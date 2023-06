Venerdì 23 Giugno 2023, 00:11

Aumentano le temperature, in questo inizio d’estate. E, forse, calano le imposte. Tale almeno sembrerebbe l’intenzione del governo, supportata anche da una maggioranza parlamentare che, a parte piccoli dettagli, appare sufficientemente coesa. Tagliare le imposte è difficile sempre e in qualunque sistema fiscale: le buone intenzioni fanno a pugni con le coperture di bilancio. Nella maggior parte dei casi, il gioco non è mai a somma nulla: si lasciano più soldi nelle tasche di alcuni cittadini ma spesso a spese di altri; oppure, in maniera meno evidente, tagliando alcuni servizi che diventano a pagamento o che, semplicemente, spariscono.

È per questa ragione che le giuste condizioni politiche per una riforma fiscale seria e coraggiosa sono essenziali. Ed è per questa stessa ragione che di riforme fiscali strutturali, nel nostro paese, non si parla ormai da esattamente cinquant’anni. Da quando, cioè, all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso, vennero introdotte in Italia sia l’Iva, vale a dire quella che abbiamo ribattezzato l’“imposta sui consumi”, sia l’Irpef, cioè l’imposta sul reddito degli individui. Erano tempi molto diversi. E, soprattutto, erano ben diverse le finalità del legislatore. In quegli anni, la classe politica stava prendendo il brutto vizio di ricorrere al debito pubblico per finanziare qualunque tipologia di intervento, anche di spesa corrente. Inoltre, la pressione fiscale ai tempi era talmente bassa (23%, poco più della metà di quella odierna: 43%) da farci pensare a un refuso o a un abbaglio. L’obiettivo era quindi quello di raccogliere risorse, non certo di far risparmiare il contribuente.

Tutti i tentativi seguenti, perlomeno a partire dagli anni ’90 in poi, si sono arenati: grandi riforme rimaste lettera morta, roboanti annunci elettorali dimenticati, numerose deleghe fiscali invecchiate e scadute in qualche cassetto della bella scrivania di Quintino Sella, in via XX settembre. Oggi però, le condizioni sembrerebbero diverse. Innanzitutto, quelle politiche, si diceva: è necessario avere una maggioranza forte e coesa. Non ci siamo lontani: in Parlamento, infatti, gli emendamenti della maggioranza alla corrente delega fiscale sono al momento ancora numerosi ma in via di riduzione; non solo: semplifica la vita alla maggioranza anche avere un’opposizione poco unita e, al momento, ancora troppo debole per proporsi come valida alternativa. A queste ideali condizioni politiche si aggiungono anche le ideali, o quasi, condizioni economiche. L’Italia cresce. Non sono i tassi di crescita che il Pnrr ci aveva fatto immaginare anche solo un paio di anni fa, ma il segno positivo c’è, il valore assoluto è ben oltre lo “zerovirgola” cui eravamo abituati in passato e, soprattutto, ogni nuovo aggiornamento delle previsioni ritocca in positivo questi numeri. Quando l’economia è in crescita, ne risentono positivamente anche le casse dello Stato: si guadagna di più, si spende di più e, a parità di imposte e aliquote, il gettito delle principali imposte aumenta.

È dunque più facile, in questi periodi, trovare le coperture per eventuali riforme. Che così possono abbandonare la loro impostazione di temporaneità o transitorietà e diventare, finalmente, strutturali. O, per usare un linguaggio più epico e meno tecnico, coraggiose. Con la speranza che le future riduzioni stimolino ulteriormente l’attività economica e quindi aiutino questi tagli e a sostenersi, almeno parzialmente, da soli. Sarebbe un buon viatico in vista degli ambiziosi progetti della maggioranza. Una quindicina di anni fa, l’ex ministro dell’economia Tommaso Padoa Schioppa, scomparso nel 2010, ci ricordava che “Pagare le tasse è una cosa bellissima” perché, questo il ragionamento, permette di finanziare tanti servizi utili alla cittadinanza. Difficile forse condividere tale entusiasmo, a essere sinceri, ma il ragionamento aveva certamente il suo pregio. Tuttavia, ancora più bello sarebbe vivere in un paese che amministra bene i soldi raccolti tra i cittadini e dove, soprattutto, il carico fiscale è distribuito in maniera equa e non vessatoria, stimolante e non punitivo. Una volta realizzata questa giustizia fiscale, allora, con più leggerezza, potremmo tornare a interessarci dell’estetica delle imposte.