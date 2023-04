Lunedì 17 Aprile 2023, 00:04

Finalmente l’educazione finanziaria sta per entrare nelle scuole come materia curricolare. E’ da tempo che si discute su questo importante passo, dopo i non pochi casi che hanno messo in evidenza gli effetti del basso grado di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini italiani. Nel disegno di legge “Capitali” varato dal governo sulla riforma del mercato mobiliare, di là di alcune modifiche sul diritto societario che potrebbero creare criticità, sono state introdotte norme per diffondere, estendere e migliorare la padronanza di nozioni riguardanti l’uso consapevole del denaro, l’impiego del risparmio, i prodotti finanziari, i relativi rischi. L’educazione finanziaria diventerà così una materia al pari dell’educazione civica e come questa corrisponderà a un’esigenza che si è andata progressivamente consolidando in relazione al ruolo che hanno assunto il credito, la finanza appunto e più in particolare i prestiti: si pensi, per un verso, ai mutui e, per un altro, ai piccoli investimenti finanziari. L’esperienza del lento iter per la piena introduzione nei programmi scolastici dell’educazione civica verso la fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, insegna che il decollo di questa nuova materia deve essere deciso e bene organizzato.

Fino a poco tempo fa si era in pochi a sostenere l’esigenza dell’ingresso nelle scuole di ogni ordine e grado dell’alfabetizzazione finanziaria, che sarebbe giusto comprendesse anche quella assicurativa e previdenziale. Molto dovrà essere chiarito sui contenuti da trasferire e su come si dovrà procede concretamente. Sono chiamati in campo il ministero dell’Istruzione, la Banca d’Italia e la Consob che forniranno le linee-guida, oltre al Comitato di coordinamento per la programmazione degli interventi insediato presso il Tesoro. Fondamentale sarà curare la formazione dei docenti, ricorrendo agli apporti che le istituzioni competenti possono offrire. Si tratta, più in generale, di raccordare tutte le parti che possono essere coinvolte - le banche, l’Abi, che già contribuisce a questo tipo di educazione, le assicurazioni e le associazioni dei consumatori - perché l’innovazione non sia svilita da una inesperta gestione presso le scuole. Poi vi sono le iniziative da sviluppare per le fasce d’età maggiori di quelle scolari e per seguire gli sviluppi di un settore in forte evoluzione: si pensi alle criptovalute, all’impiego delle nuove tecnologie, al fintech. Sia chiaro, con tale innovazione si affronta una parte del rapporto tra consumatore e mondo del credito, ma nessuno pensi che possa passare in secondo piano la responsabilità delle autorità di vigilanza, anzi ne verrà accentuata per la trasparenza, la correttezza e la diligenza ulteriore che verranno chieste agli intermediari. Quando si sono verificati casi di cattiva gestione bancaria, con pesanti riflessi sulla clientela, di certo ciò non avrebbe potuto essere attribuito, come pure qualcuno ha fatto, alla mancanza di competenza finanziaria dei consumatori. Sono venuti in rilievo, invece, proprio in quei casi, condotte aziendali illecite, gravi errori, ma pure ritardi ingiustificabili o inadeguatezze della supervisione.

Insomma, l’entrata in classe dell’alfabetizzazione finanziaria può avere anche l’effetto collaterale di una tutela del consumatore a più vasto raggio, investendo il ruolo degli organi di controllo e le prassi operative. In questo quadro, sarebbe anche importante che la revisione della normativa sui capitali sia ampliata a tutta la materia disciplinata un quarto di secolo fa con il Testo unico della finanza (Tuf), ora bisognoso di una rivisitazione organica. Imboccata la strada, è bene proseguire con la giusta determinazione.