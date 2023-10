Domenica 8 Ottobre 2023, 00:04

La Nota di aggiornamento del documento di finanza pubblica ha suonato l’ultimo allarme sull’andamento della spesa pensionistica. Immediatamente ha fatto eco il ministro dell’economia Giorgetti, dichiarandosi preoccupato per il futuro. Se non saranno adottati rimedi, nel giro di pochi anni ci sarà un numero di pensionati pari a quello dei lavoratori attivi. Una prospettiva insostenibile. Infatti, tutti i sistemi pensionistici si sono sempre retti su quello che potremmo definire il “principio di Anchise”. Enea era fuggito da Troia caricandosi l’anziano padre sulle spalle. La fuga era stata resa possibile dal fatto che il padre era divenuto, negli anni, gracile e smunto, mentre l’eroe di Virgilio era giovane e robusto. E così era sempre stato: i giovani potevano sostenere i vecchi. Lo stesso non potrebbe accadere a parti rovesciate. Se i vecchi divengono troppo pesanti e i giovani deboli, questi ultimi non potranno sorreggerne il peso. È lo scenario che si delinea per il nostro futuro

Ma iniziamo dai dati. Già oggi la spesa è di tutto rispetto e continua a crescere. Si tratta di una prospettiva che accomuna la maggior parte dei paesi avanzati, ma da noi è ancora più evidente. Nel 2024 raggiungerà i 350 miliardi all’anno e a fine decennio si attesterà al ragguardevole livello del 17 per cento del Pil. Metodo di presentazione edulcorato e adottato da tempo per rendere la realtà meno dura. Ma se il rapporto venisse invece calcolato con riferimento all’ammontare della spesa pubblica, che in fondo di questo si tratta, scopriremmo che già oggi rappresenta il 35 per cento dei circa mille miliardi di spesa totale. Vero è che si tratta di denaro indispensabile per sostenere la domanda interna, ma costituisce una ipoteca troppo gravosa, che rende impossibile far quadrare qualsiasi bilancio.

Un simile stato di cose è colpa della denatalità? Certo. Ma non solo. Dato che il calcolo è redatto in funzione della sua percentuale rispetto al prodotto interno, anche la sostanziale stasi dello sviluppo economico ha la sua responsabilità. Quindi basterebbe fare aumentare il numero dei nuovi nati ed accelerare lo sviluppo economico per risolvere il problema? Sarebbe sicuramente utile, ma non basterebbe. In primo luogo, perché se anche le culle si riempissero già nel prossimo anno, occorrerebbero trent’anni per disporre di un gettito adeguato di contributi previdenziali pagati dai nuovi entrati. Inoltre, data la mutata struttura del mondo del lavoro, i lavoratori di domani saranno sempre meno legati ad un posto fisso e potrebbero anche non essere in grado di svolgere un’attività continuativa nel tempo. Difficilmente potranno garantire un flusso di denaro costante alle casse dell’Inps. Senza contare il fatto che l’attuale livello dei redditi da lavoro non offre una prospettiva di crescita tale da poter assicurare contributi sufficienti a coprire la spesa per pensioni costruite su trattamenti stipendiali più elevati. In secondo luogo, far crescere l’economia non è facile. Sia per le condizioni di arretratezza competitiva del nostro paese, sia a causa della redistribuzione mondiale della ricchezza che si va imponendo in questi anni a danno dei paesi più sviluppati, a cominciare dagli effetti dell’incremento dei costi delle materie prime.

In realtà, non si tratta di problemi scoperti oggi, ma di cui ci si fa carico da almeno un trentennio. La prima grande riforma del sistema risale al 1995. L’allora governo Dini - un governo tecnico, come quello Monti del 2011, quando toccò alla ministra Fornero occuparsene – abolì il calcolo della pensione, basato sull’ultimo stipendio percepito, il cosiddetto metodo retributivo, per passare ad uno riferito all’entità dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa, il metodo contributivo. Salvando però chi già lavorava da diciotto anni. Nel 2011 il sistema contributivo venne esteso a tutti.

La riforma originaria mirava a mantenere il sistema in equilibrio rispetto al Pil, fissando due condizioni. Che la crescita del Pil fosse di almeno l’1,5 per cento annuo e che l’età anagrafica per ottenere il pensionamento di vecchiaia e l’aliquota contributiva potessero variare (in aumento) nel tempo, nel caso non tornassero i conti nel calcolo attuariale. In questo modo si sarebbe garantita la stabilità del sistema, che veniva individuata in una spesa pari al 14 per cento del prodotto interno. Si tratta dunque di una materia nella quale si intrecciano tre grandi temi: la demografia, lo sviluppo economico e la regolamentazione legislativa. Si tratta di campi nei quali le scelte pubbliche hanno un rilevo, se certamente non decisivo, tuttavia assai rilevante.

Le nascite dipendono da scelte strettamente personali, ma l’onere economico che ne deriva può essere attenuato da interventi pubblici a favore delle famiglie. Si potrebbe pensare anche ad offrire condizioni di lavoro più stimolanti per trattenere i tanti giovani che espatriano alla ricerca di maggiore soddisfazione. Lo sviluppo può risultare agevolato da politiche anticoncorrenziali, da riforme amministrative e dal livello della tassazione e la legislazione pensionistica può essere orientata alla resilienza del sistema. In sostanza, è solo nella combinazione coordinata di tutti gli interventi di governo dell’economia che si può reperire la strumentazione idonea ad affrontare il nostro problema. Problema che certo è di ardua e complessa quadratura. Per la quale certamente non aiutano e non hanno aiutato tutti gli interventi di demolizione dei principi di una riforma, che fu complessa nella sua definizione e che vide aspri scontri con i rappresentanti dei lavoratori di allora, ma che alla fine fu accettata da tutti. Per cominciare forse basterebbe evitare volontariamente di legiferare in materia negli anni preelettorali.