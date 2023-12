Domenica 17 Dicembre 2023, 00:03

Entro il 6 luglio 2024 gli Stati dovranno recepire la nuova normativa europea in materia di Esg (Environmental, Social e Governance, cioè ambiente, società e governo dell’impresa) per il settore bancario. Ne deriverà una serie di obblighi via via più impegnativi, a cui le banche si dovranno attenere, a partire dalla fine del prossimo anno. Gli effetti, non solo sulle banche stesse, ma soprattutto sulle imprese che necessitano di credito, saranno dirompenti.

Andiamo con ordine. La Banca d’Italia ha precisato in proposito che l’obiettivo della sostenibilità ambientale, sociale e del modello organizzativo delle imprese, finanziarie e non, è indispensabile per garantire la crescita economica. L’intero mondo produttivo dovrà quindi organizzarsi in modo da assicurare ai mercati ed alle autorità di essere in grado di far fronte a tutte le sfide ed ai rischi, vecchi e nuovi.

Chiunque intenda intraprendere un’attività economica sarà tenuto a valutare tutti i rischi che dovrà affrontare e, di conseguenza, a cercare di prevenirli. Fino a tempi recenti, i pericoli erano prevalentemente concentrati in quelli di carattere finanziario: l’indebitamento e la capitalizzazione dell’impresa, le condizioni macroeconomiche dei mercati, il credito disponibile, i tassi di cambio e l’inflazione. A questi si devono aggiungere quelli che possono dipendere dalla variazione delle regole in materia di commercio internazionale, dalle difficoltà e dal costo dei trasporti e delle materie prime, e dalla chiusura di mercati.

In epoca più recente, soprattutto a causa dei pesantissimi effetti finanziari – ivi compresi quelli riferiti ai danni alle persone – provocati dalle crisi pandemiche e dai disastri ambientali, anche in conseguenza dei mutamenti climatici, è stato evidente come non ci si potesse accontentare di una descrizione dei rischi limitata. Per garantire la resilienza dei mercati, e dei sistemi economici nel loro complesso, è oggi indispensabile tenere conto anche di queste nuove realtà.

Realtà che, proprio in conseguenza dell’allarme sociale che vanno suscitando, sono andate gradualmente ma rapidamente assumendo un ruolo di primo piano nell’ambito dei rischi di impresa.

Questo nuovo approccio dipende anche dal fatto che è divenuta prevalente nella coscienza collettiva una declinazione del concetto di impresa come organismo finalizzato non esclusivamente alla produzione di ricchezza. Oggi l’impresa viene vista come un soggetto tenuto a farsi carico anche di quel bene collettivo, che comprende, oltre al benessere di chi la gestisce e vi lavora, il miglioramento delle condizioni di vita della realtà sociale in cui essa opera.

Il che significa che all’impresa non basta più mitigare le diseconomie esterne, cioè danni alla collettività che essa produce, ma deve eliminare del tutto le produzioni nocive e, contemporaneamente, migliorare il contesto economico, sociale ed ambientale nel quale vive. Nobile intento, ma alquanto complesso ed arduo da realizzare.

Vasto programma, avrebbe detto il generale De Gaulle. Tanto più che le novità vanno a sommarsi con quelle che discendono dalla decarbonizzazione, che comporteranno costi non indifferenti per imprese e comuni cittadini. Tra l’altro, ai costi diretti si andranno ad aggiungere anche quelli indiretti, provocati dalle future restrizioni dei finanziamenti bancari alle imprese.

Il sistema di concessione del credito è destinato a mutare radicalmente nel breve volgere del tempo. Per poter ottenere denaro, le imprese dovranno dimostrare la loro adeguatezza rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Da parte loro, le banche nell’attività di selezione del credito, dovranno tener conto delle caratteristiche dei rischi climatici e ambientali cui sono sottoposti i richiedenti, valutarne le strategie aziendali, per rapportarne la coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità, e giudicare la competenza dei loro amministratori. Opera nuova e difficile, alla quale non sono forse oggi ancora del tutto preparate.

Si tratta di realizzare un ripensamento integrale, quasi una rivoluzione copernicana, dei criteri tradizionalmente utilizzati per la selezione della clientela. Le banche saranno tenute a stimare e quantificare nei loro bilanci le conseguenze economiche di rischi fino ad oggi non considerati, di portata potenzialmente dirompente, come quelli ambientali.

Per conservare una ragionevole stabilità saranno costrette a stringere la cinghia. Non è difficile quindi prevedere che, almeno in una prima fase, si potrà assistere ad un approccio più rigido rispetto al passato nei confronti dei loro clienti, soprattutto se piccoli. Una nuova, ulteriore, stretta del credito, non scientemente deliberata dall’autorità monetaria, ma prodotto, quasi secondario ed accidentale, di decisioni definite in altri tavoli.

Il tutto in una fase in cui occorrerebbe far fronte agli effetti negativi sull’andamento del tasso di sviluppo discendenti dalla bolla inflazionistica tuttora in atto. Mentre l’andamento del ciclo economico postulerebbe la necessità di interventi di contrasto, in costanza di limitate prospettive di crescita, se non anche di qualche modesto fenomeno recessivo. Il tutto mentre si assiste a preoccupanti conflitti bellici in corso e con l’aleggiante spettro della pandemia.

Operare per rendere più stabile il mondo del credito e più forte il sistema delle imprese è un obiettivo irrinunciabile. Tuttavia, l’individuazione del tempo dell’azione costituisce, come sempre, l’elemento cruciale, non meno dell’oggetto stesso dell’intervento. Si tratta di un aspetto troppo spesso sottovalutato.