorata, i 35 miliardi complessivi previsti per il 2023. Il fatto che un’agenzia di rating sollevi, sia pure in maniera non convincente, il dubbio accennato sta a dimostrare l’effetto ultrattivo, sui mercati e a livello internazionale, che potrebbe provocare lo slittamento del termine finale per quel che potrebbe significare, al di là di specifiche carenze che possano essersi determinate anche nella programmazione dei precedenti Governi. Non è, questo, il momento delle attribuzioni reciproche di eventuali responsabilità, quando, invece, occorre fare in modo che si sviluppi un’ampia corresponsabilizzazione, a livello politico e sociale, per un’azione sinergica al fine di un’attuazione puntuale del Piano, a cominciare dalla rimodulazione di alcuni specifici progetti per i quali sussistano pienamente i motivi per una revisione da concordare con la Commissione Ue. Per fortuna, siamo lontani da ipotesi di rinuncia a parte degli stanziamenti che qualche mese fa, sia pure marginalmente, erano state improvvidamente prospettate: si sarebbe trattato di una decisione dagli stessi deleteri effetti come sopra temuti per la proroga della conclusione del Piano. Naturalmente, si richiede una efficace collaborazione della Commissione europea, a partire da chiarimenti su tutto quanto è bisognoso di migliori esplicitazioni, come per il concetto di “nuovo posto” che, nel caso specifico degli “studentati” ha causato la non erogazione dei suddetti 500 milioni, ma che ha una valenza generale. Regole, procedure e controlli debbono essere chiari, tali che non possano insorgere poi controversie sulla loro applicazione. E’ pacifico che il percorso non sia facile. Tuttavia, come ha detto il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in occasione della recente assemblea dell’Abi, poiché un impulso rilevante all’attività economica nei prossimi anni è atteso dal Pnrr, sarà cruciale l’attuazione nei tempi concordati dell’insieme di investimenti e riforme in esso definiti. Dunque, l’altra faccia è quella delle riforme che debbono aggredire le debolezze le quali ostacolano la crescita. Si tratta, a proposito delle riforme strutturali, di misure che hanno un valore pari se non addirittura superiore a quello degli investimenti. Sono fondamentali pure per una tranquilla raccolta del risparmio da parte del Tesoro. In definitiva, si tratta di una prova capitale per il Governo, ma anche per l’insieme delle forze politiche. L’attuazione del Piano non può non avere la primazia, anche rispetto alla molto controversa riforma dell’autonomia regionale differenziata che rischia di creare divisioni e lacerazioni quando, al contrario, è necessaria, come accennato, una massima, pur possibile, coesione. Un fallimento, ma anche un’attuazione contrassegnata da rinvii e incertezze costituirebbe un danno per tutti, per l’intero Paese, per le proposte di riforme a livello comunitario, in particolare per la messa in comune di rischi e di debiti per progetti di investimenti e di rilancio. È da confidare che, per il rilievo della posta in palio, non si potrà mancare, se si affermeranno linee di coesione e convergenza, di conseguire i risultati sperati. Il primo test del 31 agosto sarà illuminante. © RIPRODUZIONE RISERVATA