Martedì 27 Giugno 2023, 00:17

I caratteri, le motivazioni e le argomentazioni sono diversi, ma non è la prima volta che, in relazione a nuove regole o a nuove istituzioni europee, in Italia i governi, gli studiosi, l’opinione pubblica in genere assumono posizioni contrarie o scettiche ovvero decisamente fredde. Est modus? Sì, pur nella differenza delle politiche e delle finalità. Senza riandare al Trattato sulla Comunità europea di difesa degli anni ‘50 del Novecento rimasto inattuato, se si arriva al 1979, ci si imbatte nel caso del Sistema monetario europeo - Sme (le stesse lettere invertite dall’attuale caso Mes) che era l’Accordo tra i partner europei su di una prefissata parità di cambi.

Notevoli furono, a quel tempo, i contrasti per l’adesione, da parte dell’Italia, a livello politico e culturale. Il Partito comunista, che faceva parte allora della maggioranza di solidarietà nazionale, era contrario all’adesione.

La decisione che poi fu presa dal governo per la partecipazione contribuì alla decisione del Pci di uscire dalla maggioranza, alla quale diede altresì un importante apporto anche la vicenda della trama destabilizzante mossa da potentati economici e criminali, da poteri oscuri, da settori politici e da esponenti della magistratura con agganci con questi ultimi contro la Banca d’Italia al cui vertice era un grande Governatore, Paolo Baffi, che fu inquisito insieme con il Vice Direttore generale Mario Sarcinelli, un personaggio noto per la competenza e il rigore.

Poi furono riconosciuti completamente innocenti e vittime di un disegno eversivo. Baffi aveva dubbi sulla partecipazione allo Sme per le condizioni del Paese. In generale, si temeva che il vincolo esterno non sarebbe stato sopportato adeguatamente, in mancanza - problema che già allora era all’ordine del giorno - delle riforme di struttura e con i problemi della competitività e della produttività. La leva che funzionava era, soprattutto allora, quella della politica monetaria, ma con i “pro” e i “contra” connaturati all’impiego di questo solo strumento. Alla fine, per l’adesione al Sistema monetario l’Italia (con altri tre Stati) ottenne una banda di oscillazione, rispetto a un’unità di conto comune, del 6 per cento, a fronte dei 2,5 per cento degli altri Paesi.

Lo stesso successivo Trattato di Maastricht del 1992 non fu sottoscritto senza dubbi e incertezze. Guido Carli, allora Ministro del Tesoro, dichiarò che, prima di firmare, gli era tremata la mano. Aveva comunque ottenuto alcune contropartite sui prefissati parametri di deficit e debito - si sarebbe valutata non la situazione statica, ma la dinamica verso il raggiungimento di questi target - e aveva conseguito rassicurazioni sull’autonomia della politica economica nazionale che, poi, non sono state pienamente onorate. Tre anni prima, in un lucidissimo articolo scritto sulla Stampa da Baffi, divenuto Governatore onorario, si indicavano dettagliatamente quei problemi che sarebbero emersi con l’integrazione monetaria ed economica che si sono poi puntualmente manifestati, senza che si sia fatto alcunché per prevenirli.

Nel 1997-‘98, quando si decise di operare per partecipare sin dalla prima fase all’Unione economica e monetaria alla base della successiva emissione dell’euro, da diverse parti, accanto alla tensione innovativa, si esprimevano dubbi e si paventavano rischi. L’allora Governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, era ritenuto, con una forzatura, un euroscettico, ma, in effetti, egli non era contrario all’integrazione, ma al modo in cui la si costruiva senza il fondamento delle riforme strutturali, cosa che costringeva l’Italia a muoversi come il manzoniano vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Tuttavia, operata la scelta del Governo per la pronta adesione, Fazio si battè strenuamente nell’Ime - l’Istituto monetario genitore della Bce - perché l’iniziale parere contrario alla partecipazione dell’Italia si mutasse in favorevole, cosa che accadde e spianò la strada alla successiva decisione dell’Ecofin. Senza quel parere favorevole, sarebbe stata bloccata la strada per la desiderata adesione. Ma i problemi sollevati - nella misura in cui riguardano crescita, produttività e competitività - restano, e i moniti di Baffi, prima, e di Fazio, dopo, non sono di certo passati in archivio. L’inquadramento dell’oggi in un’ampia periodizzazione non riduce di certo gli impegni, ma stimola a guardare le vicende “sine ira ac studio”, magari per poter mettersi sulle orme delle “egregie cose” dei “grandi” che ci hanno preceduti.