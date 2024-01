Domenica 7 Gennaio 2024, 00:45

Guardiamo alla realtà. L’industria automobilistica come leva dello sviluppo economico, almeno in larga parte dell’Occidente, e più specificamente in Europa, è finita. Il sorpasso della cinese Byd sulla Tesla rappresenta l’ultimo segnale di una realtà ormai profondamente mutata. La frontiera dell’innovazione è ad Oriente. In realtà lo era già, in Giappone prima e poi in Corea. Ma oggi non si tratta più di copiare, ma di progettare le nuove tecnologie. Il che fa una bella differenza. Certo, restano le produzioni di nicchia, quelle di lusso e qualche avanzo del passato. Nel frattempo però il mondo è cambiato. E, come al solito, si trova davanti ad un bivio.

Si tratta di una realtà che non siamo ancora disposti ad accettare, anche se rappresenta un fenomeno che nel nostro Paese abbiamo già visto nel passato. L’industrializzazione del dopoguerra fu guidata da automobili e lavatrici. Per anni ne siamo stati leader mondiali. Poi abbiamo perso la battaglia della qualità per le auto e non siamo neppure entrati in quella dei televisori e dell’elettronica di consumo. Ciò non di meno, oggi, solo per citare alcuni esempi, abbiamo posizioni di rilievo a livello globale nella meccatronica, nella biochimica e nell’industria aerospaziale.

L’Italia si è dimostrata sempre pronta ad accettare le sfide del passato e ad uscirne con successo. Semplicemente perché è sempre riuscita a guardare avanti, a comprendere prima degli altri dove andava il mercato e quali erano le esigenze dei consumatori, ad abbandonare rapidamente i settori in declino e ad affrontare nuove avventure. Basti pensare all’ “invenzione” delle materie plastiche per uso domestico. In sostanza, la distruzione creatrice, invocata dall’economista austriaco Joseph Schumpeter ottant’anni fa, ha da sempre fornito, anche se spesso inconsciamente, la base intellettuale per affrontare le necessità della riconversione industriale. E si farebbe un torto alla storia se non si riconoscesse che molte volte la spinta all’innovazione è derivata direttamente dall’intervento pubblico.

La realizzazione di una moderna rete di infrastrutture fisiche, la messa a disposizione di mezzi di trasporto pubblico, la creazione delle grandi industrie energetiche nazionali, petrolifera ed elettrica, la partecipazione ad iniziative industriali, prima di tutte la siderurgia, avevano consentito di creare nel dopoguerra un terreno fertile per lo sviluppo industriale e il “boom” economico. Ovviamente, un simile approccio non poteva essere considerato come una visione “di mercato”. Tuttavia, si era dimostrato di fondamentale importanza proprio per la costruzione di un vero mercato in un’economia ancora troppo imbevuta di suggestioni autarchiche, che la avevano relegata ai margini dei grandi flussi dello sviluppo mondiale. D’altra parte, le buone intenzioni erano andate, come sempre, degenerando. Sino a portare lo Stato a gestire direttamente imprese che nulla avevano dello strategico, come ad esempio la produzione di panettoni. A causa dunque di questi eccessi, ma soprattutto della necessità di far cassa in una fase di forte rallentamento del Pil, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, l’interventismo pubblico venne gradualmente ma rapidamente a cessare. I soggetti che lo gestivano, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale, l’Iri, e il ministero delle Partecipazioni Statali vennero soppressi. E ciò che era rimasto venne affidato ai ministeri del Tesoro, ora dell’Economia, e a quello dell’Industria. Il primo troppo indaffarato a far quadrare i conti statali e il secondo privo di adeguate risorse. Seguì una stagione di intense privatizzazioni, nella quale, più che l’abbandono dei rami secchi, fu perseguita una logica di cassa, che portò inevitabilmente a privarsi di molti gioielli di famiglia.

Oggi ci troviamo in una sorta di terra di nessuno, dove si cerca di salvare il salvabile, ma, proprio per questo, viene a mancare l’ambizione, e il denaro, per progettare il futuro. Non a caso, la legge di bilancio, approvata pochi giorni fa dal nostro parlamento, sembra avere privilegiato la via dei sussidi rispetto a quella dell’innovazione. Sussidi certo indispensabili in una situazione di emergenza, ma inadeguati per imprimere la necessaria accelerazione al trend dello sviluppo. Malgrado la presenza di un importante programma europeo di modernizzazione del Continente e la possibilità di far ricorso, probabilmente per l’ultima volta, alla leva del debito. Anche se parlare oggi di politica industriale può sembrare fuori moda, un approccio coordinato ed innovativo non guasterebbe. Soprattutto perché in Italia non mancano settori industriali all’avanguardia. A cominciare dalle quattro A: abbigliamento, alimentare, arredamento e automazione. Per proseguire con la farmaceutica, la robotica, la chimica, la componentistica, l’energia e le infrastrutture, e per finire con quello di frontiera dell’aerospaziale. E tenendo sempre presente che la loro qualità rappresenta pur sempre il fattore vincente del Made in Italy. Ma si sa che nulla è per sempre.

Per consolidare ed espandere le nostre produzioni serve una rinnovata capacità di investimento ed una più efficace forza di penetrazione nei mercati esteri. La prima necessita di concentrare le risorse disponibili, anche con interventi di natura fiscale. Per la seconda è indispensabile che le nostre imprese si possano muovere nel resto del mondo sempre accompagnate se non altro dall’attenzione e dal coordinamento del sistema finanziario e degli operatori pubblici. Come si muove la Francia potrebbe fare da esempio. Una “politica industriale di mercato” rappresenta tutt’altro che un obiettivo irraggiungibile. Fare sentire alle imprese che lo Stato è vicino a loro può essere la leva per affrontare nel miglior modo il futuro.