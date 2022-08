Sabato 27 Agosto 2022, 00:03

A passi non piccoli e ben visibili nelle scorse settimane, siamo arrivati a una situazione di emergenza nazionale: il prezzo del gas che ha raggiunto livelli impensabili solo poco tempo fa e i collegamenti con quello dell’elettricità costituiscono l’elemento catalizzatore di una crisi che non è più settoriale, ma si manifesta ad ampio raggio colpendo famiglie e imprese, con impatti significativi sull’occupazione per la cessazione delle attività di aziende minori, ma in procinto di estendersi a macchia d’olio. Intanto, ombre e luci sembrano venire dalla politica monetaria a livello internazionale. Ieri durante il meeting dei grandi banchieri che si svolge a Jackson Hole, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha eliminato ogni illusione riproponendo la linea più dura contro l’inflazione e di fatto preannunciando un’ulteriore forte stretta sul fronte dei tassi americani con la consapevolezza che tutto ciò si rivelerà costoso per le imprese e le famiglie. I riflessi sulla politica della Banca centrale europea, mentre il dollaro si sta rafforzando sull’euro, li vedremo a breve; mentre oggi potremmo avere un’anteprima ascoltando le parole della tedesca Isabel Schnabel, componente dell’esecutivo della Bce, anch’essa presente a Jackson Hole.

Di fronte a tanto, continuare a discettare sulle misure, come sta accadendo a livello europeo, senza decidere alcunché, mentre prevalgono particolarismi ed esclusivismi nazionali, ricorda il Don Ferrante manzoniano con il dilemma, a proposito della peste, se fosse sostanza o accidente, finché, continuando a dubitare, morì proprio colpito da questo morbo. Poiché ci troviamo nel classico “caso di eccezione”, al governo benché dimissionario non può essere precluso di agire anche oltre il disbrigo degli affari correnti, attivando i poteri che la Costituzione gli conferisce per le situazioni di necessità e urgenza, senza distinguere sulla base della condizione dell’esecutivo, come è proprio di tali situazioni. Bisogna mettere un freno a quella che potrebbe diventare una valanga di chiusure di aziende, perdite di lavoro, aumento ulteriore dei prezzi dei beni anche di prima necessità, annebbiamento della prospettiva, impatti sulla crescita.

Al confronto, il pur duro choc petrolifero degli anni Settanta (quello delle “domeniche a piedi”) potrebbe risultare di ben minore portata. La miscela tra gas e inflazione, i riflessi della guerra contro l’Ucraina, nonché i persistenti problemi indotti dal Covid e le difficoltà nelle relazioni geopolitiche, accentuerebbe in maniera straordinaria le responsabilità dei governi e l’esigenza di pronte risposte a livello nazionale ed europeo. Decidere finalmente in sede comunitaria di fissare un tetto al prezzo del gas, pur ponendosi il problema del potere contrattuale per imporre ciò ai fornitori, non è più rinviabile, così come non lo sono altre connesse misure, a cominciare dalle relazioni tra il prezzo del gas, quello delle forniture elettriche e quello delle rinnovabili, di cui si parla ormai da diversi mesi senza venire a capo di alcunché.

E’ immaginabile agire subito, nell’ipotesi che persista l’indecisione comunitaria, con un tetto nazionale, pur nella consapevolezza dei problemi applicativi? E’ una scelta da non scartare. Ma l’esecutivo, coinvolgendo i partiti tutti, a questo punto ha il dovere di elaborare un piano organico, per i prossimi tre mesi, fatto di misure che vanno dai nuovi sostegni alle famiglie, alle misure per le imprese delle diverse categorie, strutturate in modo da potersi collegare con l’impostazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misure ormai da “pronto soccorso”.

Può venire in causa pure l’ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio? Se risultasse, come è possibile, necessario, non sarebbe affatto una misura da scartare a priori. Certo incombe il problema del debito a proposito del quale occorre, anche per le ipotesi speculative che circolano contro l’Italia, dare prova di pieno controllo; ma quale migliore debito “buono” - per rimanere alla nota classificazione di Draghi - di quello che intende salvare settori economici e le prospettive delle famiglie? Un raccordo, a livello europeo, tra politica economica e politica monetaria è altresì essenziale. Ma ciò non esonera dal dovere di ciascun soggetto istituzionale di fare, tempestivamente, la propria parte: “Age quod agis”, vale pure per i governi e le istituzioni, anche le più prestigiose.