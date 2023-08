Martedì 1 Agosto 2023, 00:04

Suona una campana abbastanza potente: nel secondo semestre, secondo la stima preliminare dell’Istat, il Pil cala, - 0,3 per cento, rispetto al precedente trimestre anche se in termini tendenziali aumenta dello 0,6 per cento (per l’anno la crescita attesa è dello 0,8 per cento). L’area dell’euro presenta, invece, il Pil in aumento proprio dello 0,3 per cento.

L’immagine dell’economia italiana segnala una preoccupazione fondata: diminuisce il valore aggiunto dell’agricoltura e dell’industria, mentre lievemente cresce quello nei servizi. Senza provocare allarmismi, occorre sottolineare che non si può fondare il futuro del Paese su quest’ultimo settore, pur avendo presente la sua indubbia importanza.

È difficile trarre dai dati in questione un giudizio sulla fine della fase di positivo andamento della nostra economia con una sorta di primazia rispetto ai partner comunitari in alcuni indicatori economici: eppure il “caveat” è necessario, a maggior ragione perché c’è chi stima, anche se con non chiare motivazioni, un ulteriore calo della produzione nella seconda parte dell’anno.

A fronte di questo quadro che impensierisce, sta il dato dell’inflazione, rilasciato pure ieri, che registra un aumento dello 0,1 per cento su base mensile e del 6 per cento su base annua (mentre era del 6,4 per cento nel mese precedente). Una molto piccola soddisfazione può essere espressa, ma non debba diminuire il Pil affinché cali l’inflazione, come ironicamente si potrebbe dire, né perché si dimostri così vincente la linea della Bce, ribadita nel fine settimana dalla presidente Christine Lagarde, la quale, dichiarando di avere la pelle dura, ha mostrato di sottovalutare completamente le critiche mosse all’impostazione rigoristica dell’Istituto e ha confermato l’assoluta indeterminatezza su quel che potrà essere deciso nella riunione del prossimo 14 settembre.

In Italia segnali vengono dalla caduta dei consumi, dalla diminuzione del potere d’acquisto dei lavoratori per oltre il 7 per cento in un anno, dall’impennata del costo del rimborso di mutui a tasso variabile che si manifesta anche con una divisione per territori e con il Mezzogiorno che sopportata un onere maggiore come rileva la Fabi. Certo, sarebbe ingeneroso attribuire, con questi effetti collaterali, solo alla restrizione monetaria quanto sta accadendo. Vi concorrono, infatti, altri fattori, fra i quali la recessione in Germania che danneggia gravemente le esportazioni italiane: altro che, per dirlo in tedesco, “schadenfreude”, gioire per la condizione tedesca perché finalmente anche gli eroi piangono. Di quella recessione paghiamo anche noi le conseguenze. Poi vi contribuisce la sfilza delle cause, strutturali e congiunturali, che conosciamo, alcune in attenuazione, ma non gli effetti della guerra e delle relazioni geopolitiche, mentre si attenuano gli impatti energetici e quelli delle catene di valore. Tuttavia i riflessi della manovra monetaria si avvertono chiaramente con il calo della domanda di credito, con l’aumento di costi di finanziamento, con i primi segnali di ripresa del deterioramento dei prestiti.

Si ribalta ciò sugli investimenti e sui programmi delle imprese. Condurre l’azione di contrasto dell’inflazione con la sola manovra monetaria e dimenticare gli effetti collaterali, come da tempo stiamo rilevando, contribuisce decisamente a produrre conseguenze del tipo indicato che certamente non sfuggono al vertice della Bce la quale, però, ugualmente persevera nel rigorismo, come i cerusici del ‘600 con i salassi, avendo l’obiettivo di arrivare al 2 per cento, il target da essa stessa fissato, con motivazioni non tutte accoglibili, per sostenere che così si consegue la stabilità monetaria. Che, poi, la stabilità finanziaria e l’economia reale possano essere danneggiate, verosimilmente alla signora Lagarde interesserà poco.

Occorrerebbe selettività nel governo della moneta in raccordo con la funzione di Vigilanza bancaria. Tempi, modi, andamenti, intensità del raggiungimento del suddetto target vanno attentamente calibrati. La politica monetaria si fonda sia sulla capacità di prevenire - cosa completamente ignorata dalla Bce quando l’inflazione era stroncabile nella culla - sia sul “tacco e punta”, come insegnava il Governatore della Banca d’Italia degli anni Sessanta e di metà dei Settanta Guido Carli, che affrontò sfide non meno complesse di quelle dell’oggi.

Poi occorrono misure di intervento e di raccordo a livello nazionale ed europeo. Temi come produttività, innovazione, competitività da un lato e, dall’altro, salari e occupazione, esigono interventi ora che vediamo i primi segnali preoccupanti. Certo, ci sono il macigno del debito, il necessario finanziamento del Tesoro, l’attuazione del Pnrr e delle riforme strutturali: ecco, allora, l’esigenza di un Patto a livello comunitario e nazionale tra Governi e parti sociali. Oggi, in ogni caso, il “primum movens”, dopo i dati che abbiamo letto, sarebbe un segnale chiaro per una pausa degli aumenti del costo del denaro. Si facciano sentire quelle posizioni lungimiranti al vertice della Banca centrale, innanzitutto perché non si ricavi dall’allenamento dell’inflazione l’esigenza di proseguire con pari forza nell’aumento ulteriore dei tassi, ma si tragga una conseguenza opposta, di moderazione e bilanciamento.

