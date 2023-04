Giovedì 6 Aprile 2023, 00:07

C’è forse da meravigliarsi se, nel passaggio dalle riforme normative alla fase esecutiva del Pnrr, emergono difficoltà e timori sul rispetto dei tempi per redigere i progetti e realizzare le opere? Dopo due decenni di decreti sblocca-cantieri rivelatisi inutili, con percentuali di realizzazione inferiori al 10 per cento; dopo la strutturale, storica incapacità di utilizzare i fondi europei di coesione, che nell’ultimo piano 2014-2020 sono stati spesi al 44 per cento (ed è già un record rispetto al passato), al penultimo posto fra i paesi dell’Unione e con 25 miliardi lasciati a Bruxelles; dopo tutto questo, perché il Pnrr avrebbe dovuto miracolosamente invertire la tendenza ed esaltare le capacità? Sarebbe inutile e sbagliato cercare le colpe nei governi recenti e tanto più - almeno per ora - nel governo attuale. Certamente c’è stata un’illusione ottica: se il cronoprogramma per le prime tranche (utilizzate essenzialmente per spese organizzative, di personale e per le prime progettazioni) è stato rispettato - si diceva - perché non dovrebbe avvenire altrettanto per le fasi successive? Ottimismo generoso, ma infondato. La prima fase è consistita nell’approvazione di riforme ordinamentali, nell’assunzione di personale a termine (5 anni, o anche solo due e mezzo), negli arredi e nelle dotazioni informatiche per poter lavorare. E già qui non mancano gli intoppi: non c’è alcuna corsa al pubblico impiego, specie per i profili tecnici, e centinaia di posti messi a concorso sono rimasti scoperti per carenza di idonei, ostacolando l’urgente rinnovamento, anagrafico e di competenze, giustamente segnalato da Paolo Pombeni (Il Messaggero del 31 marzo). Le stesse riforme legislative, perfette sulla carta, hanno dimenticato di regolare la fase transitoria e suscitano molti dubbi sull’effettivo conseguimento degli obiettivi. Ma approvare leggi, benché in Italia sia faticoso, è in fondo la cosa più semplice e non decisiva. L’attuazione è ben più complessa. Per accelerarla si agisce soprattutto sui tempi (scritti) delle procedure: si dimezzano i termini delle fasi di gara (ammesso che ci siano) e per l’esame dei ricorsi. Ora - come è sempre avvenuto per le emergenze e gli eventi straordinari - si annunciano semplificazioni e deroghe che suscitano reazioni e polemiche. E si profila la rinuncia a grandi opere strutturali, come le linee ferroviarie Tirreno-Adriatico. La bacchetta magica (le leggi) e le scorciatoie (le deroghe) fanno credere, all’inizio, che le carenze delle pubbliche amministrazioni siano di tipo normativo, e quelle dei professionisti e delle imprese derivino dall’eccesso di vincoli (che pure ci sono). Ora l’happy our è al termine, e forse il peggio deve ancora venire. Si è invece parlato poco della “architettura” dei processi decisionali ed esecutivi. Forse c’è ancora tempo per una riflessione e una proposta. L’informatizzazione, per quanto debba essere potenziata, non è affatto all’anno zero. È la successione dei passaggi ad essere rimasta sostanzialmente immutata, con enti territoriali e organi consultivi che intervengono in successione a formulare pareri e segnalare ostacoli. Non va forse rivista l’architettura delle procedure pubbliche, passando da un sistema a cascata - un lento gioco dell’oca nel quale ogni casella deve aspettare di “ricevere la pratica” per pronunciarsi o per farla tornare indietro - a un sistema a stella? In quest’ultimo tutti gli organi coinvolti interagiscono contemporaneamente sulla stessa piattaforma e sull’unico fascicolo, limitandosi a dire ciò che loro compete, senza comporre dossier voluminosi (sia pure virtuali) e ripetitivi. Si dirà che in fondo le “cabine di regìa” a questo servono. Dovrebbero. Ma non è così, perché anche loro vengono trattate in modo, per così dire, analogico anziché digitale, tanto che ora si sta smontando quella basata all’Economia, per trasferirla a Palazzo Chigi e al nuovo ministro competente. E questa sembra una vittoria della burocrazia, che gestisce traslochi anziché valorizzare piattaforme informatiche e banche dati, come quella dei contratti pubblici che ne ha censiti finora 55 milioni, per un valore decuplo del Pnrr italiano. Anziché ripartire ogni volta da capo, bisogna utilizzare bene e potenziare i dati e le competenze che già si possiedono. Magari facendo interloquire big data e intelligenza artificiale, per redigere capitolati e contratti in una manciata di secondi, anziché in alcune settimane. Soprattutto questa sarebbe la transizione digitale necessaria. O crediamo che sia una specie di macchina per scrivere gigante, in cui riversare “carte” senza occupare spazio? Tanta memoria, nessuna accelerazione.

