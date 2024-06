Domenica 9 Giugno 2024, 00:05

Oggi è la giornata conclusiva delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo. La nuova legislatura non sarà di routine: le scelte da affrontare segneranno non solo la vita istituzionale dell’Unione, ma soprattutto quella di tutti i cittadini europei.

Quelli che abbiamo affrontato nel recente passato non sono stati tempi ordinari: crisi finanziaria, pandemia e guerre hanno messo alla prova la tenuta delle istituzioni comunitarie e hanno dimostrato che, malgrado i suoi meccanismi farraginosi, l’Unione può essere in grado di trasformarsi. Già oggi molti la individuano come il soggetto attuatore di politiche un tempo bagaglio dei singoli Stati nazionali.

Nel prossimo futuro l’Europa è destinata ad assumersi ulteriori crescenti responsabilità. Occorre far ripartire l’industria europea e riportarla all’avanguardia tecnologica, modernizzare le infrastrutture, assicurare canali di rifornimento delle materie prime privi di rischi, garantire a tutti un ambiente sano e finanziare un sistema difensivo deterrente. Obiettivi che richiedono capitali ingenti e non facili da reperire.

In questo quadro, la proposta che ha trovato il maggior numero di consensi nel corso della campagna elettorale è stata quella di far fronte alle nuove spese con il ricorso al debito comune. Si tratta in realtà di uno strumento utilizzato per la prima volta, dopo una pluridecennale​​​​​​ ostilità soprattutto da parte dei paesi “frugali”, per far ripartire l’economia europea dopo la pandemia con il varo del programma Next Generation Ue, da noi recepito con il notissimo Pnrr. Caduto il tabù, approfittare dell’occasione è diventato un must.

Ma il debito va utilizzato con moderazione, può funzionare solo in caso di emergenza, o per investimenti importanti, non per coprire la spesa corrente. Senza dimenticare che il debito è “dinamite”: va maneggiato con cura, limita la libertà di manovra nel futuro, comprime il reddito disponibile delle nuove generazioni e può provocare danni collaterali, come, ad esempio, l’ostilità dei mercati. Il debito va ripagato e ogni anno vanno versati gli interessi, destinati a gravare in modo assai sensibile sui bilanci degli esercizi futuri. Stiamo parlando di un impegno finanziario dell’ordine di un trilione di euro l’anno.

Non ci si deve illudere che utilizzare debito comune sia qualcosa di diverso rispetto a far ricorso al debito dei singoli Stati. Alla fine, qualcuno deve pur sempre pagare: la via europea non rappresenta una scorciatoia per ottenere un pasto gratis. D’altronde le risorse finanziarie di cui vive l’Europa arrivano sempre e comunque dalle tasche degli europei.

Se questa é la realtà, non si può sfuggire al tema centrale, a cui fino ad oggi si è accuratamente evitato di dare risposta. Il nocciolo della questione riguarda il rapporto tra le nuove spese che si intendono finanziare e la capacità contributiva dei cittadini che ne dovranno sopportare il carico. Si tratta di un problema che non si può risolvere facilmente operando una divisione fittizia del carico fiscale del contribuente, tra quello destinato a finanziare lo Stato di appartenenza, sul quale andrebbe calibrata la sua capacità fiscale, e la parte necessaria per coprire la spesa europea. Un simile approccio, che non potremmo definire altro che di bizantina memoria, potrà forse accontentare i contribuenti di qualche altro paese, ma non gli italiani. Infatti, per tal via, si finirebbe per dribblare l’applicazione concreta del principio costituzionale della capacità contributiva. Tale principio, malgrado sia stato costantemente interpretato in modo interessato da parte dell’erario, significa che non può essere imposto al contribuente di pagare più di quanto non sia in grado di sopportare, il che è già tanto. Un simile metodo porterebbe a ridurre le risorse personali disponibili e alla conseguente perdita di potere d’acquisto. Il peggioramento delle condizioni di vita darebbe la stura ad un vasto dissenso nella popolazione avverso le nuove spese. È quindi facile immaginare che gli investimenti progettati subirebbero sospensioni o ritardi, che finirebbero per pregiudicare la concreta attuazione delle politiche comunitarie.

La sola strada che consentirebbe di evitare questo rischio è quella di attuare l’intervento comunitario a saldi complessivi invariati, evitando cioè di incrementare il carico fiscale per i contribuenti europei. Si tratta di un obiettivo ragionevole, ma sarà possibile esclusivamente ove si riesca a ridurre la spesa dei singoli Stati proporzionalmente in funzione della crescita di quella dell’Unione. Operazione che, tra l’altro, sarebbe coerente con l’applicazione concreta del principio di sussidiarietà, che pur costituisce uno dei canoni fondamentali dell’aggregazione sovranazionale del nostro continente.

In una ripartizione ideale degli interventi e dei relativi oneri, ad ogni livello istituzionale è attribuita una specifica competenza. Vanno perciò evitate le confusioni dei ruoli: a livello comunitario sono attribuite le funzioni relative alle politiche che riguardano il continente nel suo complesso, mentre ai singoli Stati sono riservate quelle che restano all’interno delle differenti comunità nazionali. Ove non si rispettasse un simile criterio di ripartizione delle competenze, i diversi livelli istituzionali si dimostrerebbero inutili e si creerebbero pesanti diseconomie e conflitti, che non potrebbero che portare alla paralisi complessiva di tutti.

Risulta pertanto indispensabile conciliare tra loro i due principi, quello di sussidiarietà e quello di capacità contributiva. Il che significa semplicemente non aumentare il carico fiscale sui contribuenti. È un obiettivo non facile né scontato. Per conseguirlo è indispensabile riconsiderare il livello attuale di una spesa pubblica che non ci possiamo più permettere. Non sarà un’operazione indolore. Ma non ci sono alternative.

