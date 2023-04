Domenica 30 Aprile 2023, 00:00

Una sorta di insolita congiunzione astrale si è abbattuta ultimamente sui conti pubblici italiani. Pochi giorni fa l’agenzia di rating Moody’s ha preannunciato un possibile downgrade dell’Italia, a causa principalmente della lentezza della sua crescita e dei maggiori costi di finanziamento conseguenti al mordere dell’inflazione e delle difficoltà di attuazione del Pnrr.

Da parte sua, Fitch, un’altra agenzia di rating, ha già deciso di abbassare il giudizio di rating da BBB a BBB-, che è considerato l’ultimo gradino, sotto il quale i titoli del nostro debito verrebbero considerati oggetto di pura speculazione e non indicati per l’investimento: con forbita squisitezza gli operatori del settore preferiscono definirli “garbage” o “junk”, ossia spazzatura.

In parole povere, se si verificasse l’ulteriore declassamento rispetto ad oggi del livello di solvibilità dell’Italia, gli investitori istituzionali, cioè banche, assicurazioni, fondi di investimento e investitori esteri, a cominciare dalla Bce, non potrebbero più detenere bond pubblici italiani, a pena di essere travolti loro stessi dal giudizio di insolvibilità.

A questo punto, dato che nessuno acquisterebbe più i nostri Bot e Btp, che costituiscono lo strumento per ottenere la liquidità necessaria per far fronte alla spesa pubblica, lo Stato non disporrebbe del denaro necessario per pagare stipendi, pensioni, sanità e tutto il resto.

La conclusione dell’edificante storiella non potrebbe che essere la dichiarazione di default o l’intervento della Troika, quello stimabile organismo di salute pubblica (composto da esponenti del Fondo monetario, della Bce e dell’Unione Europea) che ha già avuto modo di esibirsi in Grecia a partire dal 2011.

Per il momento si tratta di un rischio solo paventato, di un avvertimento insomma: la decisione, se mai ci sarà, verrà presa il 19 maggio. Il punto è che i problemi sul rating italiano vanno in buona compagnia. Basti ricordare la decisione della Bce di riprendere il programma di alleggerimento del suo portafoglio di titoli acquistati a partire dal 2012 con il meccanismo del Quantitative easing: da qui a fine 2024 ha infatti previsto di non rinnovare i titoli in scadenza per 1.000 miliardi.

Quelli italiani sono solo una parte, ma comunque non sarà facile trovare altri acquirenti disposti a finanziare il nostro debito senza chiedere interessi pesanti, nonostante Standard & Poor’s, a differenza di Moody’s, abbia precisato di non voler modificare il suo rating.

D’altra parte, anche la politica degli alti tassi di interesse attuata dalla Bce, se è comprensibile in funzione anti-inflattiva, comporta effetti rilevanti sul costo degli interessi sul debito, che per l’Italia è previsto volare sino a 100 miliardi entro il 2026.

Inoltre, a fronte di spese in aumento, le entrate rischiano di essere inferiori alle attese: la strada per l’attuazione del Pnrr, nonostante le rassicurazioni del governo, resta in salita e ogni tranche di finanziamento va conquistata. Tuttavia, se pur si può coltivare la certezza che tutto scivolerà liscio, il solo allarmismo sulla vicenda provoca l’effetto di scoraggiare gli investitori nei confronti del sistema-Italia.

Il segnale forse più preoccupante, però, è costituito dalla modifica del Patto di Stabilità europeo. Come è noto, il vecchio Patto, quello che fissava il limite del disavanzo annuale degli Stati al 3% del Pil e del debito pubblico al 60% è stato sospeso in ragione della pandemia e della guerra. Ora si è deciso di ripristinarlo, ma contemporaneamente di modificarne le criticità.

Il proposito è ottimo, ma la realtà è carica di incognite. Certo, non sarà più la regola rigida e “stupida” che comunque era nei fatti inapplicabile. Le regole nuove saranno più ragionevoli, per esempio relativamente alle modalità di rientro del debito. Ma per ottenere questa nuova flessibilità, i Paesi europei dovranno accettare di essere divisi in categorie: i buoni (con meno debito) e i cattivi (con più debito). Inutile ricordare che, se nulla verrà cambiato nella versione finale del Patto, l’Italia - vista l’entità del suo debito - verrà saldamente collocata dietro la lavagna.

Dunque partiamo penalizzati, il che comporta una conseguenza rilevante: dover proclamare in anticipo che lo spazio di manovra per rilanciare l’economia si dovrà necessariamente assottigliare. Con l’ovvia conseguenza sul livello di attrattività del Paese nei confronti degli investitori internazionali.

In sostanza, mentre ci viene rimproverato un insufficiente tasso di sviluppo al punto da mettere in discussione il rating del nostro debito, tutto sembra convergere verso il risultato di una preoccupante perdita di competitività. Se a ciò si aggiunge il suggerimento agli investitori, da parte degli analisti di una banca d’affari del peso di Goldman Sachs, di abbandonare i Btp a vantaggio dei Bonos spagnoli, non c’è da essere granché allegri.

Ma quanto tutto ciò rappresenta un rischio reale ed imminente? E quanto invece è frutto di suggestioni dipendenti dal fatto di essere tornati nel mirino degli opinion makers internazionali, pronti a compiere i loro ricchi raid speculativi? Intanto va detto che rispetto ad allora molta pulizia è stata fatta, soprattutto nei bilanci delle banche italiane. In secondo luogo, la forza del Pil dimostra di mese in mese che il nostro sistema industriale è quantomai vitale, persino più dei nostri vicini tedeschi. E comunque, per disporre di un quadro completo non si può fare a meno di qualche considerazione di ordine politico.

Anzitutto è difficilmente pensabile che il governo attuale possa correre seri rischi di tenuta. Per più ragioni. Allo stato, l’opposizione non è ancora pronta, la sua leadership è in via di consolidamento e la politica delle alleanze non è definita.

Dopo i due governi tecnici dell’ultimo decennio, sarebbe poi difficile far accettare all’opinione pubblica un nuovo esecutivo privo della consacrazione delle urne. Tra l’altro, abbiamo esaurito i Cincinnati. In ultimo, la sostituzione in corsa del governo più filoatlantico degli ultimi anni, soprattutto in una situazione di guerra, sembrerebbe difficilmente accettabile dagli alleati.

In conclusione, la situazione finanziaria è certamente complicata e sicuramente le modalità con le quali viene presentata, soprattutto all’estero, non agevolano il sostegno del nostro sistema industriale e la difesa da tutte le possibili aggressioni. Tuttavia, le difficoltà di oggi offrono la straordinaria occasione per riconsiderare molti dei nostri tradizionali comportamenti e correggerli, come l’attitudine ad allargare i cordoni della borsa piuttosto che a controllarli; oppure l’arrendevolezza nell’affrontare i temi della concorrenza e della competitività interna ed internazionale. Chissà che dal “malo” possa venire il “bonum”.

