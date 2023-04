Giovedì 13 Aprile 2023, 00:11

Finalmente il fisco fa suoi i dati esposti nelle precompilate rinunciando a chiedere i relativi documenti giustificativi degli oneri detraibili e deducibili che vengono comunicati con tanta fatica dai professionisti e dagli enti interessati, senza riconoscere tra l’altro alcun merito a chi viene costretto a questa moderna corvée. Tuttavia il libera tutti non è generalizzato ma prevede diverse declinazioni.

Il salvacondotto totale vale solo per le precompilate non modificate: se il modello viene accettato così com’è, non saranno richiesti i documenti giustificativi cioè per capirci le fatture e le ricevute mediche o gli scontrini o le attestazioni bancarie e via dicendo. Se invece il contribuente modifica direttamente (senza cioè ricorrere almeno ufficialmente a intermediari o caf) qualcuno degli oneri presenti nel precompilato, potrebbero essere richiesti in sede di controllo solo i documenti relativi alla spesa modificata e non quelli invece inerenti gli oneri non modificati.

Facciamo un esempio per comprendere bene. Un lavoratore dipendente nella sua precompilata trova spese mediche per 400 euro, spese d’istruzione per 500 e spese per assicurazioni per 300: se decide di modificare solo le spese d’istruzione portandole a 600 e lascia invariate le altre spese, l’amministrazione finanziaria potrà richiedere solo i documenti delle spese d’istruzione. Attenzione però ai passi falsi. Questa benevolenza dell’amministrazione è subordinata al fatto che sia stato il contribuente a effettuare la modifica e non l’intermediario o il caf.

Per la precisione godono del trattamento privilegiato i dichiarativi trasmessi sul sito delle precompilate dell’agenzia delle entrate (che si presume siano trasmessi direttamente dal contribuente) e quelli inviati dal sostituto. Per le modifiche non effettuate dal contribuente i controlli saranno effettuati su tutta la documentazione di tutti gli oneri, anche quelli non modificati, ad eccezione delle sole spese mediche.