I dati dell’indagine Intesa Sanpaolo-Einaudi sul risparmio degli italiani e quelli sui tassi di interesse comunicati dall’Abi segnalano l’inizio di una nuova fase, anche con alcune contraddizioni? Bisognerà seguire l’evoluzione in atto per un giudizio definitivo. L’indagine conferma una rafforzata propensione al risparmio degli italiani - il 12,6% rispetto al reddito, nei confronti dell’11,5 dello scorso anno - mentre il 95% delle famiglie si considera finanziariamente indipendente (93% nel 2022).

Non è la propensione di molti anni fa, che registrava percentuali ben più elevate, ma siamo in risalita ed è un segnale promettente. Si dovrebbe trattare di risparmio “buono” che evoca nelle cronache il comportamento da “formica” degli italiani, ispirato a decisa prudenza: un risparmio che a poco a poco si allontana dalle motivazioni che portavano la liquidità ad affluire, abbondante, nei conti correnti delle banche in maniera precauzionale, per la nebulosità delle prospettive, insomma per la grande incertezza sul futuro dovuta, innanzitutto, alla fase più virulenta del mix tra la guerra, le gravi problematiche geopolitiche e la crisi energetica, con la pesante spinta inflazionistica.

Tuttavia non bisogna dimenticare, a testimonianza degli squilibri nella distribuzione del reddito, guardando da un altro versante, che il 37% delle famiglie risulta non in grado di sostenere una spesa imprevista di 5 mila euro. Ancora non si hanno segnali di svolta netta per l’afflusso del risparmio in Borsa, mentre cominciano ad avere una certa non sottovalutabile attenzione gli investimenti in oro e in altri metalli preziosi nonché nelle cosiddette criptovalute. Si accentua l’esigenza di nuove forme di controllo. L ‘obiettivo è quello, generale, di fissare il risparmio nell’economia italiana.

Si conferma, comunque, la solidità degli investimenti nelle abitazioni. E qui entra in gioco il problema del costo delle operazioni di mutuo e dei finanziamenti in genere. I dati comunicati dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, indicano che l’indice “Irs” a 10 anni, a cui sono collegati principalmente i mutui, in questi giorni è calato di 100 punti base, a 2,59 per cento; pure l’Euribor a tre mesi scende pressoché nella stessa misura. Si riduce lo spread Btp-Bund (169 venerdì scorso), come sta avvenendo in tutta l’area dell’euro.

C’è “in nuce” un effettivo mutamento nei tassi di mercato pur essendosi la Bce limitata a confermare il non aumento di quelli ufficiali, lasciando indeterminato se e quando ne avvierà la riduzione? E’ probabile. Ciò, comunque, ci dice che una maggiore decisionalità e chiarezza da parte della Bce troverebbe terreno fertile nel mutamento di un quadro fatto di accumulo di risparmio in una condizione ora in via di superamento dell’incertezza e di gravi difficoltà per famiglie e imprese nell’accedere al credito, nonché di problemi incipienti per le stesse banche per il costo della raccolta e per il deterioramento dei finanziamenti.

Si ripropone, comunque, con riferimento innanzitutto al risparmio, l’importanza dell’educazione finanziaria e dei relativi programmi nell’attesa che entri a far parte, come previsto - anche se non in forma autonoma ma come componente dell’educazione civica - nei programmi scolastici. Dal canto loro, le banche sono chiamate a diversificare ancora le forme di protezione del risparmio e a vieppiù competere in questo campo.

Per la Borsa si attende una rivisitazione delle regole con la riforma del Testo unico della finanza del 1998. Come si è detto, è legittimo aspettarsi dalla Bce, scendendo l’inflazione nell’area verso il target del 2 per cento, un taglio dei tassi non certo fra 5 o 6 mesi come alcuni ritengono. Il temporeggiamento provocherebbe solo danni. Il previsto aumento dei prezzi, nell’area, è dalla stessa Banca ritenuto assolutamente transitorio, tale da non scalfire una strategia per la discesa accennata. Ma un apporto cruciale al miglioramento sia della tutela del risparmio sia al finanziamento di famiglie e imprese lo darebbe una positiva conclusione della trattativa in sede europea per la riforma del Patto di stabilità: sarebbe un segnale importante che andrebbe ben oltre tale materia, rappresentando un’adeguata e condivisa governance economica (così come una eventuale lunga prosecuzione dell’impasse al riguardo avrebbe un effetto ultra-attivo uguale e contrario).

Tutela del risparmio e agevolazione del sostegno finanziario a famiglie e imprese sono strettamente collegate, vieppiù in una fase di uscita da una crisi non certo ordinaria.

