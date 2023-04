Domenica 16 Aprile 2023, 00:18

Per la Cisal il principale obiettivo di fondo resta la riqualificazione del lavoro dipendente, attraverso innanzi tutto un sensibile incremento dei livelli retributivi, e un miglioramento di altre condizioni quali l’orario (anche in ragione di rafforzarne la conciliabilità con i tempi di vita), delle condizioni di sicurezza e della stabilità dell’impiego stesso. In tal senso riteniamo che anche gli incentivi, ai vari livelli previsti per le imprese, debbano essere strettamente legati alla loro capacità non solo di incrementare l’occupazione, ma anche di garantirne precisi standard di qualità.

Sulla scorta di tale impostazione la Cisal, in occasione dell’imminente congresso confederale, ribadirà la propria ampia disponibilità ad avviare una discussione sul tema, con la proposta, in particolare, di avviare un tavolo per addivenire alla stipula di un nuovo Patto per il Lavoro: un accordo che abbia la regia del Governo e veda il coinvolgimento di tutte le parti sociali, attraverso cui individuare strategie e assetti contrattuali, anche temporanei e di portata territoriale, per fronteggiare la specifica situazione di crisi che stiamo vivendo, in una prospettiva di efficace contrasto al lavoro nero e al lavoro povero. Riteniamo che il confronto sociale possa e debba diventare lo strumento per definire e condividere le strategie di sostegno al lavoro e all’occupazione, ed anche per individuare gli interventi di natura fiscale necessari a garantire la sostenibilità delle misure concordate. Il tema è ovviamente complesso e non esistono soluzioni “magiche”, come invece alcuni sembrano prospettare, assumendo, a volte, posizioni avulse dalla realtà. Un primo aspetto riguarda le risorse.

Sul punto la Cisal si è da sempre spesa per l’introduzione di un sistema fiscale basato sul meccanismo della contrapposizione di interessi, che stimiamo permetterebbe il recupero delle risorse necessarie per finanziare una riforma in grado di abbassare il costo del lavoro. Allo stato la Cisal apprezza la politica intrapresa dal Governo sulla riduzione del cuneo contributivo, anche se si tratta di interventi non strutturali. Permane la necessità, poi, di rivedere alcune regole che sono alla base dell’attuale modello contrattuale; gli alti tassi di inflazione che si sono registrati di recente infatti rendono necessario porre il tema della individuazione di un nuovo indicatore di riferimento per la determinazione degli incrementi retributivi in caso di rinnovo dei Ccnl. L’attuale indice previsionale (l’Ipca al netto degli energetici importati) si sta rivelando inadeguato a garantire il mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni senza considerare che già nel decennio 2010-2020, prima ancora cioè che i tassi inflattivi subissero la attuale impennata, abbiamo assistito ad un vero abbattimento del potere di acquisto dei salari medi, calcolato in una perdita pari all’8,3%. Di questo parleremo al X° Congresso Confederale della Cisal che si terrà da domani a mercoledì al Rome Marriott Park Hotel.

*Segretario generale Cisal