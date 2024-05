Sabato 1 Giugno 2024, 00:45

Non si può parlare di deglobalizzazione in atto, dice il Governatore​​​​​​ della Banca d’Italia Fabio Panetta nelle prime Considerazioni Finali, ma non vanno sottovalutate le conseguenze negative di una frammentazione economica e di un ritorno al protezionismo. L’Europa invece, deve migliorare la competitività e rafforzare l'autonomia strategica; si deve ridurre la dipendenza energetica. Condividere, in Europa, le iniziative e i rischi che assistono i progetti necessari, promuovere la realizzazione di beni pubblici comuni - ambiente e sicurezza, ma anche l’introduzione delle nuove tecnologie e le applicazioni dell'Intelligenza artificiale - è essenziale. A questo fine occorrono l'introduzione di un bilancio comune europeo, da un lato, le riforme e gli investimenti, dall’altro. Naturalmente, bisogna aver chiaro che un bilancio comune richiede un trasferimento di sovranità nazionali per la compartecipazione a una più ampia sovranità europea, a cominciare dal fisco che è la leva strettamente collegata all'assetto democratico - no taxation without representation - ma anche una profonda riforma dell'architettura e della governance comunitaria. Ma richiede altresì, si osserva qui, anche la valorizzazione del principio di sussidiarietà. Le conseguenze che si avvertono per le due guerre in atto - che il Governatore non cita, forse per privilegiare in questa fase un discorso strettamente tecnico - sollecitano il pessimismo della ragione, ma stimolano anche, come è nella tradizione delle Considerazioni Finali, l’ottimismo della volontà. Ne è prova il giudizio di Panetta sul riformato Patto di stabilità che presenta “pro” e “contra”, ma, secondo il Governatore, si può attendere che le nuove regole diano buona prova di sé creando i presupposti per progredire verso un’unione di bilancio che operi con risorse proprie e sia in grado di emettere debito. Ecco, qui, la mutualizzazione, che per ora raccoglie però circoscritti consensi e diffusi contrasti tra i partner comunitari. Ma per finanziare gli investimenti, utilizzando l'enorme massa di risparmio, sono essenziali sia l'introduzione del mercato unico dei capitali sia il completamento dell’Unione bancaria.

Tutto si tiene: dunque, in questo quadro il Governatore, data la disinflazione in atto, vede la possibilità di un allentamento delle condizioni monetarie nei prossimi mesi, ma sempre se i dati saranno coerenti con le attuali previsioni: un orientamento - questo è il “punctum dolens” - che rimarrebbe restrittivo anche con diversi tagli dei tassi ufficiali, mentre vi è l'incognita delle decisioni che assumerà la Federal Reserve, la cui eventuale restrizione monetaria avrebbe un impatto negativo sulla domanda mondiale. Una materia, questa, che meriterà un approfondimento nei prossimi giorni.

Ma tutto si tiene anche per il “che fare” in Italia, a proposito della quale Panetta rilancia il tema della produttività e degli investimenti e, prima ancora, dell’agire sul debito pubblico con un piano credibile che stimoli crescita e produttività, affrontando pure le conseguenze del calo demografico e dei limiti all’occupazione dei giovani e delle donne, con un piano che nel contempo sia idoneo a realizzare un costante miglioramento dei conti pubblici. Prudenza fiscale, lotta all’evasione e crescita sono la terapia per il debito. La solida condizione in cui si trova il sistema bancario costituisce un punto di forza per l’intera economia e crea le condizioni per governare l'innovazione tecnologica che influenzerà l'attività di banche e di soggetti finanziari non bancari.

Anche la tecnologia, come la crisi climatica ed energetica, presenta rischi: di qui ritorna l’esigenza di affrontarli in comune in Europa. Una decisa enfasi, dunque, sull'Europa, sulle sue opportunità, sui limiti e sui doveri che ne discendono. Un’Europa non fortezza, ché tale non potrebbe neppure essere, ma in grado di competere efficacemente, affrontando anche i nodi del regime della concorrenza, sullo scenario globale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA