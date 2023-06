Venerdì 23 Giugno 2023, 00:11

Sul Meccanismo europeo di stabilità, Mes, occorre un “distingue frequenter”: effettuare distinzioni necessarie. Una cosa è, infatti, la ratifica del Trattato che riforma il Meccanismo, altra cosa è ricorrere, una volta operativo, ai suoi prestiti. Una cosa è affermare che rispetto al “genitore” Fondo salva-Stati non esiste con il Mes alcun peggioramento del rischio - ma si dovrebbe ricordare che all’epoca non si volle ricorrere a questo Fondo per il timore dello stigma che avrebbe colpito le banche - altra cosa è volere escludere, contro l’evidenza, che vi siano controlli sull’erogazione dei prestiti. Una cosa è evidenziare che l’Italia è rimasta sola nel non (ancora) ratificare il Trattato al quale il Conte 2 aveva aderito non affatto smentito dal successore Governo Draghi, altra cosa è precludersi di rilevare alcune inottemperanze di accordi in passato conseguiti nell’Unione, sulle quali non si registrano, però, le pressioni che, invece, si manifestano per il Trattato sul Mes. La differenza è tanto più importante, se si pensa che la modifica del Trattato stesso è stata principalmente indotta dall’esigenza di dare al Meccanismo una funzione di “backstop”, di paracadute del Fondo di risoluzione delle banche in crisi che ha una dotazione di 50 miliardi - a fronte della potenza di fuoco di 700 miliardi che può avere il Mes - per l’eventualità di un esaurimento della predetta dotazione. Ma, allora, sarebbe logico accompagnare l’innovazione con un’adeguata disciplina della risoluzione (non quella recentemente proposta dalla Commissione Ue, carente per diversi aspetti) e, soprattutto, per il tuttora non attuato “terzo pilastro” dell’Unione bancaria che è la garanzia europea dei depositi bancari. Come si sa, Germania e paesi “frugali” vogliono, come condizione preliminare, che sia applicato un coefficiente di rischio ai titoli di Stato per aderire alla predetta garanzia comune che pure rappresenta un impegno assunto in sede di stipula dell’Accordo intergovernativo sulla predetta Unione: si tratterebbe di un rimedio peggiore dell’attuale inesistenza di un’assicurazione europea.

In effetti, l’Unione bancaria, tanto declamata, per ora è stata realizzata, nella sostanza, solo per il trasferimento della Vigilanza bancaria alla Bce, con una serie di problemi non secondari. Si abbandonano norme e controlli nazionali, ma si resta “in mezzo al guado”, Da un altro lato, il Mes richiama, per il riferimento agli interventi pubblici per l’impiego dei prestiti che vengano eventualmente richiesti e ottenuti, pure il Patto di stabilità in corso di riforma, che, tra le altre modifiche, avrebbe bisogno dell’introduzione della “golden rule” la quale escluda gli investimenti pubblici o parte di essi dal vincolo del pareggio di bilancio. In precedenza, si era parlato di proporre la logica del “pacchetto” del varo unitario delle misure con legami tra di loro. E’ un riferimento sempre valido, benché si ponga ora anche un problema di tempi. Non andrebbe comunque sottovalutata l’ipotesi di procedere alla ratifica del Trattato con un atto parlamentare che escluda (la distinzione di cui sopra), come fu proposto dal sen. Mario Monti, il ricorso ai prestiti in questione, ad eccezione di situazioni straordinarie e - aggiungerei - con un adeguato “quorum” deliberativo delle Camere. In più, occorrerebbe un impegno a livello di Consiglio europeo a definire e risolvere i problemi sopra accennati di competenza dell’Unione, a cominciare dai casi di evidenti inosservanze, entro un determinato termine.

Si tratterebbe di una scelta bilanciata, non in contrasto frontale con le osservazioni tecniche del Ministero dell’economia e finanze rese pubbliche mercoledì scorso, ma con il di più di garanzie tecnico-politiche che appaiono ragionevoli. Una scelta che si fa carico di risolvere un problema vero, innegabile, ma che non può diventare una specie di “quaestio de aqua et de terra”.