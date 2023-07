Domenica 16 Luglio 2023, 00:12

È attualmente all’esame del parlamento un progetto di legge che ha lo scopo di rilanciare il mercato finanziario italiano. Prima di valutarlo, si deve tentare di comprendere per quale motivo la Borsa non sia più attrattiva per le imprese nostrane. Eppure molte società, da ultime quelle del settore delle moda, dopo la quotazione avevano ottenuto un ritorno lusinghiero in termini di clientela e fatturato.

E, in fondo, essere nel listino a questo serve: a farsi conoscere e ad offrire un attestato di serietà e solidità, garantito – o almeno che dovrebbe esserlo – dal regime di trasparenza e dai controlli assicurati dalle autorità pubbliche che vigilano sul mercato. Ma la realtà sembra non tenerne conto. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una fuga importante dal listino, prevalentemente da parte di società di grandi dimensioni: molte hanno preferito semplicemente tornare al passato, altre spostarsi verso lidi più accoglienti.

Grazie ad una realtà che consente, e anche favorisce, la scelta “a la carte” della giurisdizione più conveniente e l’esistenza di un’acerrima competizione, a volte non sempre leale, anche tra i diversi Stati europei, per accaparrarsi – grazie a controlli meno stringenti, regimi fiscali di favore e un forte alleggerimento degli oneri amministrativi - imprese e relative quotazioni. In sostanza, la Borsa in Italia rappresenta sempre meno - basta osservare il decrescente livello della sua capitalizzazione in rapporto al Pil - il volto del capitalismo di successo. Verrebbe da domandarsi se per una impresa quotarsi in Borsa sia ancora sexy.

Ne discende che, se da una parte è assolutamente condivisibile affinare gli strumenti tecnici per spingere le imprese verso il mercato, dall’altra è anche necessario operare per rendere più efficiente e concorrenziale l’intero sistema economico nazionale. Le condizioni macroeconomiche in cui operano le imprese italiane sono note, così come lo è il livello di incertezza relativamente alle prospettive future (guerra, forniture di materie prime e mercati di sbocco, inflazione e restrizione del credito, disponibilità di manodopera e regime fiscale).

Come risulta da un recente studio di Ernest Young, i motivi della scarsa competitività del sistema italiano sono, ad avviso degli imprenditori intervistati, il rallentamento della crescita in Europa, il livello del debito pubblico, l’andamento dei tassi di interesse, la guerra in Ucraina, le dinamiche del mercato del lavoro, la persistenza della pandemia da Covid-19, la difficoltà di approvvigionamento, l’aumento dei costi dell’energia e l’inflazione e il suo impatto sui consumi.

Proprio in ragione di questo stato di difficoltà, il tema da affrontare oggi è quello di accrescere la competitività del sistema finanziario italiano e di renderlo maggiormente attrattivo nei confronti dei competitori esteri. Si tratta di una questione fondamentale per lo sviluppo economico, ma che non può essere affrontata con poche misure risolutive. Essa postula una vasta trasformazione ordinamentale, ma anche un approccio culturale diffuso maggiormente orientato a comprendere le ragioni del mercato rispetto a quelle dei portatori di interessi specifici. Per questo sarebbe auspicabile che la futura legge sulla competitività dei capitali venisse accompagnata dalle altre misure indispensabili per modernizzare il tessuto economico italiano e renderlo competitivo. A cominciare dalla messa in sicurezza dei conti pubblici (tema oggetto di attuali condivisibili interventi), dalla modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e dalla trasformazione del sistema giudiziario verso una maggiore considerazione, non solo nei tempi, delle ragioni connesse al sistema-imprese. Inoltre, un alleggerimento della pressione fiscale sui prodotti finanziari può risultare desiderabile, anche se probabilmente non sarebbe in grado di fornire la “pallottola d’argento” per rilanciare il mercato interno. In ogni caso, occorre quantificarne la ricaduta sul debito pubblico. In questo quadro, il progetto governativo si muove lodevolmente nell’ambito della scelta a favore di una più incisiva apertura al mercato e alle sue regole del sistema finanziario italiano, rispetto a quella della ricerca della tutela di settori o di singole imprese. Tuttavia, in questo percorso, sono presenti alcune contraddizioni.

Ad esempio, consentire in via permanente di svolgere le assemblee delle società quotate senza la partecipazione degli azionisti. Se aveva una ragione in tempi di Covid, oggi vorrebbe dire escludere l’unica forma di riconoscimento del loro diritto all’informazione, soprattutto se rappresentano una minoranza. E quindi far passare loro la voglia di investire in quell’impresa. In aggiunta, la proposta di consentire che un gruppo di azionisti, in genere gli originari fondatori della società, possa riservare per sé delle speciali azioni che consentano di esprimere un voto multiplo, fino a dieci volte, rispetto a quello degli azionisti ordinari è destinata a scoraggiare l’entrata di nuovi soggetti, che dovrebbero solo pagare senza influire sulla gestione della società.

Sono ben facilmente intuibili le ragioni di stabilità che ne sottendono la proposta. E d’altronde è stata accolta con favore dagli interessati, tanto che sembra possa essere presentato un emendamento che renderebbe questa prassi obbligatoria. Tuttavia, è difficilmente credibile – e l’esperienza francese lo dimostra – che possa favorire la ricapitalizzazione delle aziende. Come ci ricorda il caso della “serrata” del Maggior Consiglio della Serenissima nel 1297, l’ereditarietà della carica e l’esclusione dei newcomers dall’organo supremo dei reggitori della Città portò al suo declino, piuttosto che al suo sviluppo. È questo che desideriamo per il nostro futuro?