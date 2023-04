Giovedì 27 Aprile 2023, 00:19

Dopo 25 anni dall’entrata in vigore, pensavamo che almeno nelle proposte il Patto di Stabilità - fin dall’esordio fortemente criticato per la mancanza di coerenza con i Trattati europei - venisse modificato radicalmente. Così non è stato. Il bilancino usato dalla Commissione Ue per la proposta di modifica del Patto che tornerà in vigore nel 2024, e da cui dipende la struttura dei bilanci dei singoli Stati, ha un piatto che pende ancora troppo a favore della Germania (e dei suoi alleati del Nord).

È vero che non è passata l’iniziale richiesta tedesca di ridurre il rapporto debito/Pil di un punto percentuale ogni anno. Ed è vero che permane l’originaria impostazione sulla flessibilità che prevede la negoziazione bilaterale dei piani nazionali di riduzione del debito. Ma sull’altro piatto si stabilisce l’obbligo di un aggiustamento del bilancio dello 0,5% del Pil ogni anno, fino a quando il deficit rimarrà al di sopra del 3% prodotto.

Non si prevede, invece, alcuna possibilità di escludere dal calcolo delle spese - come richiesto da alcuni Paesi, fra cui l’Italia - gli investimenti pubblici per particolari destinazioni, per esempio nel campo dell’economia green nonostante si tratti di scelte d’interesse comune.

Non è dunque prevista la “golden rule”, la clausola che ci avrebbe consentito di affrontare più serenamente il vincolo del pareggio di bilancio. In cambio, ci viene accordato più tempo per l’aggiustamento fiscale e l’accennata gradualità della riduzione del debito a fronte degli investimenti che però sarà la Commissione a definire prioritari. Restano confermati i parametri del 3% sopra citato e del 60% del Pil, rispettivamente per il deficit e il debito. L’architettura del Patto è costruita sull’andamento della spesa netta primaria: scelta anch’essa che suscita ampie critiche sia in sede teorica che tecnica, visto che sarà l’oggetto principale dei piani nazionali da negoziare con gli uffici di Bruxelles, così menomando l’autonomia di spesa dei Paesi a maggior debito.

Insomma, pesi e contrappesi tra flessibilità e discrezionalità da un lato, e vincoli e tetti dall’altro, che ereditano l’impostazione rigoristica del Patto originale con l’impronta non cancellata, anche se attenuata, dell’austerity.

In una fase decisamente non facile, tra l’altro post-Covid e con l’incognita di una ricostruzione in Ucraina che mobiliterà importanti investimenti mentre si riaffacciano rischi di recessione, la quota di rigorismo rimasta in vita nel Patto non aiuta: pur essendo chiaro che il debito deve essere ridotto e sempre più reso sostenibile, escludere una golden rule ampia appare di questi tempi una scelta che non può essere condivisa.

Per non dire delle sanzioni previste per comportamenti non in linea con le nuove regole: anche questa è materia che, se verranno confermate le proporzioni indicate (fino allo 0,5% del Pil), andrà severamente censurata.

Inoltre, non è chiaro cosa ne sarà degli accordi rigoristici preesistenti quali il Fiscal Compact, il Two Pack, il Six Pack e in che misura interagiranno. Il fatto poi che da Berlino giungano proteste perché secondo la Cancelleria con queste innovazioni il Patto si indebolirebbe, lascia basiti per la irrilevanza delle argomentazioni. Anche per questo si fa strada con forza il sospetto che dietro il rigorismo della Commissione si agiti una volontà ritorsiva nei confronti dell’Italia, a causa della resistenza che il governo Meloni ha fin qui opposto all’entrata in vigore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) senza le modifiche suggerite e un’adeguata contropartita sul fronte del debito comune. In questo scenario, non sorprende che già ieri i tecnici della Commissione di Bruxelles abbiano diffuso una proiezione della manovra correttiva (tra 7 e 15 miliardi l’anno nella versione estrema) che servirebbe all’Italia per imboccare la strada del risanamento dei conti qualora entrasse in vigore la nuova versione del Patto: una manovra di tale portata lascerebbe assai poco spazio a un qualunque governo per una qualunque iniziativa volta alla crescita del Paese.

Per ora non possiamo che definirla un’occasione mancata. Un Patto di Stabilità all’altezza di tanto nome, nella sua nuova versione avrebbe dovuto tenere conto delle possibili politiche connesse riguardanti il Pnrr, le problematiche concernenti l’Unione Bancaria, le reazioni all’americano Inflation Reduction Act: un quadro d’insieme che non può essere affrontato a “pezzi e bocconi” se l’Unione Europea vuole davvero disporre di una strategia organica e di una coerenza istituzionale. L’auspicio è che il Consiglio e l’Europarlamento, quando verranno chiamati a pronunciarsi sulla proposta, mettano mano con spirito autenticamente europeo laddove la Commissione ha mancato.