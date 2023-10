Giovedì 5 Ottobre 2023, 00:03

È l’autunno delle contraddizioni: l’economia rallenta ma l’Istat certifica l’ennesimo record sul fronte dell’occupazione; i tassi d’interesse crescono, e così lo spread, ma il deficit resta elevato; l’inflazione morde ma i ristoranti sono sempre pieni.Non ultime, tra tutte queste contraddizioni, quelle sulle pensioni: da un lato, guardando alle generazioni più anziane, l’aspettativa di vita avanza ma la tentazione del legislatore di offrire possibilità di anticipi pensionistici non tramonta mai; dall’altro lato, con riferimento ai più giovani, la sempre più evidente differenza di trattamento con nonni e genitori e le sempre meno rosee prospettive previdenziali sembrano preoccupare ben poco.

Questo mancato allarme, almeno parzialmente, è la naturale conseguenza dell’età: chi di noi, a vent’anni, con i primi spiccioli appena guadagnati in mano, si sarebbe comportato come la proverbiale formica e avrebbe risparmiato per la vecchiaia? Nessuno. Li avremmo spesi tutti per toglierci qualche sfizio oppure, tra i più saggi, qualcuno avrebbe sì risparmiato ma solo per potersi velocemente permettere una casa in affitto, un’automobile o un viaggio alla scoperta del mondo e delle persone.

Una parte di spiegazione del fenomeno, tuttavia, è specifica e legata a una peculiarità delle nuove generazioni, che si distinguono dalle precedenti per un evidente (e certificato) minor interesse rispetto a quello che viene solitamente denominato “posto fisso”. L’Istat, si diceva, conferma un aumento dei posti di lavoro e, in particolare, proprio di quelli a tempo indeterminato: ma è un fatto che riguarda gli adulti, specialmente i cinquantenni. Per molti giovani, l’incertezza della carriera è diventata una scelta: in alcuni casi, una vera e propria strategia di vita che li porta al cosiddetto “nomadismo digitale”, cioè a svolgere da remoto quei lavori che permettono, nel contempo, anche la possibilità di viaggiare. Ovviamente queste discontinuità, temporali, lavorative e anche territoriali, avranno importanti conseguenze sulle loro pensioni, che rischieranno di essere ulteriormente ridotte a causa dell’irregolarità con cui i contributi previdenziali saranno versati.

Se il legislatore volesse occuparsi del fenomeno, come ci si augura, avrebbe di fronte a sé scelte molto difficili da compiere. Semplicemente assecondare questi comportamenti significa condannare i più giovani alla povertà da anziani. Ecco quindi che diventa necessario non solo informarli delle loro conseguenze ma anche dotarli di strumenti che li rendano sostenibili.

Una possibilità potrebbe essere quella di coniugare la maggiore libertà lavorativa con una maggiore flessibilità a livello previdenziale, incentivando il ricorso alle pensioni integrative che sono alimentate da contributi volontari, variabili e incostanti. Visto l’elevato livello di contribuzione obbligatoria, si potrebbe anche pensare a diminuire i contributi obbligatori. Certo, poiché i conti devono tornare e il sistema pensionistico restare in piedi, si porrebbe il problema di come finanziare le pensioni attuali. Non è questo il momento di aumentare la pressione fiscale ma, quando e se si vorrà affrontare l’argomento, non appare sbagliato ritoccare verso l’alto i contributi dei lavoratori più tradizionali, magari anche più anziani.

Del resto, il sistema pensionistico ha sempre funzionato così: gli squilibri sul fronte della spesa si sono tramutati in contributi più elevati o corrisposti per un tempo maggiore. La differenza è che, una volta tanto, tali squilibri non sarebbero dovuti a baby pensioni, prepensionamenti, immotivati e generosi anticipi pensionistici, cioè a un aumento elettorale del numero dei pensionati, bensì alla diminuzione dei lavoratori più giovani. Uno shock, come dicono gli economisti, sul lato delle entrate.

Si tratta di un cambio di paradigma coraggioso e innovativo, sperimentale e forse anche emergenziale, ma che è necessario per mantenere un legame tra i giovani, il sistema pensionistico e, in ultima analisi, il Paese. L’alternativa potrebbe infatti essere quella del loro abbandono: non solo di un futuro previdenziale ma del territorio nazionale. Per un paese come il nostro che invecchia ogni anno di più, ciò avrebbe conseguenze ancora più gravi.